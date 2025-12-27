Nacionales -deportes
La Selecta se mantiene en el puesto 100 en el ranking de la FIFA
La Selecta cerró el año sin reacción el ranking FIFA. En la última actualización, la Selección de El Salvador se quedó ubicado en el puesto 100 mundial y número 12 a nivel de CONCACAF.
La última actualización se realizó este 22 de diciembre y fue publicado en el sitio web de la FIFA.
Por el momento, la Selección salvadoreña no tiene planificado ninguna actividad, para el inicio del próximo año.
Sin embargo, existen rumores de que podrían enfrentar a la selección Argentina.
Anuncian la realización de la Copa Presidente 2026
El año 2026 se disputará la Copa Presidente, con la participación de 24 equipos de las tres categorías profesionales del fútbol salvadoreño.
El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, hizo el anuncio oficial en sus perfiles en redes sociales.
Por parte de la primera división del fútbol salvadoreño competirán en la Copa Presidente los 12 equipos que forman parte del circuito de privilegio.
Por su parte, de la segunda división participarán seis equipos y la misma cantidad de la tercera.
Firpo conquista el Apertura 2025 tras vencer a Alianza en la tanda de penales
Luis Ángel Firpo volvió a coronarse campeón 12 años después al imponerse a Alianza en la final disputada en el estadio Jorge “Mágico” González. El conjunto pampero no celebraba un título desde el Clausura 2013 y llegaba con cuatro derrotas previas en finales, la última en 2001.
El partido fue disputado y con pocas opciones claras durante el tiempo reglamentario y la prórroga. Firpo generó las primeras llegadas de peligro, mientras Alianza apostó por el juego directo. El encuentro se mantuvo sin goles y se definió en la tanda de penales.
En los lanzamientos desde los doce pasos, Mario Jacobo falló para Alianza, mientras Firpo fue efectivo. El penal convertido por Marvin Solano y el cierre de Mauricio Cerritos sellaron el triunfo pampero 4-5, dando paso a la celebración de su undécima corona.
Así será el dispositivo vial en calles aledañas al estadio “Mágico” González para la final
En conferencia de prensa, el director de Tránsito Terrestre, David Serrano, dio a conocer el dispositivo vial que se tendrá desde temprano en los contornos del estadio “Mágico” González donde se jugará la final del torneo apertura 2025 entre Alianza y Luis Ángel Firpo.
“100 gestores de tránsito, 35 inspectores y 40 puntos de vigilancia formarán parte del dispositivo vial que se implementará para la final” aseguró Serrano.
Estos dispositivos son importantes para que la población que circulará por los contornos del estadio lo tomen en cuenta y evitarse molestias.
Así mismo, destacó que la 45 avenida Sur y los pasajes aledaños al estadio permanecerán cerrados.
Además, el director de Tránsito Terrestre dijo que, de ser necesario, se restringirá el carril derecho frente al estadio Jorge “Mágico” González como parte del dispositivo de seguridad.