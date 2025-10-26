Connect with us

Internacionales

Guatemala detiene a 23 guardias penitenciarios tras la fuga de 20 pandilleros

Publicado

Hace 43 minutos

el

Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este sábado a 23 policías penitenciarios tras la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital. La fiscalía informó que todos los detenidos están acusados de “cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes”.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo reportó el 12 de octubre que los pandilleros, declarados organización terrorista por Estados Unidos, El Salvador y Guatemala, se habían escapado en circunstancias aún no esclarecidas. La fuga ha generado una crisis de seguridad que llevó al mandatario a relevar a su cúpula de seguridad. Hasta el momento, solo cuatro de los cabecillas fugados han sido recapturados.

El nuevo ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, solicitó apoyo a Estados Unidos para que expertos del FBI colaboren en la recaptura de los 16 pandilleros restantes. Mientras tanto, socorristas hallaron el viernes ocho cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo un puente en un poblado cercano a la capital, aunque las autoridades no han confirmado si el múltiple crimen está relacionado con las pandillas.

Según cifras oficiales, Guatemala cerró 2024 con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

Related Topics:
Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Internacionales

Emiten orden de captura para exministro de Gobernación de Guatemala

Publicado

Hace 2 horas

el

26 octubre, 2025

Por

Las autoridades judiciales de Guatemala emitieron una orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por su presunta responsabilidad en la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 ocurrida en una cárcel de máxima seguridad a principios de octubre.

Según confirmó el medio Prensa Libre, la orden fue girada por un juzgado de turno del Ministerio Público bajo los cargos de incumplimiento de deberes y cooperación en evasión.

La decisión se produjo tras la recopilación de evidencias que vinculan a altos funcionarios del Ministerio de Gobernación en las irregularidades que facilitaron la fuga.

Jiménez presentó su renuncia días después del escape masivo y, según informes preliminares, habría abandonado el país antes de que la orden judicial fuera oficializada.

Las autoridades mantienen coordinación con Interpol para determinar su ubicación.

El Ministerio Público también indicó que otras cuatro órdenes de captura fueron emitidas contra exfuncionarios y directivos del sistema penitenciario involucrados en el caso.

La fuga de los pandilleros provocó una crisis política en Guatemala y generó fuertes cuestionamientos al manejo de la seguridad interna del país.

Continuar Leyendo

Internacionales

Millones de cangrejos rojos migran del bosque hacia el mar en Australia

Publicado

Hace 19 horas

el

25 octubre, 2025

Por

Millones de cangrejos rojos fueron captados cruzando el bosque del Parque Nacional de la Isla de Navidad en Australia hacia el océano Indico.

Según informes locales, el fenómeno ocurre cada año como señal de que los crustáceos están listos para aparearse y surgir cada año después de la primera precipitación de la estación lluviosa.

Además, este es un acontecimiento que tiene una gran importancia para los habitantes de la isla que, incluso, modifican sus vehículos para no aplastar a los cangrejos durante su camino.

 

Continuar Leyendo

Internacionales

Autoridades ocultan detalles de los pandilleros recapturados en Guatemala

Publicado

Hace 2 días

el

24 octubre, 2025

Por

Las autoridades de Guatemala confirmaron este viernes la recaptura de cuatro de los 20 miembros del Barrio 18 que se fugaron del centro penitenciario Fraijanes II el pasado 12 de octubre.

Hasta el momento, ninguno de los detenidos ha enfrentado audiencia judicial por su fuga. Por motivos de seguridad, el Sistema Penitenciario no ha revelado la ubicación exacta de los reclusos, aunque fuentes indican que Black Demon se encuentra en la cárcel de Matamoros, mientras que Little Strong, Monstruo y El Brown permanecen en el Preventivo para Varones de la zona 18, según informó el medio Soy 502.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído