Internacionales
Lugares santos de Jerusalén, cerrados este fin de semana por la guerra
Los lugares santos de Jerusalén permanecerán cerrados este fin de semana por razones de seguridad, anunció este jueves un portavoz de la policía de Israel, en el sexto día de la guerra regional desencadenada por el ataque estadounidense-israelí contra Irán.
«Con el fin de preservar la seguridad pública y la vida humana, todos los lugares santos de la Ciudad Vieja, incluido el Muro de las Lamentaciones, la Explanada de las Mezquitas y la Iglesia del Santo Sepulcro, permanecerán cerrados», advirtió el portavoz en una declaración enviada a la prensa.
«La entrada no estará autorizada a ningún fiel o visitante, sea cual sea su religión», añadió.
Este cierre se produce en pleno Ramadán, período durante el cual decenas de miles de palestinos musulmanes acuden normalmente cada viernes a rezar en la Explanada de las Mezquitas para la gran oración del mediodía.
En el centro de las tensiones y como elemento clave del conflicto israelí-palestino, el barrio de la Ciudad Vieja está situado en Jerusalén Este, sector ocupado y anexado por Israel en 1967.
La comunidad internacional no reconoce esta anexión.
Desde el inicio de la guerra contra Irán las autoridades israelíes prohíben, por razones de «seguridad», el acceso a la Ciudad Vieja, salvo para los residentes o los propietarios de tiendas situadas dentro de las murallas que delimitan el barrio.
Internacionales
China impulsa innovación tecnológica e industrias estratégicas en 2026
En el marco de las Dos Sesiones celebradas este 2026, China presentó su hoja de ruta económica y tecnológica para el inicio del XV Plan Quinquenal, con un fuerte énfasis en la innovación científica, la autosuficiencia tecnológica y el desarrollo de industrias estratégicas. Las autoridades destacaron que el país priorizará sectores emergentes y reforzará la integración entre ciencia, industria y mercado como base para un crecimiento sostenible.
Entre las áreas clave se encuentran los circuitos integrados, la aeronáutica, la biomedicina y las tecnologías de baja altitud, así como campos de vanguardia como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la energía del futuro y las telecomunicaciones 6G. El Gobierno de Xi Jinping también prevé ampliar el apoyo a pymes innovadoras y empresas emergentes mediante capital de riesgo y fondos estatales.
La estrategia incluye fortalecer la economía digital mediante el impulso del modelo «IA+», con la expansión de dispositivos inteligentes, agentes comerciales basados en inteligencia artificial y comunidades de código abierto. Asimismo, se promoverán proyectos de infraestructura digital como clústeres de computación, internet satelital y la actualización del modelo «5G + internet industrial».
En el ámbito científico, el gigante asiático reforzará la investigación en ciencias básicas y la innovación original, al tiempo que consolidará polos de desarrollo tecnológico en regiones como Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del Yangtsé y la Gran Área de la Bahía. Paralelamente, se impulsará la formación de talento especializado en ingeniería y tecnología avanzada.
El plan también contempla profundizar las reformas económicas para eliminar barreras institucionales y avanzar hacia la creación de un gran mercado nacional unificado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la modernización industrial del país.
Informe económico de 2025
El balance presentado durante las sesiones parlamentarias señaló que en 2025 se registraron avances en la estabilización del mercado inmobiliario, el sistema financiero y el desarrollo tecnológico. Entre las medidas adoptadas destacaron el ajuste del suministro de terrenos para vivienda, la reducción de tasas de interés en préstamos del fondo de reserva habitacional y políticas diferenciadas según las condiciones de cada ciudad, con el fin de garantizar la entrega de proyectos residenciales.
n el plano financiero, las autoridades implementaron acciones para reducir riesgos asociados a la deuda de gobiernos locales y fortalecer la estabilidad de instituciones financieras regionales. Estas reformas permitieron sustituir de forma ordenada deudas ocultas y disminuir el número de entidades consideradas de alto riesgo.
