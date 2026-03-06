Principal
La llegada de visitantes internacionales crece 28 % en enero y febrero
El Salvador empezó 2026 con cifras históricas en la llegada de visitantes internacionales. Las estadísticas del Ministerio de Turismo (Mitur) indican que entre enero y febrero entraron 815,000 extranjeros, que fueron atraídos por los diferentes destinos turísticos.
Esa cantidad de visitantes internacionales representa un 28 % más que el mismo período del año pasado, cuando se registraron alrededor de 637,000 personas, destacó el Mitur.
En detalle, según la cartera de Estado, entre los destinos de mayor procedencia se encuentran Guatemala con 317,000 visitantes (+43 %), Estados Unidos con 215,000 (+8 %) y Honduras con 159,000 (+31 %).
Les sigue Nicaragua con 34,000 (+49 %), Canadá con 15,000, Costa Rica con 14,000 (+94 %), México con 10,000 (+25 %), Panamá con 7,000 (+13 %) y Colombia con 6,000 (+58 %).
Del continente europeo destaca España con 4,000 visitantes (+18 %), Alemania con 3,000 (+144 %) y el Reino Unido con 2,000 (+88 %) y más de 30,000 visitantes del resto del mundo (+39 %).
«En enero y febrero hemos recibido alrededor de 815,000 visitantes internacionales provenientes principalmente de Guatemala, Estados Unidos y Guatemala, en ese orden», afirmó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
La funcionaria agregó que en febrero de este año se registró la llegada de 403,000 visitantes internacionales, es decir, un 43 % más que en el mismo mes del año pasado; asimismo, Guatemala, Estados Unidos y Honduras son los principales mercados.
«Febrero ha sido el mes con más visitantes internacionales que hemos tenido en toda la historia de El Salvador. Eso se debe a todos los eventos internacionales como la residencia de Shakira, el Ironman 70.3 y el torneo panamericano de maxi baloncesto», resaltó.
Los visitantes internacionales también entraron al país para asistir a congresos y convenciones corporativos y a eventos deportivos.
La funcionaria resaltó que los visitantes no solo son atraídos por la diversidad cultural, gastronómica y turística del país, sino también porque actualmente El Salvador experimenta un ambiente de seguridad propicio para vacacionar.
La ministra de Turismo afirmó que como instituciones de Gobierno se preparan para recibir a los visitantes tanto nacionales como internacionales en los diferentes destinos turísticos del país durante el período vacacional de Semana Santa.
Empresarial
Banco CUSCATLÁN ilumina Torre en morado y reconoce a mujeres destacadas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Banco CUSCATLÁN se sumó a la conmemoración global del Día Internacional de la Mujer, impulsada por Naciones Unidas bajo el lema “Derechos, Justicia, Acción para todas las mujeres y niñas”, con un llamado a desmantelar barreras estructurales como leyes discriminatorias, protecciones jurídicas insuficientes y normas sociales perjudiciales que limitan los derechos de mujeres y niñas.
Como parte de sus actividades, la institución financiera realizó la tradicional iluminación en color morado de la Torre CUSCATLÁN, simbolizando su compromiso con el avance de la mujer salvadoreña en el sector financiero y empresarial.
“Para Banco CUSCATLÁN, la igualdad de género es un compromiso que se traduce en acciones concretas. Creemos en un entorno donde las mujeres —como clientas, colaboradoras y protagonistas del sector financiero y empresarial— cuenten con condiciones reales para desarrollarse, asumir roles de liderazgo y aportar con su talento al crecimiento de El Salvador. Iluminar la Torre Cuscatlán es un símbolo; lo verdaderamente importante es seguir abriendo oportunidades que nos acerquen a una sociedad más equitativa”, expresó Ximena Robin, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLÁN.
Durante el evento, se entregó el reconocimiento Empresaria CUSCATLÁN 2026 a la doctora Cherry Guzmán, fundadora y líder de Hospital de la Piel, S.A. de C.V.
