Principal
Motociclista sufre graves lesiones tras ser atropellado por vehículo en el Salvador del Mundo
Un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo tipo sedán, la imprudencia al volante se registró en la rotonda del Salvador del Mundo, en San Salvador.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Santa Anita, atendieron la emergencia y brindaron asistencia al conductor de la motocicleta, quien presentaba múltiples lesiones.
Tras ser estabilizado por los socorristas, el hombre lesionado fue trasladado hacia un centro asistencial.
Las autoridades de la PNC ya se encuentran en el sector verificando el percance para deducir responsabilidad.
Internacionales -deportes
Villarreal recibe al Barcelona y ¡está en juego el liderato!
El Villareal y el Barcelona jugarán el partido más atractivo de la Jornada 17 por LaLiga, este domingo, y hay muchísimo en juego: nada más y nada menos que el liderato.
Los de Flick son líderes absolutos con 43 puntos, y el Villareal está tercero con 45, pero el Villareal ¡tiene dos partidos menos!, es decir, que en sus manos está poder ser líder.
Si los de Marcelino García Toral ganan en el estadio de la Cerámica, llegarán a 38 puntos, y aún con dos juegos en la recamara. Uno pendiente ante el Levante y el de la Jornada 19, que el Barcelona jugó adelantado, contra el Alavés.
Ambos partidos pendientes son contra rivales muy asequibles, por lo que el Villareal podría ‘asegurar’ el liderato si le ganan en casa al Barcelona. Además, si esto paso, el Madrid pasaría a ocupar la tercera plaza.
De acuerdo con la programación, el juego será el domingo, a las 9:15 de la mañana (hora El Salvador)
Nacionales -deportes
Se agotaron las entradas general y tribuna alta para la final Firpo vs Alianza
Autoridades de la Primera División del fútbol salvadoreño anunciaron que las entradas para la final del próximo sábado están prácticamente agotadas en su totalidad.
Según el reporte, las entradas general (ambas aficiones) y tribuna alta (ambas aficiones) están completamente agotadas.
Las únicas localidades disponibles son en tribuna baja, cuyo costo por boleto, además del cargo por boletería, es de 65.00 dólares.
No obstante, están también está por acabarse. De acuerdo con la Primera División, solo quedan disponibles el 35 %, por lo que durante el transcurso de la noche del miércoles y el día jueves podrían terminarse.
Jetset
Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
En un comunicado, Warner Bros Discovery afirmó que su consejo de administración determinó por unanimidad que la oferta hostil de Paramount «no responde a los intereses de WBD».
Desde que se inició la guerra de ofertas en septiembre, esta fue la sexta puja de Paramount por WBD, la icónica empresa de Hollywood que también es propietaria de CNN.
«Confiamos en que nuestra fusión con Netflix representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas», señaló el texto de WBD.
Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento el 5 de diciembre al anunciar que había cerrado un acuerdo para comprar WBD por casi 83,000 millones de dólares.