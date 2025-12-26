Internacionales
La dictadura Ortega-Murillo, tradicional aliada de Mel Zelaya, felicita a Asfura tras victoria en Honduras
La dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitó este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, con un mensaje que abogó por la unión centroamericana y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en medio de tiempos “difíciles”.
La felicitación generó sorpresa en sectores políticos centroamericanos, considerando que la dictadura nicaragüense ha sido históricamente respaldada por el expresidente Manuel Zelaya y la saliente mandataria hondureña, Xiomara Castro. Ambos han defendido al régimen Ortega-Murillo en diversos foros internacionales, pese a las reiteradas denuncias por violaciones a derechos humanos y represión a la oposición.
A través de una extensa misiva, Ortega y Murillo enviaron sus “felicitaciones a todo el querido Pueblo de Honduras, cercano y fraternal en nuestra unión histórica”, y desearon a Asfura “fuerza y fortaleza para que llegue lo mejor”.
En el documento, también hicieron un llamado a la unidad centroamericana evocando al general Francisco Morazán. “Estos son tiempos para que alcancemos esa soñada unión y que, desde una comunidad de Estados centroamericanos, podamos fortalecer las indispensables rutas contra la pobreza”, escribieron.
“El héroe de Honduras y América Central, General Francisco Morazán, luchó y murió por la Unión Centroamericana”, recordaron, destacando la necesidad de avanzar hacia “la concordia y el bien común” desde la cercanía geográfica que comparten ambos países.
El mensaje concluyó con un deseo directo para el presidente electo hondureño: “A usted, al frente del pueblo de Honduras, le deseamos fuerza y fortaleza para que llegue lo mejor”.
Asfura, un político conservador del derechista Partido Nacionalista, ha expresado su intención de mantenerse alineado con Estados Unidos y recibió el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump en los días previos a la elección del 30 de noviembre.
Internacionales
Cancelan más de 1,000 vuelos en EEUU tras fuerte clima invernal
Las aerolíneas cancelaron más de 1,000 vuelos en Estados Unidos este viernes, durante la temporada alta de viajes navideños, informaron medios locales.. La razón de cancelar los viajes se debe a las fuertes nevadas que hay.
Nueva York, la ciudad más grande del país, se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima frío que se podría prolongar durante el fin de semana.
Un total de 1,364 vuelos habían sido cancelados y 4,267 retrasados, según informó el sitio web FlightAware.
Entre los aeropuertos más afectados están los de Nueva York y Chicago.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos durante el día, con el foco de la tormenta desplazándose hacia el noreste.
«Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones», advirtió.
Internacionales
Hombre irrumpió en una fábrica y apuñaló a 15 personas con un cuchillo
Al menos 15 personas resultaron heridas este viernes durante un apuñalamiento masivo en una fábrica de caucho de la localidad de Mishima, en la prefectura japonesa de Shizuoka, al suroeste de Tokio.
Según información del Departamento de Bomberos, indicaron que la mayoría de las víctimas fueron trasladadas al hospital y se encuentran “en estado consciente”.
La policía detuvo a un hombre en la escena, sospechoso de haber atacado a los trabajadores con un arma blanca. Según el periódico Asahi, las autoridades creen que se trata de “un trabajador de unos 30 años” que irrumpió en la planta con “un cuchillo de supervivencia y una máscara de gas”.
Internacionales
Dos policías son embestidos mientras cubrían un accidente de tránsito
Son imágenes impactantes, las cámaras de seguridad de Brasil captaron el momento exacto en que dos policías son embestidos por un conductor.
Los policías de Santa Catarina fueron atropellados mientras atendían un accidente de tránsito ocurrido minutos antes.
Los agentes llegaron para inspeccionar la causa del accidente, pero en un instante aparece el vehículo y se observa que se desliza debido a lo liso de la carretera por las lluvias.Automóviles y vehículos
El impacto fue inmediato y se observa a los agentes salir volando por el aire tras ser golpeados por el vehículo.
Según la información de las autoridades, uno de los policías lesionado sufrió una fractura expuesta en el brazo y el otro compañero, una fractura en la pierna.