La empresa, iniciada en 2003 como un consultorio especializado junto a su esposo, se ha consolidado bajo su dirección desde 2020 como un hospital de atención ambulatoria con tres quirófanos equipados y regulados por el Ministerio de Salud.
@diario_digital_cronio Banco CUSCATLAN reconoce a Mujeres destacadas 2026 En el marco de las diferentes actividades por la Conmemoración del Día Internacional de la mujer, la institución financiera realizó la tradicional iluminación morada de la Torre CUSCATLAN como símbolo de compromiso con el avance de la mujer salvadoreña. #bancocuscatlan #diadelamujer ♬ Coconut Groove – Hyperstring
Su enfoque en visión estratégica, orden administrativo y asesoría financiera profesional ha sido clave para su expansión en el sector salud.Adicionalmente, en el marco del Concejo Mujer CUSCATLÁN, se otorgó el reconocimiento Mujer CUSCATLÁN 2026 a Issa Aguilar, subgerente de Contact Center de Banca de Personas.
Con más de 20 años de trayectoria en la institución y liderazgo sobre más de 230 colaboradores, Aguilar ha destacado por su gestión de equipos y segmentos estratégicos, convirtiéndose en un modelo de confianza, pasión, excelencia, innovación y servicio al cliente.
“Como parte del Concejo Mujer CUSCATLÁN, cada año destacamos el profesionalismo de colaboradoras del banco que han hecho historia en nuestra institución y se vuelven modelo de confianza, pasión, excelencia, innovación y servicio al cliente. Mujeres que dejan huella y puertas abiertas para que más mujeres sigan sus pasos y hagan carreras exitosas en Banco CUSCATLÁN”, comentó Ivonne de Punyed, gerente de Talento Humano de Banco CUSCATLÁN.
Estas acciones se integran a las iniciativas permanentes del banco para fortalecer el liderazgo femenino, tanto internamente como con clientas externas. Durante marzo, la entidad desarrollará espacios de networking, webinars, mentorías personalizadas entre líderes del banco y clientas de pymes, así como charlas dirigidas a colaboradoras enfocadas en empoderamiento y superación de barreras tecnológicas, entre otros temas.Banco CUSCATLÁN forma parte de Inversiones Cuscatlán de Centroamérica, con presencia en el sector bancario de Guatemala, El Salvador y Honduras.
En El Salvador, es el segundo banco más grande, líder en créditos de vivienda y el segundo en impulso a exportaciones de empresarios industriales.
Ha recibido reconocimientos como Mejor Banco de El Salvador por Global Finance, Latin Finance, The Banker y Euromoney.La conmemoración resalta el rol del sector financiero en la promoción de la igualdad de género, en un contexto donde instituciones como Banco CUSCATLÁN buscan alinear sus estrategias de sostenibilidad con objetivos globales de equidad y desarrollo inclusivo.
Internacionales -deportes
Trump homenajea a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca
En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por el capitán Messi y por Jorge Mas, copropietario del club floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana.
«Mi hijo me dijo: ‘¿Papá, sabes quién va a venir hoy?’ Le dije ‘No, no sé, tengo muchas cosas encima’. Me dijo ‘¡Messi!’», bromeó el mandatario estadounidense para comenzar el evento, que fue precedido por un parte sobre las operaciones de la guerra en Irán.
Mi hijo «es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte», le dijo Trump a un Messi visiblemente nervioso.
El mandatario, entre cuyos deportes predilectos no se cuenta el fútbol, hizo un recuento de la campaña de Las Garzas hasta su triunfo en la final del pasado diciembre ante Vancouver Whitecaps.
Destacó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado a mediados de 2025 en Estados Unidos, donde el club floridano ganó su primer partido oficial ante un club europeo, el Oporto portugués.
Trump incluso se tomó el tiempo para describir el gol de tiro libre del campeón mundial argentino que les dio la victoria en ese juego.
