Hombre es condenado a 20 años de cárcel por asesinar a una persona en Usulután
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó, este jueves, que Alexander Antonio García fue condenado a 20 años de cárcel por cometer un homicidio en Jiquilisco, departamento de Usulután.
Según el reporte de la FGR, el homicidio ocurrió en octubre del 2013. «Luego de una discusión, García junto a otros dos sujetos atacaron a la víctima con corvos. Los responsables huyeron del lugar, dejando a la víctima inconsciente», explicaron.
También agregaron que, tras el ataque, la víctima fue trasladad hasta el hospital San Juan de Dios, de San Miguel, pero debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida.
García fue condenado por el delito de homicidio agravado.
Un nuevo incendio afecta el volcán Chaparrastique de San Miguel
El personal del Cuerpo de Bomberos y soldados de la Fuerza Armada y otras instituciones de Protección Civil comenzaron ayer la misión de sofocar otro incendio forestal registrado en la faldas del volcán Chaparrastique, en San Miguel.
Este es el tercer siniestro de gran magnitud que se registra en este coloso en menos de un mes; el primero fue a principios de febrero, el segundo a mediados del mismo mes y el más reciente que comenzó desde el pasado martes, según las autoridades departamentales de Protección Civil.
«Da tristeza y coraje que por el descuido de algunas personas se vean afectadas muchas familias, árboles y animales y sobre todo, por los efectos que esto genera, como el calor y la erosión que causan las tormentas en la época lluviosa», expresó el presidente de la comisión departamental de Protección Civil, Sinaí Hernández.
El incendio se ha registrado en la zona sur del volcán, mientras que los dos anteriores han afectado el área oeste, provocando daños en la fauna y flora.
En los últimos días, la comisión departamental de Protección Civil ha reportado otros incendios forestales en algunos cerros de los cantones Agua Zarca, en El Salitre, Mayucaquín y El Delirio. Solo en el distrito de San Miguel en las últimas semanas se ha registrado un aproximado de 25 incendios forestales.
En últimos seis años, autoridades redujeron en 20 % el contrabando de cigarrillos
El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Seguridad y otras instancias de control ha permitido avanzar en la desarticulación de estructuras vinculadas al comercio ilícito de cigarrillos, así lo determinó un estudio ejecutado por la empresa Total Research Network para la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES).
Según el estudio, el comercio ilícito de cigarrillos en El Salvador registró en 2025 su nivel más bajo de los últimos años, representando el 24.8 % del mercado.
«De acuerdo con el análisis, el contrabando de cigarrillos pasó de representar el 44.1 % del mercado en 2019 al 24.8 % en 2025, una reducción cercana a 20 puntos porcentuales en seis años. Este comportamiento refleja un fortalecimiento sostenido de las acciones de control y fiscalización desarrolladas por las autoridades competentes», indicó ADES.
El estudio establece que solo en 2025, las autoridades destruyeron más de 20 toneladas de cigarrillos incautados, con un valor comercial y fiscal superior a $4.1 millones y una evasión estimada cercana a $2 millones en impuestos no pagados.
«Asimismo, entre 2019 y 2025, la recaudación del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos reportó un aumento del 17.4 %, en un contexto de fortalecimiento de los controles aduaneros y fiscales», se lee en el informe de ADES.
El análisis detalla que las autoridades también han identificado las rutas y patrones de ingreso irregular de mercadería. Además de cigarrillos, los controles han permitido identificar otros productos que ingresan de forma ilícita, incluyendo medicamentos no autorizados y lácteos sin certificación sanitaria, lo que evidencia la importancia de mantener mecanismos de vigilancia permanentes.
«El combate al contrabando requiere coordinación constante entre las autoridades competentes y el sector privado. Los avances registrados en los últimos años demuestran que la articulación técnica fortalece la economía formal, protege la competencia leal y genera mayor confianza en la cadena de distribución», afirmó Blanca Roque, directora ejecutiva de ADES.
El estudio concluye que la reducción del comercio ilícito no solo impacta la recaudación fiscal, sino que contribuye a la estabilidad del mercado formal, a la protección del consumidor y a un entorno de mayor transparencia para las empresas que cumplen con la normativa vigente.
El Salvador será la sede de la 40ª Conferencia Regional de la FAO en 2028
El Salvador fue elegido país anfitrión en 2028 de la 40ª Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe.
Este foro constituye el principal espacio regional en el que los Estados Miembros analizan los desafíos vinculados a la alimentación y la agricultura, con el objetivo de establecer compromisos, fortalecer la cooperación internacional y definir prioridades comunes.
De cara a la cita de 2028, el país proyecta que la conferencia en San Salvador contribuya a consolidar acuerdos regionales en resiliencia climática, innovación agropecuaria, inclusión productiva y desarrollo territorial.
«América Latina y el Caribe posee un enorme potencial para contribuir decisivamente a la seguridad alimentaria global. Esa capacidad solo se materializa cuando fortalecemos nuestros sistemas productivos con visión estratégica, cooperación efectiva y entornos estables que permitan invertir y producir con confianza», expresó la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira.
La funcionaria afirmó que El Salvador está preparado para aportar desde su experiencia y avances, ampliar alianzas, profundizar la cooperación con la FAO y contribuir a una agenda regional transformadora.
«Reiteramos nuestro compromiso con el multilateralismo efectivo, con la cooperación técnica basada en resultados y con una FAO cercana a las realidades de nuestros territorios», añadió.
La designación fue anunciada durante la actual conferencia regional celebrada en Brasil, donde la vicecanciller reafirmó la apuesta salvadoreña por una cooperación eficaz y orientada a resultados concretos.
El encuentro regional se desarrolla bajo ejes centrados en la producción eficiente, inclusiva y sostenible; la erradicación del hambre y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional; la gestión sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático; así como la reducción de desigualdades y la pobreza con énfasis en resiliencia.