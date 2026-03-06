Lugares santos de Jerusalén, cerrados este fin de semana por la guerra

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, informó este miércoles el Pentágono en el quinto día de una guerra en Oriente Medio que no deja de expandirse.

Después de incendiar la región con ataques contra Israel y posiciones estadounidenses en el Golfo, Irán golpeó este miércoles a grupos opositores en el Kurdistán iraquí y lanzó un misil interceptado por la OTAN cuando se dirigía a Turquía.

Los ataques a las monarquías petroleras del Golfo y la situación en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán dice controlar, dispararon el precio de los hidrocarburos en los primeros días de la guerra, pero este miércoles las cotizaciones se estabilizaron.

Desde la II Guerra Mundial

El conflicto tiene repercusiones a miles de kilómetros de Teherán: un submarino estadounidense torpedeó y hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, según el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, un hecho inédito desde la II Guerra Mundial.

Solo el martes, el Comando Central de Estados Unidos confirmó el ataque y destrucción de 17 buques a manos de las fuerzas navales norteamericanas.

En tanto, las autoridades de Sri Lanka dijeron que habían recuperado los cuerpos de 87 marineros iraníes.

Irak también se vio involucrado en la crisis: Irán atacó en la vecina región del Kurdistán iraquí a grupos de oposición kurdos armados y hostiles a la república islámica. Un combatiente murió, según un portavoz del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).

Las defensas de la OTAN se activaron también para interceptar un misil disparado desde Irán que amenazaba a Turquía. Un responsable turco afirmó, no obstante, que el objetivo era probablemente una base militar en Chipre, ya alcanzada por un ataque iraní a principios de semana.

Además, el ejército iraní amenazó con atacar las embajadas israelíes en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano.

El jefe del Pentágono consideró este miércoles que China y Rusia fueron factores irrelevantes en la decisión de Estados Unidos de emprender una guerra contra Irán.

«No tengo mensaje para ellos, y no son realmente un factor aquí y nuestro problema no es con ellos», declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que añadió que Estados Unidos solo quería acabar con «las ambiciones nucleares de Irán».

Rusia y China mantienen vínculos diplomáticos y comerciales de larga data con Irán, y Moscú tiene estrechos lazos militares con la república islámica. Ambas potencias han criticado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen iraní, avisaron al comienzo del conflicto que ningún barco debía entrar en el Estrecho de Ormuz, el cual da entrada al golfo Pérsico. Este miércoles, reivindicaron que esa vía está «bajo control total de la marina de la república islámica».

En este estratégico paso, por donde transita el 20 % del petróleo y el gas natural licuado mundial, el tráfico de petroleros cayó un 90 % en una semana, indicó el miércoles la empresa de análisis Kpler.

Por otra parte, Israel también prosigue su ofensiva en Líbano, bombardeó el sector del palacio presidencial cerca de Beirut y otras áreas al sur de la capital.

El ejército también lanzó operaciones terrestres y se adentró en varios pueblos del sur del país, que dieron lugar a combates «directos» entre milicianos de Hezbolá y soldados israelíes en Jiam.

