Internacionales -deportes
Trump homenajea a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca
En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por el capitán Messi y por Jorge Mas, copropietario del club floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana.
«Mi hijo me dijo: ‘¿Papá, sabes quién va a venir hoy?’ Le dije ‘No, no sé, tengo muchas cosas encima’. Me dijo ‘¡Messi!’», bromeó el mandatario estadounidense para comenzar el evento, que fue precedido por un parte sobre las operaciones de la guerra en Irán.
Mi hijo «es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte», le dijo Trump a un Messi visiblemente nervioso.
El mandatario, entre cuyos deportes predilectos no se cuenta el fútbol, hizo un recuento de la campaña de Las Garzas hasta su triunfo en la final del pasado diciembre ante Vancouver Whitecaps.
Destacó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado a mediados de 2025 en Estados Unidos, donde el club floridano ganó su primer partido oficial ante un club europeo, el Oporto portugués.
Trump incluso se tomó el tiempo para describir el gol de tiro libre del campeón mundial argentino que les dio la victoria en ese juego.
«¿Seré capaz de hacerlo si lo intento?», le preguntó a Mas, dueño principal de esta franquicia también propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.
Durante su discurso, Trump elogió a Messi como «un ganador» y dijo que, aunque vio jugar a Pelé, cree que el argentino «es mejor».
Además resaltó el logro de La Pulga de consagrarse como Jugador Más Valioso (MVP) durante dos temporadas consecutivas, un récord en la MLS. «Viniste y ganaste con toda la presión. Felicitaciones».
El astro argentino, de 38 años, ha mantenido históricamente distancia de actos con connotación política.
En enero de 2025 se ausentó de la ceremonia en la que el entonces presidente, el demócrata Joe Biden, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores reconocimientos civiles de Estados Unidos.
Durante el inventario de elogios al Inter, Trump también saludó personalmente a otros argentinos como Javier Mascherano, a quien se refirió como «un tremendo entrenador», y los jugadores Tadeo Allende y Rodrigo De Paul.
También felicitó al delantero uruguayo Luis Suárez por ser «uno de los mejores goleadores de todos los tiempos», y bromeó junto al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el hecho de que en el Inter todos los jugadores eran atractivos.
«¿Tienen algún jugador que no sea atractivo?», afirmó el líder republicano, cuyo país albergará junto a México y Canadá el Mundial de 2026.
Al término de la ceremonia, Jorge Mas y Messi le regalaron a Trump una camiseta con el dorsal 47 (su número presidencial) y una pelota conmemorativa.
La visita del plantel, que terminó en el Despacho Oval, hizo las veces de escala especial antes del partido que Las Garzas disputarán este domingo ante DC United por la tercera fecha de la MLS.
Internacionales -deportes
Presidenta de México regalará su boleto a partido inaugural de la copa del Mundo 2026
La joven mexicana que demuestre ser la mejor en el dominio del balón será premiada con el boleto personal de la presidenta Claudia Sheinbaun para el partido inaugural de Mundial de 2026 en Ciudad de México, anunció este jueves la mandataria.
La gobernante izquierdista ya había anunciado su decisión de no asistir al arranque del torneo, el 11 de junio en la capital mexicana, y de obsequiar a una mujer el boleto 00001 que le ha reservado la FIFA.
Ahora, Sheinbaum detalló en su rueda de prensa matutina que en la pugna podrán participar mujeres de 16 a 25 años que envíen un video a una plataforma oficial. «¿Qué tienen qué hacer?: dominadas (del balón) por un minuto», detalló.
Entre las juezas para elegir a la ganadora estarán Charlyn Corral, la máxima goleadora mundial y que en 2005 marcó un récord de control del esférico, y la arbitra profesional Katia Itzel García.
La mandataria informó que verá la inauguración en una multitudinaria concentración con pantallas gigantes prevista en el Zócalo (plaza central), en el centro histórico de la ciudad, donde se encuentra el palacio presidencial.
«Muy poca gente podrá ir a la inauguración. Entonces, lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar (…) a mí y al pueblo de México», dijo.
La presidenta se ha referido en otras ocasiones al elevado costo de los boletos, a lo que se suma la dificultad para conseguir uno en una megaurbe de más de 20 millones de habitantes.
En el Mundial de Norteamérica 2026 con Estados Unidos y Canadá, México será sede de 13 partidos en su capital federal, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).
El primer partido se disputará en el legendario estadio Azteca, que en 1970 y 1986 ya albergó dos inauguraciones mundialistas en las que los entonces mandatarios fueron abucheados por la multitud.
Internacionales -deportes
Nueva York marca la cuenta regresiva para el Mundial con luces en el Empire State
Los organizadores estuvieron acompañados por las tres mascotas oficiales -el alce Maple (Canadá), el jaguar Zayu (México) y el águila calva Clutch (Estados Unidos)- durante una ceremonia celebrada en el rascacielos de Manhattan, de 443 metros de altura.
Un récord de 48 selecciones, frente a las 32 que participaron en Catar 2022, y millones de aficionados se darán cita en Estados Unidos, Canadá y México para la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países.
«Seguimos con los preparativos, estamos en pleno apogeo, pero aquí es donde empieza lo divertido», dijo a la AFP Alex Lasry, director ejecutivo del comité organizador de la FIFA para la subsede Nueva York-Nueva Jersey.
Consultado sobre cómo se preparan ante posibles perturbaciones derivadas de la guerra en Oriente Medio, Lasry respondió: «nuestro objetivo como Comité Organizador de Nueva York-Nueva Jersey es estar preparados para dar la bienvenida al mundo a nuestra región y queremos asegurarnos de que todos los que vengan aquí tengan una experiencia segura».
«Se puede sentir, está empezando a convertirse en una realidad. Y estar a 100 días del primer saque inicial es emocionante», afirmó.
«Se supone que debe unirnos y, ya sabes, estamos deseando dar la bienvenida al mundo a nuestra región para participar en lo que creo que será el mayor evento deportivo y de entretenimiento global que el mundo haya visto jamás».
El mayor espectáculo del fútbol mundial comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá casi seis semanas después, el 19 de julio, en el MetLife Stadium, con capacidad para 82.500 espectadores, situado a las afueras de Nueva York.
En total se disputarán 104 partidos en 16 sedes distribuidas en cuatro husos horarios. La mayor parte de los encuentros se celebrará en Estados Unidos, que albergará 78 compromisos del torneo.
Internacionales -deportes
El brasileño Rodrygo sufre una grave lesión y se perderá el Mundial
«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha», informó el club español en un breve comunicado.
Aunque el club no precisa el tiempo de recuperación, en lesiones de este tipo los jugadores tardan un mínimo de seis meses para volver a jugar.
El atacante de 25 años se lesionó en el partido que su equipo disputó el lunes ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabeu y que concluyó con derrota blanca (0-1).
Había salido al terreno de juego en el minuto 55 tras una lesión que le había tenido apartado cinco partidos por una tendinitis.
Rodrygo se perfilaba como titular en la selección entrenada por Carlo Ancelotti si Neymar no disputa un Mundial en el que Brasil aspira a una sexta corona.
Perder a Rodrygo supone otro dolor de cabeza para el técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa, que tampoco puede contar con la estrella francesa Kilyan Mbappé por lesión.
Así, Arbeloa dispone solamente de los atacantes Vinicius Junior, Gonzalo García y Franco Mastantuono de cara al partido de octavos de final de la Liga de Campeones que se disputará la próxima semana contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu.