Banco CUSCATLÁN ilumina Torre en morado y reconoce a mujeres destacadas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Banco CUSCATLÁN se sumó a la conmemoración global del Día Internacional de la Mujer, impulsada por Naciones Unidas bajo el lema “Derechos, Justicia, Acción para todas las mujeres y niñas”, con un llamado a desmantelar barreras estructurales como leyes discriminatorias, protecciones jurídicas insuficientes y normas sociales perjudiciales que limitan los derechos de mujeres y niñas.

Como parte de sus actividades, la institución financiera realizó la tradicional iluminación en color morado de la Torre CUSCATLÁN, simbolizando su compromiso con el avance de la mujer salvadoreña en el sector financiero y empresarial.

“Para Banco CUSCATLÁN, la igualdad de género es un compromiso que se traduce en acciones concretas. Creemos en un entorno donde las mujeres —como clientas, colaboradoras y protagonistas del sector financiero y empresarial— cuenten con condiciones reales para desarrollarse, asumir roles de liderazgo y aportar con su talento al crecimiento de El Salvador. Iluminar la Torre Cuscatlán es un símbolo; lo verdaderamente importante es seguir abriendo oportunidades que nos acerquen a una sociedad más equitativa”, expresó Ximena Robin, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLÁN.

Durante el evento, se entregó el reconocimiento Empresaria CUSCATLÁN 2026 a la doctora Cherry Guzmán, fundadora y líder de Hospital de la Piel, S.A. de C.V.

La empresa, iniciada en 2003 como un consultorio especializado junto a su esposo, se ha consolidado bajo su dirección desde 2020 como un hospital de atención ambulatoria con tres quirófanos equipados y regulados por el Ministerio de Salud.

Su enfoque en visión estratégica, orden administrativo y asesoría financiera profesional ha sido clave para su expansión en el sector salud.Adicionalmente, en el marco del Concejo Mujer CUSCATLÁN, se otorgó el reconocimiento Mujer CUSCATLÁN 2026 a Issa Aguilar, subgerente de Contact Center de Banca de Personas.

Con más de 20 años de trayectoria en la institución y liderazgo sobre más de 230 colaboradores, Aguilar ha destacado por su gestión de equipos y segmentos estratégicos, convirtiéndose en un modelo de confianza, pasión, excelencia, innovación y servicio al cliente.

“Como parte del Concejo Mujer CUSCATLÁN, cada año destacamos el profesionalismo de colaboradoras del banco que han hecho historia en nuestra institución y se vuelven modelo de confianza, pasión, excelencia, innovación y servicio al cliente. Mujeres que dejan huella y puertas abiertas para que más mujeres sigan sus pasos y hagan carreras exitosas en Banco CUSCATLÁN”, comentó Ivonne de Punyed, gerente de Talento Humano de Banco CUSCATLÁN.

Estas acciones se integran a las iniciativas permanentes del banco para fortalecer el liderazgo femenino, tanto internamente como con clientas externas. Durante marzo, la entidad desarrollará espacios de networking, webinars, mentorías personalizadas entre líderes del banco y clientas de pymes, así como charlas dirigidas a colaboradoras enfocadas en empoderamiento y superación de barreras tecnológicas, entre otros temas.Banco CUSCATLÁN forma parte de Inversiones Cuscatlán de Centroamérica, con presencia en el sector bancario de Guatemala, El Salvador y Honduras.

En El Salvador, es el segundo banco más grande, líder en créditos de vivienda y el segundo en impulso a exportaciones de empresarios industriales.

Ha recibido reconocimientos como Mejor Banco de El Salvador por Global Finance, Latin Finance, The Banker y Euromoney.La conmemoración resalta el rol del sector financiero en la promoción de la igualdad de género, en un contexto donde instituciones como Banco CUSCATLÁN buscan alinear sus estrategias de sostenibilidad con objetivos globales de equidad y desarrollo inclusivo.

