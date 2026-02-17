Principal
Más de 500 salvadoreños de todas las edades visitan cada día los espacios culturales
A través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento que desarrolla la Dirección de Integración a escala nacional, más de 500 salvadoreños al día tienen acceso a espacios culturales.
«Este no es un esfuerzo aislado, sino un proceso integrador que amplía miradas, fortalece relaciones y naturaliza el acceso a la cultura como parte de la vida, asegurando que cada persona pueda conocer, vivir y hacer propia la riqueza cultural del país», indicó la institución.
Esta iniciativa posibilita el acceso a miles de personas de todas las edades de las zonas urbanas y rurales para que asistan por primera vez a cines, teatros, conciertos y museos.
Asimismo, estudiantes acompañados de sus padres y docentes de diferentes centros educativos del país visitan diferentes espacios como el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA), a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento.
«Con estas experiencias promovemos el intercambio entre comunidades y el mundo del arte y la cultura, fortaleciendo relaciones integradoras y naturalizando este acceso como parte de la vida», agregó.
Asimismo, 100 personas de diferentes comunidades de Usulután y Santa Ana visitaron el parque Saburo Hirao, en San Salvador, con el objetivo de fortalecer experiencias que les permitan redescubrir y naturalizar estas actividades como parte de la vida.
«100 salvadoreños de Jiquilisco, Usulután y Chalatenango vivieron una experiencia inolvidable al visitar Sunset Park, a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento», añadió.
De acuerdo con Integración, la participación de las personas en la naturalización con el arte no se limita a presenciar y a reflexionar sobre los espectáculos; también, aspira a que cada salvadoreño sea capaz de producir arte lo enriquezca de forma personal y a la cultura del país.
«Para alcanzar el desarrollo e ir saliendo de la pobreza, una aspiración del país debería ser que el arte llegue a las comunidades. Se producirá un cambio cultural porque nace una relación naturalizada del pueblo con la cultura», afirmó Integración.
Gobierno español pide investigar a Meta, TikTok, X por la creación de pornografía infantil con IA
El Gobierno español pedirá a la fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de imágenes pornográficas infantiles con inteligencia artificial (IA), anunció este martes su presidente, Pedro Sánchez, propugnando acabar con «la impunidad de los gigantes».
«Hoy», el Gobierno pedirá al Ministerio Fiscal «que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA», escribió Sánchez en X.
«Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas», argumentó el dirigente socialista.
«El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar», sentenció Sánchez, que en los últimos tiempos ha cruzado reproches con magnates de las redes como Elon Musk y Pavel Durov -el creador de Telegram-, después de que anunciara el 3 de febrero su intención de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.
Además, Sánchez también avanzó que cambiarían las leyes para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables «de muchas infracciones que se producen en sus sitios web», dijo entonces.
En cifras ofrecidas este martes, el Gobierno aseguró que «una de cada cinco personas jóvenes» en España, «especialmente niñas y adolescentes, afirma haber sufrido la difusión de falsos desnudos suyos creados con IA siendo menores».
Las redes sociales están en el punto de mira en otros países.
Así, a principios de febrero, la justicia francesa allanó las oficinas de la plataforma X en Francia y citó a declarar en abril a Musk, en el marco de una investigación sobre las presuntas derivas de esta red social, entre ellas la creación de imágenes falsas de carácter sexual con Grok, su asistente de IA.
La Comisión Europea también anunció a finales de enero una nueva investigación contra X por este asunto.
Mueren cinco adolescentes cerca de Barcelona al arder una buhardilla
Cinco adolescentes de entre 14 y 18 años murieron el lunes por la noche al incendiar la buhardilla en la que se encontraban en un edificio de la localidad española de Manlleu, cerca de Barcelona, informaron la policía y los bomberos de Cataluña.
«Cinco personas murieron esta noche y cuatro más resultaron heridas leves en un incendio en un edificio» de Manlleu, localidad a más de una hora de Barcelona, informó a los bomberos en un comunicado difundido después de la medianoche, aclarando que el «fuego se originó en el trastero» del bloque de pisos.
