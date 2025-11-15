Mempool.space anuncia traslado oficial de operaciones a El Salvador

Mempool.space, uno de los exploradores de bloques y mempool más influyentes del ecosistema bitcoiner, anunció su inversión y traslado oficial a El Salvador, donde establecerá su centro global de operaciones bajo la nueva entidad corporativa Mempool Holdings.

El anuncio fue realizado por Wiz, desarrollador y cofundador del proyecto, el 13 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional durante el evento «Bitcoin Histórico».

Frente a cientos de asistentes, confirmó que ya se concretó la incorporación formal de la empresa en territorio salvadoreño y la captación de capital de riesgo para la nueva etapa del proyecto.

Según explicó, la reubicación responde al compromiso de El Salvador con el ecosistema de bitcoin, donde el gobierno utiliza una instancia personalizada de la herramienta para monitorear sus reservas, alrededor de 6,380 BTC, fortaleciendo así la relación institucional con el país.

Wiz destacó que El Salvador es “el único Gobierno que realmente quiere ayudar y apoyar a quienes construyen en bitcoin”, agradeciendo al presidente Nayib Bukele, así como a Stacy Herbert y Max Keiser por el apoyo al sector.

El desarrollador recordó su visita en 2021 a Bitcoin Beach y cómo fue testigo de la transformación hacia una comunidad centrada en el uso soberano de bitcoin. Desde entonces, afirmó, el país ha construido un entorno regulatorio y económico favorable para la innovación tecnológica.

También subrayó el avance educativo local, señalando que los estudiantes del programa CUBO+ ya estudian la mempool como parte de su formación.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...