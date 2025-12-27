La Selecta se mantiene en el puesto 100 en el ranking de la FIFA

En conferencia de prensa, el director de Tránsito Terrestre, David Serrano, dio a conocer el dispositivo vial que se tendrá desde temprano en los contornos del estadio “Mágico” González donde se jugará la final del torneo apertura 2025 entre Alianza y Luis Ángel Firpo.

“100 gestores de tránsito, 35 inspectores y 40 puntos de vigilancia formarán parte del dispositivo vial que se implementará para la final” aseguró Serrano.

Estos dispositivos son importantes para que la población que circulará por los contornos del estadio lo tomen en cuenta y evitarse molestias.

Así mismo, destacó que la 45 avenida Sur y los pasajes aledaños al estadio permanecerán cerrados.

Además, el director de Tránsito Terrestre dijo que, de ser necesario, se restringirá el carril derecho frente al estadio Jorge “Mágico” González como parte del dispositivo de seguridad.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...