Los precios de combustibles en El Salvador se mantienen sin cambios para las próximas semanas

Usuarios de redes sociales viralizaron imágenes de cómo vivieron el potente sismo de magnitud 7.6 que sacudió este lunes a Japón.

La agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami de 40 centímetros cada una.

En uno de los videos se observa a un camión de tres toneladas estacionado en la calle cuando comienza el sismo que lo sacude de un lado a otro.

En otro de los videos se observa a una japonesa recibiendo la alerta de terremoto en su teléfono celular, la chica muestra el dispositivo con la advertencia e inmediatamente evacua el edificio.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.

