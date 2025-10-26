Internacionales
Guatemala detiene a 23 guardias penitenciarios tras la fuga de 20 pandilleros
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este sábado a 23 policías penitenciarios tras la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital. La fiscalía informó que todos los detenidos están acusados de “cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes”.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo reportó el 12 de octubre que los pandilleros, declarados organización terrorista por Estados Unidos, El Salvador y Guatemala, se habían escapado en circunstancias aún no esclarecidas. La fuga ha generado una crisis de seguridad que llevó al mandatario a relevar a su cúpula de seguridad. Hasta el momento, solo cuatro de los cabecillas fugados han sido recapturados.
El nuevo ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, solicitó apoyo a Estados Unidos para que expertos del FBI colaboren en la recaptura de los 16 pandilleros restantes. Mientras tanto, socorristas hallaron el viernes ocho cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo un puente en un poblado cercano a la capital, aunque las autoridades no han confirmado si el múltiple crimen está relacionado con las pandillas.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró 2024 con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
Internacionales
Emiten orden de captura para exministro de Gobernación de Guatemala
Las autoridades judiciales de Guatemala emitieron una orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por su presunta responsabilidad en la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 ocurrida en una cárcel de máxima seguridad a principios de octubre.
Según confirmó el medio Prensa Libre, la orden fue girada por un juzgado de turno del Ministerio Público bajo los cargos de incumplimiento de deberes y cooperación en evasión.
La decisión se produjo tras la recopilación de evidencias que vinculan a altos funcionarios del Ministerio de Gobernación en las irregularidades que facilitaron la fuga.
Jiménez presentó su renuncia días después del escape masivo y, según informes preliminares, habría abandonado el país antes de que la orden judicial fuera oficializada.
Las autoridades mantienen coordinación con Interpol para determinar su ubicación.
El Ministerio Público también indicó que otras cuatro órdenes de captura fueron emitidas contra exfuncionarios y directivos del sistema penitenciario involucrados en el caso.
La fuga de los pandilleros provocó una crisis política en Guatemala y generó fuertes cuestionamientos al manejo de la seguridad interna del país.
Internacionales
Millones de cangrejos rojos migran del bosque hacia el mar en Australia
Millones de cangrejos rojos fueron captados cruzando el bosque del Parque Nacional de la Isla de Navidad en Australia hacia el océano Indico.
Según informes locales, el fenómeno ocurre cada año como señal de que los crustáceos están listos para aparearse y surgir cada año después de la primera precipitación de la estación lluviosa.
Además, este es un acontecimiento que tiene una gran importancia para los habitantes de la isla que, incluso, modifican sus vehículos para no aplastar a los cangrejos durante su camino.