Principal
Ministro de la Defensa destaca participación de militares en el IRONMAN 70.3 San Salvador
El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, felicitó a los oficiales de la Fuerza Armada por su participación en el IRONMAN 70.3 San Salvador, donde compitieron junto a atletas nacionales e internacionales en una de las pruebas de resistencia más exigentes del mundo.
El funcionario destacó especialmente el desempeño del capitán Carlos Rodrigo Bonilla Erazo, quien obtuvo el séptimo lugar en su categoría y se convirtió en el primer atleta salvadoreño en cruzar la meta, con un tiempo de 5 horas, 9 minutos y 7 segundos.
«Destacamos especialmente, al orgullo nacional Capitán Carlos Rodrigo Bonilla Erazo, séptimo lugar en su categoría y primer atleta salvadoreño en cruzar la meta con un tiempo de 5:09:07.», escribió Merino Monroy en su cuenta oficial de X.
El ministro también subrayó el papel del país como anfitrión del evento deportivo señalando que El Salvador, al albergar esta competencia internacional, garantizó el desarrollo seguro de la jornada y proyectó su imagen a nivel global.
«Como primer país de Centroamérica en albergar esta competencia, El Salvador garantizó el éxito y la seguridad durante todo el evento. Nuestro país se consolida como destino internacional atractivo y en una ventana al mundo por su transformación sin precedentes», añadió el funcionario.
El IRONMAN 70.3 reunió a competidores de diferentes países, quienes enfrentaron un recorrido que combina natación, ciclismo y carrera, poniendo a prueba su resistencia física.
Principal
50 niños del Hogar San Vicente de Paúl participaron en «Las Aventuras del Cipitío»
Un total de 50 niños del Hogar del Niño San Vicente de Paúl participaron en la presentación cultural «Las Aventuras del Cipitío» que se llevó a cabo en la ex Casa Presidencial, en San Jacinto, informó el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).
La niñez que participó tiene entre 6 y 12 años y por medio de esta experiencia cultural pudieron tener un acercamiento a uno de los personajes más representativos de la mitología salvadoreña «El Cipitío», con lo que, el Conapina contribuyó a fortalecer su identidad y sentido de pertenencia.
La directora ejecutiva del Conapina, Linda Amaya, explicó que estos espacios brindan alegría y refuerzan la identidad culturas de la niñez que se encuentra en programas de acogimiento.
«Los derechos de nuestros niños y adolescentes de los programas de acogimiento se garantizan con acciones que también nos llenan de alegría como equipo Conapina», expresó.
La actividad se llevó a cabo a través del trabajo coordinado entre diferentes instituciones del Gobiernos, las cuales articularon sus esfuerzos para acercar a la niñez espacios culturales y formativos de calidad.
De acuerdo con la institución, estas acciones forman parte de la visión de garantizar entornos seguros y enriquecedores para niñas, niños y adolescentes que forman parte de los programas de acogimiento.
En ese sentido, el Conapina reafirmó el compromiso de promover el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia, no solo a través de la protección, sino también mediante experiencias que aporten a su desarrollo integral.
Internacionales
Ejército despliega 2,500 efectivos en el oeste de México tras muerte de «El Mencho»
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
Internacionales
Mueren 15 personas en accidente de helicóptero militar en Perú
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.