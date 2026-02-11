Principal
Hombre es condenado a 12 años de cárcel por agredir y compartir contenido sexual a una niña
El Tribunal de Sentencia Chalatenango condenó a Agustín Alexander Echeverría Guardado a una pena de 12 años de prisión por agresión sexual e intercambio de mensajes con contenido sexual, en perjuicio de una niña de 12 años.
La Fiscalía detalló que Echeverría era el entrenador deportivo de la víctima y se aprovechó de esta condición para acosar a la menor de edad con el envío de mensajes a través de redes sociales.
«La víctima vivía con su abuela y el 18 de junio 2025, el imputado saltó el muro de su casa, ingresó a la habitación de la niña y utilizando la fuerza le tocó el cuerpo y partes íntimas de la menor», informó la Fiscalía.
La abuela de la niña sorprendió a Echeverría durante la agresión y dio aviso a la policía. Aunque el imputado huyó, fue capturado en el periodo de flagrancia.
Valorando la prueba presentada, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango aplicó una condena de 10 años de cárcel por agresión sexual en menor o incapaz y 2 años más por el intercambio de mensajes de contenido sexual a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Además, el Tribunal impuso una sanción de $600.00 en concepto de responsabilidad civil.
Hombre es condenado a 17 años de cárcel por tenencia ilegal de arma de fuego
Wilfredo Carabantes Hernández recibió una pena de 17 años de cárcel por los delitos de tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, receptación y disparos al aire sin justificación.
En su resolución, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, destacó que Carabantes Hernández fue sentenciado en el 2010 por similares delitos.
Según el informe judicial, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2025 en la colonia Las Margaritas, Distrito de Quezaltepeque, en el municipio de La Libertad Norte. Ese día, el imputado realizó múltiples disparos injustificados en la vía pública, generando alerta y pánico entre los residentes de la zona, quienes denunciaron los actos a la policía.
Durante la inspección en la escena, los agentes recolectaron 11 casquillos. Al realizar la captura, detectaron que Carabantes no poseía licencia ni la documentación legal para el uso de armas de fuego.
En su resolución, el Tribunal aplicó una pena de 12 años por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, cuatro años por receptación y un año y medio por disparos con arma de fuego sin justificación.
Organismo de Mejora Regulatoria lanza el Diagramador SV para agilizar procesos
El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) presentó ayer el Diagramador SV, una herramienta que incorpora inteligencia artificial, y que permitirá al Estado mapear, analizar y rediseñar trámites y procesos administrativos de manera más ágil, estandarizada y eficiente.
«Diagramador SV es una herramienta que se integra a la plataforma SÍMEJORA, que es la que contiene todos los trámites de la administración pública, ahí hay información de requisitos, costos, plazos de trámites, entonces la nueva herramienta va a ayudar a elaborar sus diagramas de flujos, es decir, su proceso de trámites paso a paso», dijo la directora ejecutiva, Mariana Gómez.
En este sentido, destacó que esta innovación representa un paso firme hacia la modernización, al incorporar tecnología avanzada como aliada estratégica para la toma de decisiones públicas basadas en datos, evidencia y eficiencia operativa.
A su vez indicó que este avance consolida el rol del OMR como institución rectora de la mejora regulatoria, impulsando herramientas prácticas que facilitan el trabajo técnico de las instituciones y fortalecen la coordinación interinstitucional.
«Este módulo no solo moderniza la forma en que analizamos los procesos del Estado, sino que demuestra que estamos trabajando para colocarnos a la vanguardia en el uso de Inteligencia Artificial aplicada a la gestión pública, con un impacto directo en la competitividad del país y en la calidad de los servicios que recibe la población», añadió.
El módulo de diagramación inteligente de SÍMEJORA permite generar y estandarizar diagramas de procesos de forma guiada, identificar cuellos de botella, duplicidades y oportunidades de mejora, así como documentar de manera clara los flujos administrativos, facilitando su evaluación y rediseño bajo criterios técnicos y regulatorios.
Varios lesionados y una fallecida dejan siniestros viales en diferentes partes del país
Continúa la racha de accidentes de tránsito. Una mujer fue atropellada en cantón el Cerrito, Nahuizalco, Sonsonate Norte. Fue auxiliada y trasladada pero llegó sin vida al hospital Nacional Jorge Mazzini.
Mientras que otra mujer fue atropellada carretera Panamericana, a la altura del encuentro Lourdes, carril hacia Santa Tecla. El tráfico se complicó en la zona.
Otro accidente de tránsito se registró en la carretera de Santa Ana hacia San Salvador, sobre el puente Río Sucio, cantón Flor Amarilla. En el hecho se vieron involucrados una rastra cañera y dos vehículos particulares. Socorristas brindaron asistencia en el lugar a un hombre con trauma en la cabeza y una mujer que presentó crisis nerviosa. El Paso ya se encuentra habilitado a esta hora.
Simultaneamente, una motociclista resultó lesionada al sufrir un accidente de tránsito en la Juan Pablo II, San Salvador, en las cercanías de la Puma Concepción. Un equipo del Sistema de Emergencias Médicas brindó asistencia ala víctima.
Las autoridades hacen un llamado a automovilistas conducir con precaución para evitar siniestros viales y muertes en carretera