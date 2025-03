Impactante choque entre un KIA y un Pick Up en San Vicente

Lo aseguró recientemente, Kenia Guadalupe Flores Osuna, conocida artísticamente como Kenia Os, vive uno de sus mejores momentos. Después que Peso Pluma confirmará que está en una relación con la intérprete de «Malad decisiones» sus seguidores se dividieron, entre los que aplauden su romance y los que dudan que sea genuino.

Pero la pareja de enamorados no da mucho crédito a esa situación y lo ha demostrado dejándose ver muy acaramelados en el concierto de Tito Double P, quien está de gira por Estados Unidos y México.

Los fans de ambos artistas no dudaron en viralizar los videos de la pareja abrazados, consintiéndose, mientras disfrutaban de la presentación. Los clips circulan por redes como X, Instagram, Facebook y Tiktok. «vivan los noviosssss, mas de kenia os y peso pluma en el concierto de tito», posteó uno de sus seguidores en la red social de Elon Musk.

Obviamente, tanto Kenia como Hassan Emilio Kabande Laija -nombre real de Peso Pluma- se percataron de que eran grabados y vaya que les dieron material para viralizar.

«Literal Hassan se dio cuenta y orales hay tienen contenido», «Dios mío, Hassan tiene bien enamorada a Kenia porque a ella jamás se le había visto así en público a excepción de con él pero OMG ME ENCANTA!!», «Esto me da mil años de vidaa», «Que ganas de andar bien Kenia y Peso», «HAAAAAAAA!!! ME EMOCIONEEE (ME TRAEN A KENIIII SI BIEN ENAMORADA) QUE LINDITOSSSS», son algunas de las reacciones.

Vale recordar que los artistas aprovechan los momentos que tienen para estar juntos, sin descuidar sus respectivas carreras artísticas. Peso Pluma, en este momento, se prepara para su gira por Europa, «La Doble P World Tour», la que lo llevará por 12 ciudades y que abrirá el 12 de junio en Madrid, España y cerrará el 22 de julio en Londres, Inglaterra.

Pero con esta muestra de cariño, Kenia y Hassan han dejado más que claro que están en una relación y la piensan disfrutar todo lo que puedan.

