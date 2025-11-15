Principal
Mempool.space anuncia traslado oficial de operaciones a El Salvador
Mempool.space, uno de los exploradores de bloques y mempool más influyentes del ecosistema bitcoiner, anunció su inversión y traslado oficial a El Salvador, donde establecerá su centro global de operaciones bajo la nueva entidad corporativa Mempool Holdings.
El anuncio fue realizado por Wiz, desarrollador y cofundador del proyecto, el 13 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional durante el evento «Bitcoin Histórico».
Frente a cientos de asistentes, confirmó que ya se concretó la incorporación formal de la empresa en territorio salvadoreño y la captación de capital de riesgo para la nueva etapa del proyecto.
Según explicó, la reubicación responde al compromiso de El Salvador con el ecosistema de bitcoin, donde el gobierno utiliza una instancia personalizada de la herramienta para monitorear sus reservas, alrededor de 6,380 BTC, fortaleciendo así la relación institucional con el país.
Wiz destacó que El Salvador es “el único Gobierno que realmente quiere ayudar y apoyar a quienes construyen en bitcoin”, agradeciendo al presidente Nayib Bukele, así como a Stacy Herbert y Max Keiser por el apoyo al sector.
El desarrollador recordó su visita en 2021 a Bitcoin Beach y cómo fue testigo de la transformación hacia una comunidad centrada en el uso soberano de bitcoin. Desde entonces, afirmó, el país ha construido un entorno regulatorio y económico favorable para la innovación tecnológica.
También subrayó el avance educativo local, señalando que los estudiantes del programa CUBO+ ya estudian la mempool como parte de su formación.
Más de 1,200 dispositivos fueron incautados a vendedores de celulares robados de Apopa
Como resultado de los registros realizados en diversos locales de Apopa que se dedicaban a comercializar dispositivos electrónicos obtenidos de manera ilícita, las autoridades han logrado incautar los siguientes aparatos:
➡️1095 teléfonos celulares
➡️136 tablets
➡️26 laptops
➡️10 computadoras
➡️1 computadora del MINED
➡️3,096 piezas de teléfono para huesera.
➡️30 máquinas traga monedas
➡️1 reloj electrónico
➡️$10,979.24 dólares en efectivo
Los detenidos serán procesados por el delito de receptación:
➡️Juan Carlos Pérez Garcia
➡️Marvin Raúl Cardoza Zaldaña
➡️Héctor Armando Carranza Sevillano
➡️Joel De Jesús Cerón Guadrón
➡️Omar Alexander Rodríguez Hernández.
El Salvador aprueba nueva ley anti lavado de dinero con Bitcoin
Con 57 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos”, una normativa que moderniza y flexibiliza el marco legal vigente en materia antilavado.
Entre los cambios más relevantes, la ley reduce de 20 a 10 el número de sujetos obligados, incorporando entre ellos a los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin (BTC).
Además, eleva a 15.000 dólares el límite de efectivo que debe declararse e impulsa un sistema de cooperación institucional para reforzar la persecución de delitos financieros.
Los diputados de Nuevas Ideas destacaron que la reforma impulsa la competitividad, elimina la sobrerregulación y protege la inclusión financiera, evitando que ciudadanos y empresas sean excluidos de servicios por antecedentes periodísticos o listados internos.
La normativa fortalece la capacidad del Estado ante amenazas que afectan la economía y celebra la inclusión de servicios digitales y bitcoin como sujetos obligados, enfocando la regulación en los verdaderos riesgos.
La ley también responde a compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al incorporar los activos virtuales dentro del marco de prevención de lavado de dinero, conforme a estándares adoptados por otros países de la región.
Más de mil puestos de venta te esperan en el mercado San Miguelito
La apertura del nuevo Mercado San Miguelito marca un avance significativo en la infraestructura comercial del país, al ofrecer más de mil locales distribuidos en cuatro niveles y con una amplia terraza destinada a actividades y atención al público.
Este renovado recinto se convierte en un símbolo del desarrollo creciente de El Salvador, generando beneficios directos para los comerciantes.
Los vendedores de los más de mil espacios, ahora cuentan con puestos dignos y mejor organizados, así como para los clientes, que podrán disfrutar de un entorno seguro y moderno para sus compras.