Mbappé lidera la victoria por 3-0 del Real Madrid en Oviedo
El Real Madrid se impuso este domingo por 3-0 al Oviedo en el Carlos Tartiere, en la segunda jornada de Laliga, gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a otro tanto de Vinicius.
Con este triunfo, el club blanco asciende a la tercera posición, con seis puntos, los mismos que el Villarreal, líder por la diferencia de goles, y el Barcelona.
El atacante francés se giró sobre sí mismo en un magistral control orientado para marcar en el 37 de partido con un poderoso derechazo el primer tanto del partido.
La escuadra asturiana reclamó, sin embargo, falta del también francés Aurelien Tchouameni en el robo de balón sobre el belga Leander Dendoncker, que propició la jugada. Pero, ni el árbitro ni el VAR consideraron punible esa acción.
Ya en la segunda mitad, después de que el ghanés Kwasi Sibo rematara al poste un remate desde la corona del área, Mbappé logró en el 83 su segundo gol del partido y tercero de la temporada.
Vinicius, que salió en el 62, robó el esférico al francés Haissem Hassam para montar un contragolpe que acabó con asistencia al galo, quien anotó solo ante el cancerbero Aarón Escandell.
Dos minutos después, Mbappé estuvo cerca del hat-trick tras el latigazo desde la media luna, pero el arquero local consiguió despejar el balón con los puños.
Justo antes del tiempo de descuento, el técnico serbio Veljko Paunovic puso en el campo al ex del Arsenal, Carlos Cazorla, quien recibió una fuerte ovación de un público que veía de nuevo a su equipo jugar en primera división 24 años después.
Al final, Vincius la guinda con un disparo al fondo de la red tras un pase desde la banda derecha de Brahim, que le sirvió para reivindicarse.
Xabi Alonso buscó sumar su primer triunfo liguero lejos del Bernabéu con doble novedad en el once. Franco Mastantuono y Rodrygo reemplazaron a Vinicius y Brahim, que entraron en el 62 a cambio precisamente de esos dos jugadores.
Cristiano Ronaldo vuelve a quedarse sin título en Arabia Saudita
El acierto en el lanzamiento de penaltis dio el segundo éxito en la Supercopa de Arabia Saudí al Al Ahli después de que el encuentro terminara con empate a dos goles, lo que dejó al equipo de Cristiano Ronaldo e Íñigo Martínez sin título.
El Al Ahli, que solo había logrado este trofeo en 2016, esquivó la derrota en la final disputada en el Hong Kong Stadium con un gol en el minuto 89 del brasileño Roger Ibáñez. Después, desde los once metros, marcó los cinco disparos, mientras que el Al Nassr falló el cuarto, lanzado por Abdullah Al Khairabi y que detuvo el meta senegalés Eduard Mendy.
Cristiano Ronaldo se quedó a las puertas de lograr su primer título en Arabia Saudí. El equipo del astro luso, que abrió el marcador en el minuto 41 al transformar un penalti, no pudo mantener su ventaja y en el añadido de la primera parte el marfileño Frank Kessie consiguió el empate a un gol.
El Al Nassr que dirige Jorge Jesus y que tiene entre su plantilla a futbolistas como el español Iñigo Martinez, el francés Kingsley Coman o el luso Joao Felix, volvió a ponerse por delante gracias al croata Marceo Brozovic en el 82, pero a un minuto del cierre el brasileño Roger Ibáñez recibió un balón del argelino Riyad Mahrez y rescató al cuadro de Matthias Jaissle, que llevó el desenlace a los penaltis.
El Al Ahli marcó los cinco por medio de Ivan Toney, Frank Kessie, Riyad Mahrez, Firas Al Birakan y el último, que supuso el triunfo, de Galeno. En el Al Nassr, acertaron Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic y Joao Felix. El meta Mendy detuvo el de Abdullah Al Khaibari, el cuarto y ya no hubo necesidad de ejecutar el quinto.
