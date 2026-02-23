50 niños del Hogar San Vicente de Paúl participaron en «Las Aventuras del Cipitío»

Un total de 50 niños del Hogar del Niño San Vicente de Paúl participaron en la presentación cultural «Las Aventuras del Cipitío» que se llevó a cabo en la ex Casa Presidencial, en San Jacinto, informó el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).

La niñez que participó tiene entre 6 y 12 años y por medio de esta experiencia cultural pudieron tener un acercamiento a uno de los personajes más representativos de la mitología salvadoreña «El Cipitío», con lo que, el Conapina contribuyó a fortalecer su identidad y sentido de pertenencia.

La directora ejecutiva del Conapina, Linda Amaya, explicó que estos espacios brindan alegría y refuerzan la identidad culturas de la niñez que se encuentra en programas de acogimiento.

«Los derechos de nuestros niños y adolescentes de los programas de acogimiento se garantizan con acciones que también nos llenan de alegría como equipo Conapina», expresó.

La actividad se llevó a cabo a través del trabajo coordinado entre diferentes instituciones del Gobiernos, las cuales articularon sus esfuerzos para acercar a la niñez espacios culturales y formativos de calidad.

De acuerdo con la institución, estas acciones forman parte de la visión de garantizar entornos seguros y enriquecedores para niñas, niños y adolescentes que forman parte de los programas de acogimiento.

En ese sentido, el Conapina reafirmó el compromiso de promover el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia, no solo a través de la protección, sino también mediante experiencias que aporten a su desarrollo integral.

