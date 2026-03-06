Jetset
Juanes lanza «JuanesTeban», un viaje entre la luz, la cumbia y el rock
El cantautor colombiano Juanes presentó su nuevo álbum «JuanesTeban», su duodécima producción discográfica, con la que explora distintas facetas de su identidad musical y personal. El proyecto llega tras el lanzamiento de «Vida Cotidiana» en 2023 y marca una etapa más luminosa y festiva en su carrera artística.
El artista explicó que con este nuevo trabajo buscó recuperar la alegría y el ritmo de la música latinoamericana. «Quise buscar un poco más de luz y alegría. Deseaba volver al baile y la cumbia; esa parte tan latinoamericana, la raíz del folclor», señaló el cantante durante la presentación del disco.
«JuanesTeban» es un álbum conceptual que gira en torno a la dualidad. En él, el músico plantea dos caras de su personalidad artística: Juanes, el cantante reconocido mundialmente, y Teban, su alter ego, que representa su lado más introspectivo y emocional.
La producción incluye 16 canciones que combinan distintos estilos musicales. Entre ellas destacan «Una Noche Contigo», «Muérdeme», interpretada junto a Bomba Estéreo, y «Madre», un tema acústico dedicado a su madre Alicia, considerado uno de los momentos más emotivos del disco.
El álbum también incluye colaboraciones con artistas de distintos países de la región, como Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana y Conociendo Rusia, quienes aportan diversos matices sonoros a la propuesta musical.
En la producción del disco, el cantante trabajó junto al productor argentino Nicolás Cotton, con quien buscó un sonido que mezclara lo vintage con lo moderno. Para ello, grabaron con instrumentos y amplificadores tradicionales, tratando de rescatar la esencia de las grabaciones clásicas.
Además de la música, el proyecto incorpora un componente visual especial. Por primera vez, Juanes incluyó ilustraciones realizadas por él mismo para acompañar las canciones, reflejando emociones y contextos que complementan la narrativa del álbum.
Con más de dos décadas de carrera, el artista continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina. Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes ha marcado generaciones con éxitos como «A Dios le Pido» y «La Camisa Negra», y ahora inicia una nueva etapa con «JuanesTeban», que también será presentado en festivales y giras internacionales durante 2026.
Jetset
Cineasta neozelandés Peter Jackson recibirá Palma de Oro honorífica en Festival de Cannes
«Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes será uno de los momentos más grandes de mi carrera», comentó el director de 64 años en un comunicado del festival.
El 13 de mayo de 2001, en Cannes, 26 minutos cambiaron la vida del entonces poco conocido director.
Allí se proyectaron en exclusiva – siete meses antes de su estreno – las primeras imágenes de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, inicio de la saga cinematográfica basada en las novelas de J. R. R. Tolkien, que terminó acumulando 17 premios Óscar.
La presidenta del festival, Iris Knobloch, celebró al «director de creatividad desbordante que dio al género de la fantasía heroica sus cartas de nobleza».
El delegado general del festival, Thierry Frémaux, afirmó que existe «claramente un antes y un después de Peter Jackson».
Desde hace 12 años, tras El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos, Jackson no volvió a realizar cine de ficción y se dedicó a formatos documentales, profundamente marcado por la repentina muerte de su director de fotografía Andrew Lesnie.
Ese fallecimiento «cambió mi camino creativo», explicó en un video.
Jetset
Muere Satoshi Mori, animador y fundador de Gift-o’-Animation
El mundo del anime lamenta la pérdida de Satoshi Mori, un destacado animador y creador cuya carrera abarcó múltiples roles dentro de la industria. Mori falleció el pasado 20 de febrero de 2026 a los 41 años, tras librar una batalla prolongada contra una enfermedad, según confirmó su familia y el estudio Kinema Citrus, con el que estuvo vinculado durante gran parte de su trayectoria.
Nacido el 20 de agosto de 1984, Mori ingresó al mundo de la animación en 2005, destacándose rápidamente por su talento técnico y creativo. A lo largo de su carrera, trabajó en varias series de renombre internacional, aportando como animador, director y diseñador de escenas en títulos como One Punch Man, Made in Abyss y entregas de Cardfight!! Vanguard, así como contribuciones en otras producciones importantes del anime contemporáneo.