Inter Miami avanza a semifinales de la Leagues Cup tras eliminar a Tigres; todos los equipos mexicanos quedan fuera
El Inter Miami, con Luis Suárez como protagonista ante la ausencia de Lionel Messi, venció 2-1 a Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup, dejando a la liga mexicana sin representantes en las semifinales del torneo conjunto con la MLS.
Suárez abrió el marcador desde el penalti al minuto 23, y repitió la anotación en el 89′ tras otra pena máxima, mientras que Ángel Correa descontó para Tigres en el 67′. El partido estuvo marcado por la expulsión del técnico Javier Mascherano, quien continuó dando indicaciones desde las gradas. Messi, por precaución, siguió el encuentro desde un palco debido a molestias musculares.
En otros duelos, Orlando City eliminó a Toluca 6-5 en penales tras un 0-0 en el tiempo reglamentario; Seattle Sounders venció a Puebla 4-3 en penales después de otro empate sin goles; y Los Angeles Galaxy superó 2-1 a Pachuca con una destacada actuación de Marco Reus, autor del segundo gol y protagonista en la jugada del autogol que abrió el marcador.
Con estos resultados, las semifinales programadas para el 27 de agosto enfrentarán a Inter Miami contra Orlando City, y a Seattle Sounders frente a Los Angeles Galaxy.
La Leagues Cup sigue consolidando el dominio de los equipos de la MLS frente a los representantes mexicanos, quienes aún no logran superar la barrera de semifinales en la edición actual del torneo.
Franco Mastantuono se convierte en la nueva promesa del Real Madrid tras su debut
El joven argentino Franco Mastantuono, de 18 años y cinco días, se estrenó con el Real Madrid y dejó una grata impresión en su primer partido, según destacó su técnico Xabi Alonso. El delantero ingresó al minuto 68 durante la victoria merengue 1-0 sobre Osasuna, y en los 30 minutos que disputó mostró actividad, desparpajo y capacidad ofensiva, generando entusiasmo entre los aficionados.
Mastantuono, quien es el tercer extranjero más joven en debutar con el club blanco, tuvo incluso una clara oportunidad de gol al minuto 89, que fue detenida por el portero Sergio Herrera. Alonso elogió su desempeño, señalando que pese a no haber entrenado plenamente con el equipo, tuvo un “buen impacto” y mostró ganas de integrarse al proyecto merengue.
El domingo, el Real Madrid visitará al Real Oviedo en la segunda jornada de LaLiga, en un encuentro donde la escuadra asturiana buscará mejorar tras caer 2-0 ante Villarreal en su regreso a la élite después de 24 años. El partido contará con la presencia de Santi Cazorla, veterano formado en el Real Madrid.
Con este triunfo, el conjunto blanco suma tres puntos, igualando al líder FC Barcelona, que ganó 3-0 al Mallorca y se enfrentará al Levante el sábado. Otros equipos como Atlético de Madrid, Athletic y Villarreal también buscarán sumar ante Elche, Rayo Vallecano y Girona, respectivamente.
Próximos partidos de la 2ª jornada de LaLiga:
- Viernes: Betis – Alavés (19:30 GMT)
- Sábado: Mallorca – Celta Vigo (15:00 GMT), Atlético Madrid – Elche (17:30 GMT), Levante – FC Barcelona (19:30 GMT)
- Domingo: Osasuna – Valencia (15:00 GMT), Villarreal – Girona (17:30 GMT), Real Sociedad – Espanyol, Oviedo – Real Madrid (19:30 GMT)
- Lunes: Athletic Bilbao – Rayo Vallecano (17:30 GMT), Sevilla – Getafe (19:30 GMT)
Clasificación tras la primera jornada:
- Barcelona – 3 pts
- Rayo – 3 pts
- Getafe – 3 pts
- Villarreal – 3 pts
- Athletic – 3 pts
- Real Madrid – 3 pts
- Mallorca – 0 pts
El debut de Mastantuono marca el inicio de una nueva etapa en el Real Madrid, con la ilusión de los hinchas puesta en su capacidad de convertirse en un referente del club en los próximos años.