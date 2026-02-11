Hombre es condenado a 12 años de cárcel por agredir y compartir contenido sexual a una niña

El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) presentó ayer el Diagramador SV, una herramienta que incorpora inteligencia artificial, y que permitirá al Estado mapear, analizar y rediseñar trámites y procesos administrativos de manera más ágil, estandarizada y eficiente.

«Diagramador SV es una herramienta que se integra a la plataforma SÍMEJORA, que es la que contiene todos los trámites de la administración pública, ahí hay información de requisitos, costos, plazos de trámites, entonces la nueva herramienta va a ayudar a elaborar sus diagramas de flujos, es decir, su proceso de trámites paso a paso», dijo la directora ejecutiva, Mariana Gómez.

En este sentido, destacó que esta innovación representa un paso firme hacia la modernización, al incorporar tecnología avanzada como aliada estratégica para la toma de decisiones públicas basadas en datos, evidencia y eficiencia operativa.

A su vez indicó que este avance consolida el rol del OMR como institución rectora de la mejora regulatoria, impulsando herramientas prácticas que facilitan el trabajo técnico de las instituciones y fortalecen la coordinación interinstitucional.

«Este módulo no solo moderniza la forma en que analizamos los procesos del Estado, sino que demuestra que estamos trabajando para colocarnos a la vanguardia en el uso de Inteligencia Artificial aplicada a la gestión pública, con un impacto directo en la competitividad del país y en la calidad de los servicios que recibe la población», añadió.

El módulo de diagramación inteligente de SÍMEJORA permite generar y estandarizar diagramas de procesos de forma guiada, identificar cuellos de botella, duplicidades y oportunidades de mejora, así como documentar de manera clara los flujos administrativos, facilitando su evaluación y rediseño bajo criterios técnicos y regulatorios.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...