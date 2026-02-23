Principal
Capturan a dos responsables de asalto contra mujer de 53 años en el centro de San Salvador
Una mujer de 53 años fue víctima de robo el pasado sábado 21 de febrero en el centro de la capital, donde además resultó lesionada tras ser golpeada durante el asalto, informó la Policía Nacional Civil de El Salvador.
El hecho ocurrió sobre la alameda Juan Pablo II y la 5ª Avenida Norte, en San Salvador Centro. De acuerdo con el reporte, durante el ataque la mujer fue agredida físicamente por los responsables.
Los sospechosos fueron capturados e identificados por las autoridades como Teresa Elizabeth Castro y José Ernesto Preza Zepeda, quienes serán remitidos a las instancias correspondientes por el delito de robo.
La víctima fue auxiliada por socorristas de Comandos de Salvamento y trasladada hacia un centro hospitalario para recibir atención médica. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.
En la sexta Olimpiada Salvadoreña de Astronomía participaron 80 estudiantes
Un total de 80 alumnos de segundo y tercer ciclo, como de bachillerato del sistema educativo público concursaron en la sexta Olimpiada Salvadoreña de Astronomía, realizada por el programa Jóvenes Talentos, cuya sede es la Universidad de El Salvador (UES).
En la actividad, los competidores tuvieron que someterse a una prueba presencial que es requisito para clasificar a los grupos olímpicos de Jóvenes Talentos en el área de astronomía.
«Esta es la única prueba presencial que se hace para poder ser clasificados y ser aceptados en uno de los grupos olímpicos», aclaró Brisa Terezón, coordinadora del grupo olímpico de astronomía.
Al mismo tiempo, Terezón aclaró que los participantes se prepararon previamente y que las evaluaciones varian, de acuerdo a cada nivel educativo, es decir, el examen de segundo ciclo no es igual al de tercer ciclo ni tampoco el de bachillerato.
En ese sentido, Terezón detalló que para el caso de segundo ciclo el componente matemático se limitó a aritmética, mientras que en niveles superiores se incorpora álgebra.
Los resultados de la sexta olímpiada serán publicados en el sitio web oficial del programa Jóvenes Talentos el próximo marzo. Los alumnos seleccionados podrán incorporarse a la Academia Sabatina para continuar su formación.
No hay carrera de astronomía
Brisa Terezón menciona que actualmente en el país no existe una carrera universitaria en astronomía. «Por ahora en El Salvador no tenemos universidades que ofrezcan la carrera de astronomía».
Sin embargo, mencionó que el programa Jóvenes Talentos permite iniciar procesos formativos en esta área. De igual forma, destacó que la Escuela de Física ofrece a finales de año un curso libre de astronomía y que el Observatorio Micromacro de la Universidad Don Bosco brinda soporte técnico para el uso de telescopios y planetarios durante las prueba, lo que beneficia en el aprendizaje de los jóvenes que se preparan para la Olimpiadas internacionales en astronomía.
Museos de ciencia y tecnología de China reciben más de 3,5 millones de visitas durante vacaciones por Fiesta de Primavera
Los museos de ciencia y tecnología de China recibieron más de 3,5 millones de visitas durante los nueve días de vacaciones por la Fiesta de la Primavera y presentaron exhibiciones científicas festivas que integran conocimiento, diversión y experiencias culturales al público, informó hoy lunes el Museo de Ciencia y Tecnología de China en Beijing.
El propio museo recibió a más de 200,000 visitantes con eventos temáticos que celebraban el Año del Caballo, mientras que los museos de ciencia y tecnología de todo el país adaptaron sus actividades a las condiciones locales, organizando diversos eventos con temática científica que fusionaron la cultura del zodíaco chino, el patrimonio cultural inmaterial y las tecnologías de vanguardia.
De acuerdo con el Museo de Ciencia y Tecnología de China, este museo liderará a los museos de ciencia y tecnología del país para que sigan innovando en la divulgación científica y ofreciendo mejores servicios en 2026, con el objetivo de reforzar las bases de la autosuficiencia del país en ciencia y tecnología.
La clave tras la muerte de «El Mencho»: una de sus parejas sentimentales
Una novia de Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», el narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, que fue abatido por el Ejército mexicano, resultó clave para dar con su paradero en Tapalpa, un pintoresco poblado en el oeste de México.
Oseguera, de 59 años, el poderoso líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), resultó herido en un choque el domingo con militares que pretendían detenerlo. Murió durante su traslado vía aérea a un hospital.
El operativo se activó cuando la inteligencia militar mexicana, con ayuda del Comando Norte de Estados Unidos, supo que una mujer se reuniría el viernes 20 de febrero con el capo en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.
El secretario de defensa mexicano, Ricardo Trevilla, narró el lunes en conferencia que un hombre de confianza de «una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’» la llevó a una casa en esa localidad.
La mujer se fue del lugar el sábado, pero Oseguera permaneció allí rodeado de un círculo de seguridad.
La Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional diseñó entonces el operativo con acciones por tierra y aire del domingo.
Los milites se acercaron a la zona, sin entrar a Jalisco «para conservar el secreto y con ello, obtener la sorpresa», explicó. Al corroborar su presencia, decidieron «efectuar la detención» de Oseguera por por delincuencia organizada y posesión de armas.
«Realmente fue un ataque muy violento», reconoció Trevilla, quien dijo que las autoridades hallaron un arsenal que incluía armas largas y dos lanzacohetes, uno tipo RPG.
Los hombres del capo, que siempre se caracterizó por desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad, ya habían utilizado ese tipo de lanzacohetes. En 2015 derribaron un helicóptero militar con este tipo de arma que participaba en un operativo para detenerlo.
El domingo, «El Mencho» no tuvo la misma suerte. En su fuga él y su círculo cercano de seguridad se internaron en una zona boscosa.
Nuevamente fue cercado por los militares, que lo encontraron oculto entre la maleza, contó el titular del ejército mexicano.
Los responsables de su seguridad dispararon contra un helicóptero militar, que tuvo que aterrizar de emergencia en una instalación cercana.
En medio del cruento enfrentamiento, los uniformados hirieron al capo y a dos de sus escoltas. «Estaban muy graves», aseguró Trevilla. Los tres fueron trasladados vía aérea a un hospital de Guadalajara, pero fallecieron en el camino, precisó.
Los cadáveres fueron trasladados en un avión a la capital mexicana y entregados a la Fiscalía General.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que los restos de Oseguera fueron identificados genéticamente para ser entregados a sus familiares.
Las autoridades también informaron de la muerte el domingo del hombre de más confianza de «El Mencho». Hugo H., alias «El Tuli», fue ubicado en El Grullo, otra localidad de Jalisco, desde donde coordinaba la ola de violencia que sacudió a varios estados del país en reacción a la operación contra el líder narco: bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y ataques a instalaciones militares.
«El Tuli» también murió cuando intentaba huir. Portaba un arma larga, una pistola y cerca de un millón y medio de dólares.
La muerte del líder del CJNG desató una ola de cientos de bloqueos y quema de vehículos en 20 de los 32 estados mexicanos.
El gobierno desplegó a casi 10.000 militares el lunes para contener la violencia desatada en la víspera.
En algunos puntos de Jalisco los bloqueos de carreteras por parte de narcos continuaban y el miedo seguía instalado entre los habitantes de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México con más de cinco millones de habitantes.
En Aguililla, el remoto pueblo natal del El Mencho en las montañas de Michoacán, estos disturbios se mantienen, mientras permanece la incógnita de donde será enterrado.