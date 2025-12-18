Principal
Condenan a 130 años de prisión a pandilleros involucrados en el asesinato de los hermanos Toledo
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 130 años de cárcel a 16 integrantes de la MS-13, responsables del homicidio agravado y la desaparición de Karen y Eduardo Guerrero Toledo, un crimen ocurrido en 2021.
Las investigaciones establecieron que los hermanos fueron interceptados por la clica Teclas Locos Salvatruchos, quienes los atacaron con armas blancas y posteriormente abandonaron sus cuerpos en la Finca Suiza, presentando múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.
La jueza determinó que los acusados actuaron de forma premeditada y con plena conciencia, aplicando agravantes por la crueldad del hecho. La madre de las víctimas estuvo presente durante el fallo, reafirmando su clamor de justicia.
Principal
Prevén un jueves con cielo parcialmente nublado y lluvias en diferentes sectores del país
Durante este jueves, se espera que el cielo esté parcialmente nublado con lluvias en diferentes sectores, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el informe, por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la zona central y occidental, con énfasis en la zona montañosa y cordillera volcánica.
Por la tarde, se esperan lluvias en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y la zona montañosa norte.
Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la zona paracentral.
El MARN indicó que el viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h).
Pese a estas condiciones, “el ambiente estará cálido, durante el día; y fresco, por la noche y la madrugada”.
Medio Ambiente añadió que “estas condiciones se deben a una vaguada ubicada al nor-occidente de Centroamérica, favoreciendo la formación de nubosidad y, con ello, las lluvias durante el día en el territorio nacional, además, se observa el flujo del este acelerado aportando humedad desde el mar Caribe”.
Principal
Ministerio de Trabajo activa inspecciones para garantizar pago del aguinaldo
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, lanzó el plan Defiende Tu Aguinaldo para garantizar que dicho beneficio llegue a todos los empleados a los que les corresponde recibirlo.
El titular de la cartera de Trabajo desplegó un equipo de 700 inspectores que verificarán que los patronos cumplan la ley relacionada con el aguinaldo.
De acuerdo a la ley vigente, los aguinaldos deben ser pagados a los trabajadores entre el 12 y 20 de diciembre.
“Desde el 2019 empezamos a trabajar con este plan Defiende tu Aguinaldo, es una movilización de todo el Ministerio de Trabajo a escala nacional», agregó Castro.
Principal
Este sábado es el último día para que empresas paguen el aguinaldo a sus empleados
El Ministerio de Trabajo se mantiene vigilante de que los empleadores cumplan con la ley laboral, en lo relacionado al pago del aguinaldo a sus colaboradores.
Este sábado 20 de diciembre es el último día para efectuar el pago del aguinaldo correspondiente a la temporada de fin de año.
En ese sentido el ministro Rolando Castro, destacó que se desplegarán equipos en los 14 departamentos, incluyendo zonas agrícolas, para garantizar que todos los trabajadores, sin excepción, reciban esta prestación conforme a la ley.
De acuerdo con la información, se desplegarán más de 700 inspectores en todo el país para verificar el pago de aguinaldos hasta el sábado 20 de diciembre.