Las víctimas eran cinco jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 18 años, informó la policía catalana a la AFP, sin precisar la edad de cada uno.
El alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, explicó a la prensa que eran «vecinos de aquí, de Manlleu, chicos muy jóvenes», y que se trataba del «día más oscuro» que recordaba en la localidad.
Rovira explicó que los cuatro heridos son agentes de la policía local que fueron los primeros en llegar al lugar y que sufrieron de la «inhalación de humo».
Por el momento, se desconocen las causas del accidente o por qué estaban reunidos los jóvenes, explicó a la televisión pública catalana Elia Tortolero, representante del gobierno catalán.
«Hay una investigación abierta que nos determinará cuáles son las causas tanto del accidente, de que allí se originará un fuego, como de que estarán todos esos jóvenes allí», indicó Tortolero.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó de que hay una «causa abierta para investigar las causas de lo ocurrido», en un mensaje en X.
Según los bomberos, los vecinos los alertaron de la presencia de humo en la escalera. Cuando el fuego se dio por extinguido, «se localizó a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria», indicaron.
Entonces, «los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas, y dentro del trastero se encontraron cuatro más».
«No se pudo hacer nada por sus vidas», añadieron.
Las muestras de pesar por la tragedia ocurrida en este municipio de unos 21.000 habitantes, situado en el interior de la provincia de Barcelona, no han dejado de sucederse.
«Expresamos el más profundo pesame por la trágica pérdida de cinco jóvenes a consecuencia del incendio ocurrido en nuestro municipio», expresó el Ayuntamiento de Manlleu en un comunicado en las redes sociales, donde informó que se decretaron tres días de luto en la localidad.
«Conmocionado por la muerte de cinco personas a consecuencia de un incendio en un edificio de Manlleu. Mi más sentido pésame a sus familiares y amistades», afirmó el presidente regional catalán, Salvador Illa, en su cuenta de X.
La alcaldesa de Los Ángeles pide renuncia al jefe de los Olímpicos 2028, vinculada con Epstein
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió la renuncia del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos 2028, Casey Wasserman, cuyo nombre aparece en los archivos de Jeffrey Epstein.
Es «lamentable» que el comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos apoye a Wasserman, consideró la alcaldesa en una entrevista con CNN el lunes por la noche. «En mi opinión, debería renunciar», dijo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el mes pasado correos electrónicos subidos de tono que envió Wasserman en 2003 a la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell.
Desde entonces, ha habido varios llamados que piden la dimisión del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. El comité ejecutivo de las justas le dio su apoyo el 11 de febrero.
Al principio, Karen Bass se abstuvo de tomar posición en la polémica sobre Wasserman, al señalar que correspondía al consejo de administración de los Juegos decidir si se mantenía o no en su cargo.
El portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, dijo este martes a periodistas que el «asunto» de Wasserman «sigue siendo» un tema «del consejo de LA28 en esta etapa».
«Como saben, un bufete de abogados lo investigó y corresponde al consejo sacar sus propias conclusiones. Tengo entendido que en este momento se están manteniendo muchas conversaciones», afirmó.
Wasserman, de 51 años, ha sido una personalidad influyente de Hollywood.
Tras las revelaciones de sus contactos, publicó un comunicado en el que lamentaba «profundamente» esa correspondencia de 2003, previa a la primera detención del delincuente sexual.
Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores. Pero ya en 2008 había recibido una primera condena por solicitar servicios sexuales a una menor de edad.
Por ahora Wasserman no ha sido acusado de ningún delito en el marco de este escándalo.
Su agencia artística representa a numerosas estrellas del mundo de la música, el deporte y el entretenimiento, entre ellos Pharrell Williams y los grupos Coldplay e Imagine Dragons.
Varios artistas, incluida la cantautora Chappell Roan, ganadora de un premio Grammy, han anunciado su salida de la agencia después de que se conoció la implicación de Wasserman en el escándalo.
Wasserman dijo la semana pasada que vendería la firma debido a la reacción en contra por los intercambios de correos electrónicos con Maxwell.