Principal
Madre es sentenciada por no cumplir con la cuota alimentaria de su hijo
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Rosa Lidia M. de C. por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
La pena impuesta fue de un año y seis meses de prisión, sustituida por trabajos de utilidad pública, además del pago de $2,175 en concepto de cuotas alimenticias adeudadas
Según lo resuelto en la sentencia, el tribunal estableció que la imputada incumplió con la obligación de cancelar una cuota mensual de $75, monto fijado por la Procuraduría General de la República (PGR) a favor de su hijo adolescente.
El impago corresponde al período comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2025
Principal
MARN prevé un miércoles con un ambiente que de cálido pasará a frío
El clima será variado en El Salvador a lo largo del miércoles, con vientos, nubosidad, ambiente cálido y fresco, pero sin que se registren lluvias, reportó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).Historia
Según el reporte del meteorólogo David Pichinte Quele, “las temperaturas mantendrán un ambiente cálido, durante la tarde, fresco por la noche, y frío en la madrugada del jueves”.
Para este día, el viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 09 a los 18 kilómetros por hora (km/h) y, ocasionalmente, alguna brisa arriba de los 25 km/h, más sensible en zonas altas del territorio nacional.
Quele indicó que el cielo, durante la mañana, estará variando, entre despejado y poco nublado, y este comportamiento se mantendrá por la tarde y la noche, previendo que la nubosidad en tránsito se forme en zonas altas de montañas, volcanes y cercanías, pero “no se prevén lluvias durante todo el día”.
“La principal influencia será el flujo ligeramente acelerado del este, con poco contenido de humedad y una vaguada en superficie, pero aun con esto no existen condiciones adicionales adecuadas para la formación de nubosidad asociada a lluvias”, explicó el experto del MARN.
Principal
El Salvador cerró el 2025 con tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes
Los titulares de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Ampliado brindaron, el lunes, el balance de resultados obtenidos a través de las estrategias de seguridad en el 2025, en el que destacaron que el país alcanzó tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y el llevar a 0% la impunidad en el delito de homicidio.
Además de la reducción de homicidios, destacaron la captura de todos los homicidas y las condenas logradas por la Fiscalía a lo largo del año recien pasado.
«Hemos llegado al día en que como Gabinete de Seguridad Ampliado brindamos el informe Estado-país en materia de seguridad», indicó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Durante su intervención, el funcionario dio a conocer la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes con la que finalizó el año recien pasado.
«La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, en el 2024 cerramos con 1.9, en el 2025 la reducimos a 1.3, en números es una reducción de 32 homicidios respecto al año anterior», señaló Villatoro.
El funcionario también detalló los días con cero homicidios alcanzados en toda la gestión del Presidente Nayib Bukele, y durante el régimen de excepción en el 2025.
«Llevamos 1,102 días sin homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, de estos, 988 han sido durante el régimen de excepción», explicó Villatoro.
El ministro de Seguridad destacó que de la mano con la reducción de homicidios, también se lleva a cabo la lucha contra la impunidad en materia homicida, detalló que en el 2025 se capturó a los involucrados en todos los homicidios reportados durante el año.
«Cerramos el 2025 con 82 homicidios, todos han sido resueltos, es decir, hemos logrado el 100 % de la tasa de efectividad en resolución de homicidios, hemos logrado el 0 % de impunidad en materia homicida», dijo Villatoro.
Agregó, «Estos números solo confirman de manera contundente que las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno y por el Estado eran las correctas, las necesarias, las que nos permiten ahora poder decir con autoridad y contundencia que somos el país más seguro en todo el hemisferio occidental».
OCHO HOMICIDIOS POR DELICUENCIA
El funcionario explicó que 43 de los 82 homicidios reportados en el 2025, fueron por intolerancia social, 31 por intolerancia familiar y 8 por delincuencia.
Además, enfatizó que somos el único país del continente que puede decir que en los delitos de calle o violentos (hurto, lesiones, violación, extorsión, hurto de vehículos, robo, entre otros) se logró una reducción de más del 50 %.
«El hurto que era uno de los delitos más comunes y que también había tenido un repunte, post gobiernos terroristas, tiene una reducción de 60.41 %, también el delito de lesiones tiene una reducción del 48 %, pero en términos generales estamos reportando una reducción de estos delitos que consideramos en observación permanente por la situación de violencia que representan o el impacto que representan, somos un país que al comparar 2024 con 2025 tenemos una reducción del 51.50 % en estos delitos», indicó Villatoro.
Añadió «el 2025 representa el año más seguro en la historia patria, y todo eso se debe al esfuerzo diario de esos miles de hombres y mujeres de uniforme y de corbata».
El fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, también destacó la reducción importante en la lucha contra la impunidad homicida ejecutada en los últimos seis años. «Es grato iniciar el año con buenas noticias para el pueblo salvadoreño, y dar a conocer el trabajo realizado por la Fiscalía durante el 2025», indicó el funcionario.
Agregó «como ya lo apuntaba el ministro de Seguridad, hemos logrado la reducción al 0 % en la tasa de impunidad homicida, en el 2019 de cada 100 homicidios, 97 quedaban en la impunidad, en el 2025, de 82 homicidios registrados, 82 fueron resueltos y los implicados ya han sido o están siendo porcesados».
Delgado explicó que el papel de la Fiscalía es fundamental para mantener la seguridad en el país, aseguró que en el 2025 lograron un aumento del 52 % de condenas, comparado con el año 2020.
«En total se lograron 70,011 condenas en todo el año anterior», afirmó el funcionario.
Delgado informó que la mayoría de pandilleros capturados durante el régimen ya han sido procesados, aseguró que en los próximos meses presentarán nuevas causas en contra de las pandillas.
Principal
CATA es finalista en los Premios Excelencias Turísticas 2025
El trabajo realizado por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés) permitió que fuera nominada como finalista de los Premios Excelencias Turísticas 2025, un reconocimiento internacional que destaca las mejores iniciativas en el sector turístico.
Según indicó la agencia, la premiación se llevará a cabo este mes en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España.
CATA participará por su evento regional de avistamiento de aves que impulsa turismo ornitológico y la cooperación ambiental.
Los Premios Excelencias fueron creados en 2005 por el Grupo Excelencias, clúster internacional de comunicación. Su objetivo es fomentar la excelencia en ámbitos relacionados con el turismo, la gastronomía, el arte, y la cultura, y desde entonces, se han convertido en un referente para todos los involucrados en estos sectores.
Los premios se entregan cada año en el marco de la Fitur, donde se dan cita profesionales de las instituciones más relevantes de la industria turística mundial. En ese sentido, se entregan diversas categorías como mención verde y azul, excelencias gourmet, y homenajes a figuras clave del sector, entre otros.
Este año, además de optar al premio del jurado, todos los finalistas participan en la categoría votación del público, una distinción que se otorga con el respaldo directo de la audiencia y que será entregada durante la gala oficial de los Premios Excelencias.
Ante ello, CATA hizo un llamado a votar y respaldar el trabajo que impulsa la promoción turística integrada de Centroamérica a escala internacional. Por otra parte, también participan la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) con su Estrategia Climática Turismo Guatemala y el Plan Nacional para un Turismo Resiliente, bajo en carbono y sostenible.