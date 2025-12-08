Principal
Los precios de combustibles en El Salvador se mantienen sin cambios para las próximas semanas
Los precios de los combustibles en El Salvador ¡se mantienen sin cambios para las próximas semanas!, anunció la Dirección de Energía Hidrocarburos y Minas de El Salvador (DGEHMSV), esta mañana de lunes.
Es decir, tanto el combustible Superior, Regular y el Diésel conservarán los precios que tienen ahora mismo en todo el territorio nacional.
De acuerdo con la DGEHMSV, esta tarifa estará vigente de mañana (09 de diciembre) al lunes 22 de diciembre.
Autoridades de la Dirección recordaron que los precios de los combustibles dependen de factores internacionales
Detienen a conductores ebrios en diferentes partes del país; uno de los capturados andaba armado
Con pruebas de alcotest positivas fueron detenidos dos sujetos en diferentes zonas del país. Se trata de: Kevin Alexander Recinos Cuéllar, con 164° de alcohol, quien chocó su vehículo contra una cuneta, sobre el kilómetro 52 de la carretera Longitudinal del Norte, Tejutla, Chalatenango.
También fue detenido Luis Mario Valdivieso González, con 96° de alcohol, conducía su vehículo y fue intervenido por la Fuerza Armada en el cantón La Piedrona, San Antonio Pajonal, Santa Ana Oeste. Además, portaba un arma con su respectiva licencia y cargador, la cual fue incautada.
Ambos serán remitidos por conducción peligrosas, mientras que a Valdivieso González se le sumará el delito de portación irresponsable de arma de fuego.
Internacionales
Viralizan videos de cómo se vivió el potente sismo de magnitud 7.6 que sacudió Japón
Usuarios de redes sociales viralizaron imágenes de cómo vivieron el potente sismo de magnitud 7.6 que sacudió este lunes a Japón.
La agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami de 40 centímetros cada una.
En uno de los videos se observa a un camión de tres toneladas estacionado en la calle cuando comienza el sismo que lo sacude de un lado a otro.
En otro de los videos se observa a una japonesa recibiendo la alerta de terremoto en su teléfono celular, la chica muestra el dispositivo con la advertencia e inmediatamente evacua el edificio.
Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.
Busero a excesiva velocidad provoca grave accidente en la carretera Litoral
Un busero a excesiva velocidad provocó un fuerte accidente de tránsito sobre la carretera Litoral, a la altura de la pasarela de San Marcos Lempa, en Jiquilisco.
Un bus de la ruta 185 impactó contra un vehículo y posteriormente se pasó llevando un poste del tendido eléctrico, generando un corto circuito y un conato de incendio.
Equipos de primera respuesta se desplazaron rápidamente al lugar para controlar el fuego y mitigar riesgos.
El tráfico permanece cerrado temporalmente mientras se ejecutan maniobras de seguridad y recuperación de la vía