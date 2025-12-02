Internacionales
Liberan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández tras indulto de Trump
El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), fue liberado este 1 de diciembre tras el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la exprimera dama hondureña, Ana García de Hernández, a través de la red social X (antes Twitter).
«¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump», escribió la exprimera dama.
García de Hernández agradeció a Trump «por devolverles la esperanza y reconocer la verdad que siempre supimos» y añadió que «la verdad siempre prevalece».
En el mensaje escrito por la exprimera dama hondureña también compartió el número de registro como presidiario de JOH, 91441-054, que indica que fue liberado ayer del penal de alta seguridad de Hazelton, ubicada en el condado de Presto, en el distrito de Virginia, Estados Unidos.
El sábado pasado, el presidente Trump anunció que indultaría a JOH a pesar de haber sido sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico en junio de 2024.
Hernández fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, apenas tres meses después de dejar el poder tras dos mandatos consecutivos, el segundo de ellos considerado inconstitucional por una interpretación polémica de la Corte Suprema hondureña.
«Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto», escribió Trump en su red Truth Social, donde también pidió el voto por Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, mismo partido de Hernández. El mensaje fue publicado a solo días de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Este lunes, Trump volvió a referirse al tema y señaló que el expresidente Joe Biden le tendió una trampa a JOH.
Trump no citó evidencias sobre la supuesta trampa tendida al exmandatario hondureño. Eso sí, el presidente no culpó directamente a Biden sino a los asesores que tenía el demócrata en su periodo presidencial (2021-2025).
«Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida», valoró Trump sobre el caso de Hernández.
El expresidente hondureño estuvo en la mira de la Justicia de Estados Unidos desde 2013, según documentos entregados por el Departamento de Justicia a los tribunales neoyorquinos en 2019, cuando Trump estaba en su primer periodo presidencial.
De acuerdo a la Fiscalía estadounidense, Hernández formó parte de un grupo de personas investigadas por la Agencia Antidrogas (DEA) desde el año 2013, en el que fue electo, por actividades «relacionadas con la importación de cocaína a EE.UU.»
El documento fue hecho público dentro del caso contra el hermano del expresidente, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el tráfico de cocaína a Estados Unidos
Internacionales
¡De líderes a segundones! Así fue el desastroso fin de semana que tuvo el Madrid de Alonso
El Real Madrid tuvo un desastroso finde semana donde pasaron de ser líderes en solitario ¡a segundones por detrás del Barcelona!
Los de Xabi Alonso perdieron importantes puntos ante el Girona, un club que ahora mismo lucha por salir de los puestos del descenso.
Con un empate agónico, el Madrid, al menos, logró rescatar un punto que evitó que amanecieran este lunes en el tercer puesto, algo que hubiese complicado más su situación.
De por sí, las habilidades de Xabi como entrenador ya estaban en duda y, tras no lograr encontrar soluciones ante uno de los colistas de LaLiga, su posición se puso más en duda y los más radicales ya comienzan a pedir su destitución.
Por ahora, a pesar de todo, Xabi sigue gozando del apoyo de Florentino, pero si las cosas siguen así pronto esa realidad podría cambiar.
Así están los primeros puestos de la tabla:
Barcelona 34 puntos
Real Madrid 33 puntos
Villareal 32 puntos
Atlético 31 puntos
Internacionales
El derechista Nasry Asfura encabeza el recuento en las elecciones en Honduras
Honduras cuenta los votos tras las elecciones celebradas este domingo, y Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional Conservador, encabeza de momento el recuento.
Con el 44,23 % escrutado, Asfura logra el 40,39 %; el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, va en segundo lugar con el 39,20 %; y Rixi Moncada, del partido en el poder, LIBRE, obtendría un 19,42 %.
De confirmarse esta tendencia, supondría un giro a la derecha en Honduras. Los líderes de LIBRE han pedido a sus seguidores que se mantengan «en pie de lucha» hasta completarse el escrutinio.
María Antonieta Mejía, candidata a vicepresidenta del Partido Nacional Conservador, ha advertido que «esto no se termina hasta que se cuente el último voto». «Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral», ha añadido.
El candidato que gane la mayoría simple gobernará entre 2026 y 2030.
Las elecciones del domingo, en las que se elegían 128 miembros del Congreso y miles de otros representantes en las administraciones locales, se celebró entre acusaciones de fraude. Moncada advirtió que podía no reconocer los resultados finales.
La Organización de Estados Americanos (OEA), ha expresado su preocupación por el proceso, y ha pedido a la presidenta saliente, Xiomara Castro, que se celebre sin intimidación y de manera transparente.
El domingo, algunos votantes y observadores electorales denunciaron que algunos colegios se habían cerrado con votantes aún en las colas. El Consejo Nacional Electoral extendió el horario de votación hasta las seis de la tarde y autorizó a los colegios a decidir si seguían abiertos una hora más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha inmiscuido en las elecciones hondureñas advirtiendo de que Asfura es su candidato y de que el país solo puede esperar recibir dinero de EE.UU. si él gana. También ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernandez, también del Partido Nacional, condenado en EE.UU. por narcotráfico.
Internacionales
Candidato favorito de Trump encabeza presidenciales de Honduras, según resultados parciales
El candidato derechista Nasry Asfura, favorito del presidente Donald Trump, encabeza las elecciones presidenciales de Honduras con 40,6% de los votos según resultado preliminares con más de un tercio de las actas escrutadas, indicó este domingo el órgano electoral.
Asfura, exalcalde de 67 años, aventaja por 1,8 puntos al también candidato derechista Salvador Nasralla, según el 34,25 % de las actas electorales, dijo el Consejo Nacional Electoral. La candidata izquierdista Rixi Moncada aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.
A poco menos de dos puntos le sigue el también candidato derechista Salvador Nasralla, de 72 años. La abogada izquierdista Rixi Moncada, de de 60 años y que representa al gobernante partido Libre, aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.
«Estoy muy optimista de que en las próximas horas (ese resultado) va a cambiar», afirmó Nasralla, del Partido Liberal.
En víspera de los comicios, Trump amenazó con recortar la ayuda al país centroamericano si no gana Asfura, del Partido Nacional (PN).
Moncada, quien había dicho que no reconocería los resultados preliminares, pidió la noche de este domingo en un mensaje en X a sus seguidores mantenerse «en pie de lucha» hasta que finalice el conteo de todas las actas de votación, lo que puede llevar días.
En las elecciones de este país con historial de fraudes y golpes de Estado, los hondureños debían decidir si renuevan o no la confianza en su primer gobierno de izquierda o sigue los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.
«Que (el ganador) trate de pensar en el país lejos de sus propios beneficios y (…) tenga una mira más allá del país que una bolsa de dinero que saquear», declaró a la AFP Michelle Pineda, comerciante de 38 años.
Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años. La autoridad electoral aún no dio cifra de participación.
Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en un «ambiente democrático», según la misión de observadores de la OEA. Estados Unidos dijo este domingo seguir «de cerca» los comicios.
Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.