El informe también destacó el avance del modelo de crecimiento basado en la innovación. El gasto en investigación y desarrollo alcanzó el 2,8 % del producto interno bruto (PIB), mientras que las transacciones vinculadas a contratos tecnológicos aumentaron 10,8 %. Al mismo tiempo, la economía digital continúa consolidándose como motor del crecimiento, con sectores clave que ya representan más del 10,5 % del (PIB).
Finalmente, el mensaje político subrayó la importancia de avanzar en la modernización del país bajo el liderazgo del Xi Jinping, reafirmando el compromiso de impulsar el desarrollo económico y social en la nueva etapa del plan quinquenal.
Internacionales
Trump anuncia la salida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la salida de Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional, una de las artífices de la política de expulsiones de inmigrantes del gobierno estadounidense.
Noem, a quien se le encomienda una misión de «emisaria especial» para América Latina, será reemplazada a partir del 31 de marzo por el senador republicano Markwayne Mullin, precisó el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.
Según la prensa, Trump habría tomado su decisión tras las audiencias de Noem en el Congreso, durante las cuales se vio en aprietos por la adjudicación de un importante contrato público.
Internacionales
Un submarino de EE. UU. hunde un buque de guerra iraní en océano Índico
Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, informó este miércoles el Pentágono en el quinto día de una guerra en Oriente Medio que no deja de expandirse.
Después de incendiar la región con ataques contra Israel y posiciones estadounidenses en el Golfo, Irán golpeó este miércoles a grupos opositores en el Kurdistán iraquí y lanzó un misil interceptado por la OTAN cuando se dirigía a Turquía.
Los ataques a las monarquías petroleras del Golfo y la situación en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán dice controlar, dispararon el precio de los hidrocarburos en los primeros días de la guerra, pero este miércoles las cotizaciones se estabilizaron.
Desde la II Guerra Mundial
El conflicto tiene repercusiones a miles de kilómetros de Teherán: un submarino estadounidense torpedeó y hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, según el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, un hecho inédito desde la II Guerra Mundial.
Solo el martes, el Comando Central de Estados Unidos confirmó el ataque y destrucción de 17 buques a manos de las fuerzas navales norteamericanas.
En tanto, las autoridades de Sri Lanka dijeron que habían recuperado los cuerpos de 87 marineros iraníes.
Irak también se vio involucrado en la crisis: Irán atacó en la vecina región del Kurdistán iraquí a grupos de oposición kurdos armados y hostiles a la república islámica. Un combatiente murió, según un portavoz del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).
Las defensas de la OTAN se activaron también para interceptar un misil disparado desde Irán que amenazaba a Turquía. Un responsable turco afirmó, no obstante, que el objetivo era probablemente una base militar en Chipre, ya alcanzada por un ataque iraní a principios de semana.
Además, el ejército iraní amenazó con atacar las embajadas israelíes en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano.
El jefe del Pentágono consideró este miércoles que China y Rusia fueron factores irrelevantes en la decisión de Estados Unidos de emprender una guerra contra Irán.
«No tengo mensaje para ellos, y no son realmente un factor aquí y nuestro problema no es con ellos», declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que añadió que Estados Unidos solo quería acabar con «las ambiciones nucleares de Irán».
Rusia y China mantienen vínculos diplomáticos y comerciales de larga data con Irán, y Moscú tiene estrechos lazos militares con la república islámica. Ambas potencias han criticado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen iraní, avisaron al comienzo del conflicto que ningún barco debía entrar en el Estrecho de Ormuz, el cual da entrada al golfo Pérsico. Este miércoles, reivindicaron que esa vía está «bajo control total de la marina de la república islámica».
En este estratégico paso, por donde transita el 20 % del petróleo y el gas natural licuado mundial, el tráfico de petroleros cayó un 90 % en una semana, indicó el miércoles la empresa de análisis Kpler.
Por otra parte, Israel también prosigue su ofensiva en Líbano, bombardeó el sector del palacio presidencial cerca de Beirut y otras áreas al sur de la capital.
El ejército también lanzó operaciones terrestres y se adentró en varios pueblos del sur del país, que dieron lugar a combates «directos» entre milicianos de Hezbolá y soldados israelíes en Jiam.