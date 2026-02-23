Internacionales
La clave tras la muerte de «El Mencho»: una de sus parejas sentimentales
Una novia de Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», el narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, que fue abatido por el Ejército mexicano, resultó clave para dar con su paradero en Tapalpa, un pintoresco poblado en el oeste de México.
Oseguera, de 59 años, el poderoso líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), resultó herido en un choque el domingo con militares que pretendían detenerlo. Murió durante su traslado vía aérea a un hospital.
El operativo se activó cuando la inteligencia militar mexicana, con ayuda del Comando Norte de Estados Unidos, supo que una mujer se reuniría el viernes 20 de febrero con el capo en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.
El secretario de defensa mexicano, Ricardo Trevilla, narró el lunes en conferencia que un hombre de confianza de «una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’» la llevó a una casa en esa localidad.
La mujer se fue del lugar el sábado, pero Oseguera permaneció allí rodeado de un círculo de seguridad.
La Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional diseñó entonces el operativo con acciones por tierra y aire del domingo.
Los milites se acercaron a la zona, sin entrar a Jalisco «para conservar el secreto y con ello, obtener la sorpresa», explicó. Al corroborar su presencia, decidieron «efectuar la detención» de Oseguera por por delincuencia organizada y posesión de armas.
«Realmente fue un ataque muy violento», reconoció Trevilla, quien dijo que las autoridades hallaron un arsenal que incluía armas largas y dos lanzacohetes, uno tipo RPG.
Los hombres del capo, que siempre se caracterizó por desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad, ya habían utilizado ese tipo de lanzacohetes. En 2015 derribaron un helicóptero militar con este tipo de arma que participaba en un operativo para detenerlo.
El domingo, «El Mencho» no tuvo la misma suerte. En su fuga él y su círculo cercano de seguridad se internaron en una zona boscosa.
Nuevamente fue cercado por los militares, que lo encontraron oculto entre la maleza, contó el titular del ejército mexicano.
Los responsables de su seguridad dispararon contra un helicóptero militar, que tuvo que aterrizar de emergencia en una instalación cercana.
En medio del cruento enfrentamiento, los uniformados hirieron al capo y a dos de sus escoltas. «Estaban muy graves», aseguró Trevilla. Los tres fueron trasladados vía aérea a un hospital de Guadalajara, pero fallecieron en el camino, precisó.
Los cadáveres fueron trasladados en un avión a la capital mexicana y entregados a la Fiscalía General.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que los restos de Oseguera fueron identificados genéticamente para ser entregados a sus familiares.
Las autoridades también informaron de la muerte el domingo del hombre de más confianza de «El Mencho». Hugo H., alias «El Tuli», fue ubicado en El Grullo, otra localidad de Jalisco, desde donde coordinaba la ola de violencia que sacudió a varios estados del país en reacción a la operación contra el líder narco: bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y ataques a instalaciones militares.
«El Tuli» también murió cuando intentaba huir. Portaba un arma larga, una pistola y cerca de un millón y medio de dólares.
La muerte del líder del CJNG desató una ola de cientos de bloqueos y quema de vehículos en 20 de los 32 estados mexicanos.
El gobierno desplegó a casi 10.000 militares el lunes para contener la violencia desatada en la víspera.
En algunos puntos de Jalisco los bloqueos de carreteras por parte de narcos continuaban y el miedo seguía instalado entre los habitantes de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México con más de cinco millones de habitantes.
En Aguililla, el remoto pueblo natal del El Mencho en las montañas de Michoacán, estos disturbios se mantienen, mientras permanece la incógnita de donde será enterrado.
Internacionales
Exembajador británico en EE. UU. arrestado tras revelaciones de caso Epstein
La policía de Londres arrestó al exembajador británico en Reino Unido Peter Mandelson por acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein que muestran sus vínculos con el fallecido delincuente.
«Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública», informó la policía metropolitana de Londres en un comunicado, tras los registros previos en el domicilio de Mandelson y después de que dos cadenas británica mostraran al exfuncionario saliendo de su residencia escoltado.
«Fue llevado a comisaría para ser interrogado», agregó.
La BBC y SkyNews difundieron imágenes de Peter Mandelson dejando su domicilio, en Londres, junto a dos policías vestidos de civil que lo escoltaron hasta un vehículo camuflado.
La detención del que fuera un barón del partido Laborista se produjo cuatro días después del arresto del expríncipe Andrés, otro sospechoso a raíz del caso Epstein.
El hermano del rey Carlos III es sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense cuando era representante especial del Reino Unido para el comercio, de 2001 a 2011.
La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson, por unos documentos de los archivos de Epstein, divulgados a finales de enero por las autoridades de Washington.
Según esos archivos, el exembajador habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados al financiero estadounidense, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown (2008-2010).
Tres días después, la policía afirmó que había allanado dos residencias suyas, en el distrito londinense de Candem y en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.
Unos sucesos que debilitaron al gobierno laborista de Keir Starmer, acusado de haber nombrado a finales de 2024 a Peter Mandelson embajador en Washington, pese a que sabía que éste no se había distanciado de Epstein tras su condena por delitos sexuales.
Tanto el jefe de gabinete de Starmer como su director de comunicación dimitieron a raíz de este escándalo.
Internacionales
Al menos nueve muertos dejan dos ataques armados simultáneos en Ecuador
Al menos nueve personas fueron asesinadas hoy lunes en dos ataques armados casi simultáneos registrados en la provincia de Manabí, ubicada en la costa del Pacífico de Ecuador, una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país, informó la Policía Nacional.
El primer ataque dejó siete víctimas mortales y se registró en Camarones, una zona rural del cantón (municipio) de Jama, mientras que el segundo ocurrió en el sector conocido como La Y, en el balneario de Canoa, perteneciente al cantón de San Vicente, donde dos personas perdieron la vida.
De acuerdo con informes preliminares, ambos hechos violentos se registraron la madrugada de este lunes cuando hombres armados interceptaron a las víctimas, mientras que las causas de los ataques aún están bajo investigación policial.
El ataque en Camarones se produjo alrededor de las 01:15 hora local, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una hacienda del sector y las autoridades aún no han identificado a las víctimas mortales.
En tanto, el ataque en la localidad de Canoa se registró unos 15 minutos después, según informaron medios locales, luego de que dos hombres que se movilizaban en moto-taxi fueron interceptados por sujetos armados en motocicletas y atacados a balazos.
Una de las víctimas corresponde a un joven de 28 años que viajaba como pasajero, mientras que su acompañante aún no ha sido identificado.
Estos ataques armados se producen días después de otro homicidio múltiple, ocurrido el pasado 12 de febrero en una hacienda de San Juan de las Cucarachas, una zona rural del cantón Santa Ana, en Manabí, que dejó seis personas asesinadas.
Los hechos se registran en un contexto de creciente inseguridad en Manabí, provincia afectada por disputas del crimen organizado, incluido el narcotráfico y conflictos por el control territorial, razón por la que el Gobierno decretó desde agosto pasado un «estado de excepción» para enfrentar la escalada de violencia atribuida a estas bandas.
Internacionales
Nuevo ataque de Estados Unidos contra presunta narcolancha en el Caribe deja tres muertos
Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones supuestamente cargadas de drogas a principios de septiembre, y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150.
«La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico», señaló el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, en una publicación en X que incluye un video de una lancha inmóvil siendo destruida por una explosión.
El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con lo que denomina «narcoterroristas» que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.
Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.
Washington invoca la misma legislación estadounidense que permitió durante más de dos décadas los ataques contra grupos yihadistas, como Al Qaeda, en África o Asia, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
El Pentágono ha desplegado una gran fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado presuntas embarcaciones de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo la captura del líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro.