Marruecos campeón del Mundial Sub-20 de Chile 2025 al vencer 2-0 a Argentina
Desafiando todos los pronósticos, Marruecos entró este domingo en la historia de los Mundiales Sub-20 al conquistar su primer título con una victoria 2-0 sobre la favorita Argentina en la final de Chile 2025, un logro que refleja el crecimiento del fútbol de ese país africano.
El atacante Yassir Zabiri, con un doblete a los 12 y 29 minutos, se encargó de los goles en el Estadio Nacional de Santiago, ante 43.253 espectadores, la mayoría volcados a apoyar a Marruecos, debutante en una instancia decisiva juvenil y la gran revelación del torneo.
Con este título, Marruecos se convirtió en el segundo país africano en un conquistar un Mundial Sub-20, un honor que hasta ahora solo poseía Ghana, campeón en 2009 en Egipto.
Argentina, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y la selección más ganadora con seis títulos, no conquista el torneo desde 2007 en Canadá, haciendo aún más histórica la hazaña de los marroquíes.
Coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal, Marruecos se ha mantenido en los reflectores desde su cuarto puesto en Catar 2022. Dos años después de esa gesta, el equipo Sub-23 masculino se colgó el bronce olímpico en París.
Y ahora la generación Sub-20, con el título en Chile, confirma el crecimiento sostenido del fútbol marroquí.
– Ficha técnica
Estadio: Nacional de Santiago
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
Goles:
Marruecos: Yassir Zabiri (12, 29)
Alineaciones:
Marruecos: Ibrahim Gomis – Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani – Naim Byar, Yassine Khalifi (Saad El Haddad, 62) – Othmane Maamma (Ilias Boumassaoudi, 74), Houssam Essadak, Gessime Yassine (Taha Majni, 86) – Yassir Zabiri (Younes El Bahraoui, 86). DT: Mohamed Ouahbi.
Argentina: Santino Barbi – Tobías Ramírez, Juan Villalba (Santiago Fernández, 45), Tomás Pérez (Tobías Andrada, 45) – Dylan Gorosito (Teo Rodríguez, 82), Valentino Acuña (Mateo Silvetti, 33), Milton Delgado, Julio Soler – Maher Carrizo, Alejo Sarco (Ian Subiabre, 60), Gianluca Prestianni. DT: Diego Placente.
Real Madrid llega super líder al Clásico tras una contundente victoria
El Real Madrid logró este domingo una contundente victoria en LaLiga tras ganar 0-1 al Getafe de visita.
El tanto fue anotado por el francés Kylian Mbappé a los 80 minutos.
El turco Arda Güler le brinda un gran pase a Mbappé que se gira y no perdona para el único tanto del partido.
El Real Madrid es líder en solitario con 24 puntos.
El criticado Maguire tumba al Liverpool en el mismísimo Anfield y lo manda a la cuarta posición
El Manchester United tumbó al Liverpool en el mismísimo Anfield con un gol de Harry Maguire sobre el final del partido y lo mandó a la cuarta posición.
Desde muy temprano, poco antes de cumplirse el primero minuto de juego, Bryan Mbeumo batió al meta de casa tras un gran pase filtrado de Amad Diallo.
Todo el partido fue cuesta arriba para el Liverpool que, a pesar de jugar en casa, no mostró nunca esa arrolladora versión que lo hizo tan temible a inicios de la temporada y que lo llevó a conquistar cinco triunfos seguidos, batiendo incluso al Arsenal, actual líder.
Aunque no jugaban bien, pero sí con más posesión para los de casa, ambos tenían posibilidades, y fue así que, al 78’, Cody Gakpo igualó el marcador.
La afición se lo creyó más que los propios jugadores y pensaron que habría remontada, pero fue Maguire el que anotó y silenció a todos los de cada al 84’.
El partido fue muy controvertido y por ello se fue hasta el minuto 100, si al 100’, pero el Liverpool no pudo hacer más y se quedó en el cuarto puesto con 15 puntos, los mismos que el Bournemouth, en tercero; uno abajo que el City, que tiene 16 y ocupa la segunda plaza; y 04 menos que el Arsenal, sólido líder con 19 unidades tras ocho jornadas.
El Madrid busca recuperar el liderato en su visita al Coliseum
El Real Madrid visitará el estadio Coliseum en busca de recuperar el liderato que le ‘arrebató’ el Barcelona tras ganar sobre la hora al Girona.
Con solo un punto por debajo, el Madrid tiene en su poder la oportunidad de retomar el primer lugar en LaLiga y llegar al Clásico con una ventaja.
Ahora mismo el Barcelona tiene 22 unidades, un más que el Madrid, que podría llegar hasta los 24 y tener mucha más seguridad de cara al decisivo encuentro del próximo domingo 26 de octubre.
Si bien es cierto que el Getafe no es un rival de los más fuertes, un exceso de confianza podría pasarles factura a los de Xabi Alonso, por lo que los Merengues deberán salir enfocados desde el minuto uno.
De acuerdo con la programación, el juego será a la 1:00 de la tarde (hora El Salvador).