«¿Seré capaz de hacerlo si lo intento?», le preguntó a Mas, dueño principal de esta franquicia también propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.
Durante su discurso, Trump elogió a Messi como «un ganador» y dijo que, aunque vio jugar a Pelé, cree que el argentino «es mejor».
Además resaltó el logro de La Pulga de consagrarse como Jugador Más Valioso (MVP) durante dos temporadas consecutivas, un récord en la MLS. «Viniste y ganaste con toda la presión. Felicitaciones».
El astro argentino, de 38 años, ha mantenido históricamente distancia de actos con connotación política.
En enero de 2025 se ausentó de la ceremonia en la que el entonces presidente, el demócrata Joe Biden, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores reconocimientos civiles de Estados Unidos.
Durante el inventario de elogios al Inter, Trump también saludó personalmente a otros argentinos como Javier Mascherano, a quien se refirió como «un tremendo entrenador», y los jugadores Tadeo Allende y Rodrigo De Paul.
También felicitó al delantero uruguayo Luis Suárez por ser «uno de los mejores goleadores de todos los tiempos», y bromeó junto al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el hecho de que en el Inter todos los jugadores eran atractivos.
«¿Tienen algún jugador que no sea atractivo?», afirmó el líder republicano, cuyo país albergará junto a México y Canadá el Mundial de 2026.
Al término de la ceremonia, Jorge Mas y Messi le regalaron a Trump una camiseta con el dorsal 47 (su número presidencial) y una pelota conmemorativa.
La visita del plantel, que terminó en el Despacho Oval, hizo las veces de escala especial antes del partido que Las Garzas disputarán este domingo ante DC United por la tercera fecha de la MLS.
Jetset
Juanes lanza «JuanesTeban», un viaje entre la luz, la cumbia y el rock
El cantautor colombiano Juanes presentó su nuevo álbum «JuanesTeban», su duodécima producción discográfica, con la que explora distintas facetas de su identidad musical y personal. El proyecto llega tras el lanzamiento de «Vida Cotidiana» en 2023 y marca una etapa más luminosa y festiva en su carrera artística.
El artista explicó que con este nuevo trabajo buscó recuperar la alegría y el ritmo de la música latinoamericana. «Quise buscar un poco más de luz y alegría. Deseaba volver al baile y la cumbia; esa parte tan latinoamericana, la raíz del folclor», señaló el cantante durante la presentación del disco.
«JuanesTeban» es un álbum conceptual que gira en torno a la dualidad. En él, el músico plantea dos caras de su personalidad artística: Juanes, el cantante reconocido mundialmente, y Teban, su alter ego, que representa su lado más introspectivo y emocional.
La producción incluye 16 canciones que combinan distintos estilos musicales. Entre ellas destacan «Una Noche Contigo», «Muérdeme», interpretada junto a Bomba Estéreo, y «Madre», un tema acústico dedicado a su madre Alicia, considerado uno de los momentos más emotivos del disco.
El álbum también incluye colaboraciones con artistas de distintos países de la región, como Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana y Conociendo Rusia, quienes aportan diversos matices sonoros a la propuesta musical.
En la producción del disco, el cantante trabajó junto al productor argentino Nicolás Cotton, con quien buscó un sonido que mezclara lo vintage con lo moderno. Para ello, grabaron con instrumentos y amplificadores tradicionales, tratando de rescatar la esencia de las grabaciones clásicas.
Además de la música, el proyecto incorpora un componente visual especial. Por primera vez, Juanes incluyó ilustraciones realizadas por él mismo para acompañar las canciones, reflejando emociones y contextos que complementan la narrativa del álbum.
Con más de dos décadas de carrera, el artista continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina. Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes ha marcado generaciones con éxitos como «A Dios le Pido» y «La Camisa Negra», y ahora inicia una nueva etapa con «JuanesTeban», que también será presentado en festivales y giras internacionales durante 2026.