En 2015, Mori fundó Gift-o’-Animation, un estudio filial que colaboró estrechamente con Kinema Citrus en procesos de producción y apoyo técnico, consolidándose como puente creativo entre equipos y permitiendo que varias series mantuvieran su calidad visual y narrativa. Bajo su liderazgo, el estudio también participó en múltiples temporadas de la saga Cardfight!! Vanguard, ganando reconocimiento entre los fanáticos del género.
Jetset
Directores de cortometrajes nominados al Óscar ven apertura en la industria
«La categoría de cortometraje muestra una diversidad particular en sus géneros», dijo a AFP Julia Aks, nominada junto a Steve Pinder por su sátira menstrual «Jane Austen’s Period Drama».
«Y creo que eso me llena de esperanza, porque la Academia, que es el pináculo y el termómetro de la industria, se está abriendo cada vez más».
La joven realizadora poco imaginaba que su obra, una comedia de época que aborda la menstruación y cuya protagonista se llama Estrogenia, aterrizaría en la mayor gala de Hollywood.
«Es muy alentador que el tipo de cosas que queremos hacer también estén siendo reconocidas», dijo.
La categoría de cortometrajes es vista como una puerta de entrada para nuevos talentos que buscan destacarse en la competitiva industria, y ha contribuido a lanzar carreras en el pasado.
Fue el caso de Martin McDonagh, guionista y director de las multipremiadas películas «Tres anuncios por un crimen» (2017) y «Los espíritus de la isla» (2022).
– «Honor increíble» –
«Es un honor increíble», comentó Pinder. «La Academia está integrada por personas que admiramos y con quienes queremos trabajar a futuro», agregó en conversación con AFP.
Para Sam Davis, que entró en la competencia junto a Jack Piatt por su corto «The Singers», se trata de «un momento irreal».
Y cree que la nominación valida su apuesta por elaborar sus preocupaciones personales a través del cine.
«The Singers» sigue a un grupo de hombres solitarios que una noche en un bar inician espontáneamente una competencia de canto.
«Quería contar una historia sobre la conexión y el poder de la vulnerabilidad, especialmente hoy en día cuando todo el mundo está en sus teléfonos, y estamos más desconectados», dijo Davis a AFP.
El joven realizador, que cuenta entre sus ídolos a Paul Thomas Anderson, sostuvo que el aislamiento que afecta a los hombres de su generación era algo que quería evocar en la pantalla.
«Nunca se sabe quien está a tu lado en la tienda o en el bar», comentó. «Quizás haces un amigo si hablas».
– «Transformaciones» –
La misma temática guió el trabajo del debutante Lee Knight, director de «A friend of Dorothy», protagonizado por la actriz británica Miriam Margolyes.
La pieza de 20 minutos, en la que también actúa Stephen Fry, retrata la amistad improbable entre una anciana y su joven vecino, y plantea una reflexión sobre la importancia de conectar con otro ser humano más allá de generaciones y orígenes.
«Se encuentran en un momento en el que se necesitan mutuamente, y están solos cada uno a su manera», explicó Knight a la AFP.
Para estos talentos que buscan su espacio en Hollywood, la nominación les confirma que por más competitiva que sea la industria, quien insiste persevera.
«Se trata de enviarle un mensaje a otros cineastas, actores, contadores de historias. Es un cliché, pero realmente no puedes rendirte», dijo Knight, quien probó suerte por años como actor antes de su primera aventura detrás de la cámara.
«Hubo momentos en los que cerré mi computadora y dije: no puedo».
Meyer Levinson-Blount, nominado junto a Oron Caspi por «Butcher’s Stain», coincide.
«Nunca sabes qué va a pasar, o cuándo va a pasar», dijo Levinson-Blount a AFP.
«Butcher’s Stain» cuenta la historia de un empleado árabe-israelí que trabaja en un supermercado de Tel Aviv y es acusado de quitar afiches de personas secuestradas.
El optimismo es la clave para entrar a esta industria, sostiene Oron Caspi.
«Contar historias es una de las artes más antiguas, y creo que muchas de las transformaciones en relación a la tecnología y los cambios respecto a la situación en que nos encontramos… así es como obtenemos nuestras historias», dijo Caspi.
«Siento que estamos entrando en una era muy interesante para la narrativa».
La 98ª edición de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.