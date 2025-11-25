Principal
Habilitan quinta etapa de Doctor SV, para mayores de 61 años
El Presidente Nayib Bukele, anunció la apertura de la quinta etapa del sistema digital de salud Doctor SV App, dirigida a personas de 61 años en adelante, consolidando así la disponibilidad de la plataforma para todos los salvadoreños desde los 18 años.
Con esta ampliación, la aplicación ofrece atención médica asistida por Inteligencia Artificial, entrega de medicamentos, acceso a imágenes médicas, estudios de laboratorio, servicios de salud mental, nutrición y una amplia variedad de prestaciones, todas completamente gratuitas para la población.
El Gobierno destacó que este avance representa un paso más en la construcción de un sistema de salud pública universal, moderno y accesible, proyectado como uno de los más avanzados del mundo.
Condenan a 40 años de cárcel a sujeto que cometió homicidio a golpes contra au propia pareja
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso una pena de 40 años de cárcel a Nelson Roberto Ochoa Reyes, al declararlo responsable del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja.
Los hechos ocurrieron en San Ignacio, Chalatenango.
Según la investigación fiscal, el 11 marzo de 2024 el imputado y la víctima departían con otras personas en la vivienda que compartían.
Ese día, sostuvieron una discusión durante la cual Ochoa Reyes la agredió físicamente en la cabeza y cuerpo, cesando el ataque tras la intervención de uno de los presentes.
Al día siguiente, ambas personas continuaron ingiriendo bebidas alcohólicas.
La víctima manifestó sentirse mal y se retiró al dormitorio. Esa misma noche, el imputado volvió a discutir con ella, la insultó y nuevamente le propinó golpes en la cabeza y cuerpo.
El 13 de marzo, Ochoa Reyes informó a los presentes que la mujer se encontraba indispuesta; sin embargo, al verificar su condición constataron que ya no presentaba signos vitales.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue una hemorragia cerebral derivada de un trauma craneoencefálico severo contuso.
Durante la audiencia, el desfile probatorio acreditó que la víctima había sido sometida a un patrón de violencia física, verbal y psicológica a lo largo de la relación, y que al momento de los hechos se encontraba en situación de vulnerabilidad.
También se determinó que presentaba síndrome de indefensión aprendida y que el agresor se valió de la relación de confianza para ejercer control y violencia sobre ella.
Con base en estos elementos, el juzgado dictó la condena de 40 años de prisión.
Condenan a 15 años de cárcel a mujer pandillera de la MS por extorsión
Norma Elizabeth Hernández Castaneda recibió 15 años de prisión por el delito de extorsión agravada, cometido en Atiquizaya, Ahuachapán Norte.
Esta persona le exigía dinero quincenalmente a la víctima y le amenazó de muerte si se oponía a pagarles a los pandilleros la denominada renta.
Hernández Castaneda es miembro de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS y también es procesada por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este caso.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán.
Yandel se presentará en El Salvador con concierto acústico junto a orquesta sinfónica
Los fanáticos del reguetón en El Salvador ya tienen fecha marcada en rojo: el próximo 12 de marzo de 2026, el puertorriqueño Yandel ofrecerá un espectáculo único en el Complejo Cuscatlán, donde interpretará sus mayores éxitos en formato acústico acompañado por una orquesta sinfónica en vivo. Cosmo Producciones, en alianza con músicos de la Filarmónica de El Salvador, ya calienta motores para este show histórico.
Esta mañana, la productora publicó un video que se volvió viral en redes sociales: decenas de músicos de la orquesta ensayando uno de los clásicos de Yandel en plena calle, frente al Teatro Nacional de San Salvador.
Los transeúntes que pasaban por el Centro Histórico se detuvieron sorprendidos y terminaron disfrutando de un improvisado concierto gratuito que levantó aplausos y celulares grabando.
“Va a ser un concierto diferente, mágico. Yandel con toda la fuerza de una orquesta sinfónica en vivo; es la primera vez que traemos este concepto a El Salvador y sabemos que va a ser inolvidable”, declaró Cosmo Producciones en sus redes oficiales.
El espectáculo combinará la energía urbana del capitán de la vieja y nueva escuela del reguetón con arreglos orquestales que darán nueva vida a temas como “Mayor que yo”, “Rakata”, “Encantadora” y sus más recientes éxitos.
La preventa de boletos inicia esta misma semana (25 de noviembre) y se espera una alta demanda. Los detalles de precios y zonas serán anunciados en las próximas horas a través de las redes de Cosmo Producciones y el Complejo Cuscatlán.