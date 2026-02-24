Internacionales
Guadalajara, golpeada por la violencia narco a casi 100 días del Mundial 2026
El gobierno de Jalisco, estado del oeste del país, se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y comienza el 11 de junio.
Pero a 109 días del inicio de la competición, el domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia en varios puntos del país que golpeó a la ciudad con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta.
Fue su reacción a la muerte de su líder, Nemesio «El Mencho» Oseguera, a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo.
La violencia llevó a suspender dos partidos el domingo en Jalisco y otro en Querétaro, en el centro de México.
Guadalajara, además, albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié.
Internacionales
El gobierno británico, dispuesto a publicar documentos sobre el expríncipe Andrés
El gobierno británico se declaró este martes a favor de publicar documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein.
Tras la divulgación de los archivos del delincuente sexual estadounidense por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hermano del rey Carlos III pasó a ser sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. De momento, no se ha emitido ningún cargo contra él.
Este martes, el ministro de Comercio, Chris Bryant, apoyó en el Parlamento la petición presentada por el Partido Liberal Demócrata (centrista) para que el gobierno laborista publique los documentos relacionados con el nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor.
«Permítanme ser claro desde el principio. Apoyamos esta moción», señaló Bryant, quien describió al expríncipe como «un hombre en una constante carrera de autoengrandecimiento y enriquecimiento personal».
Algunos de los documentos divulgados parecen indicar que el entonces príncipe habría transmitido informaciones confidenciales al financiero, que se suicidó en prisión en 2019, durante su etapa representante especial de Comercio Internacional del Reino Unido, de 2001 a 2011.
A raíz de este caso, el expríncipe Andrés pasó once horas el jueves en una comisaría, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica.
Chris Bryant tachó a Andrew Mountbatten-Windsor de «grosero, arrogante, con un sentimiento de privilegio; incapaz de distinguir entre el interés público, al que decía servir, y su propio interés privado».
Bryant advirtió, sin embargo, que el gobierno debe consultar con la policía qué documentos se pueden divulgar, para no poner en peligro su investigación.
El gobierno expresó su disposición a publicar esos archivos horas después de que la policía liberara, el martes bajo fianza, al exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson, detenido la víspera por sus supuestos vínculos con Epstein.
Mandelson fue arrestado el lunes por sospechas de que incumplió sus deberes en su etapa al frente del Ministerio de Industria durante el gobierno laborista entre 2008 y 2010.
Igual que en el caso del expríncipe Andrés, los lazos de Mandelson con Epstein eran conocidos.
El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, dijo el martes en el Parlamento que la relación de Andrés y Mandelson con Epstein representa una «mancha» para el Reino Unido.
«Debemos comenzar a limpiar esa mancha con el desinfectante de la transparencia», señaló Davey.
Las palabras de Davey fueron respaldadas por el ministro de Comercio, que expresó la voluntad de su gobierno de sacar a la luz los documentos.
«Es lo mínimo que le debemos a las víctimas del horrendo abuso perpetrado por Jeffrey Epstein y otros», dijo Bryant.
«Un abuso que fue permitido, facilitado y apoyado por un grupo muy amplio de individuos arrogantes, con un sentimiento de privilegio y a menudo muy adinerados en este país y en otros lugares», añadió el ministro.
Aunque ambas investigaciones son distintas, el diario The Telegraph rescató unas declaraciones de Mandelson en el Parlamento en 2001, en las que consideraba al entonces príncipe Andrés como alguien «totalmente cualificado» para ocupar el puesto de representante para el Comercio Internacional.
Andrew Lownie, experiodista de la BBC y biógrafo del expríncipe, declaró a AFP que Mandelson y Tony Blair, primer ministro laborista en 2001, «impusieron el nombramiento» de Andrés.
En esa época, Mandelson ocupaba también el puesto de ministro de Industria y Comercio.
Las revelaciones sobre los vínculos de Mandelson con Epstein han puesto bajo presión al primer ministro Keir Starmer, acusado de haberlo nombrado pese a saber que había sido alguien cercano al financiero estadounidense tras su condena por delitos sexuales.
Starmer, que retiró a Mandelson del puesto de embajador en septiembre de 2025, después de que salieran a la luz nuevas informaciones que lo vinculaban con Epstein, presentó sus disculpas a las víctimas.
Pese a todo, el primer ministro afirmó hace dos semanas que su gobierno está «fuerte y unido», en un intento de disipar dudas sobre una posible dimisión debido al nombramiento de Mandelson.
Internacionales
Rusia advierte de planes secretos de Reino Unido y Francia para equipar a Ucrania con armas nucleares
Rusia acusó a Reino Unido y Francia de amenazar al régimen de no proliferación nuclear completo luego de que sus servicios de inteligencia descubrieran que los dos países se preparan para proporcionar armas nucleares a Kiev.
«Esta información es sumamente importante», dijo hoy martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que calificó al plan como una flagrante violación de las normas legales internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y dijo que Rusia lo tendrá en cuenta al plantear su posición en las negociaciones sobre Ucrania.
Previamente, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia indicó que Londres y París estaban considerando transferir a Kiev armas nucleares o capacidades relacionadas, ya que ven pocas posibilidades de lograr lo que describen como una victoria sobre Rusia contando sólo con las fuerzas armadas ucranianas. La agencia añadió que Alemania había declinado unirse a lo que denominó una «peligrosa aventura».
La agencia también señaló que Londres y París están trabajando en acuerdos para proporcionar dichas armas y sistemas de lanzamiento, incluida la transferencia encubierta de componentes y tecnologías nucleares europeos.
Internacionales
Esto se sabe sobre la muerte de la salvadoreña Blanca Sarai Palacios en Guatemala
La muerte de Blanca Sarai Palacios Reyes, de 25 años y originaria de San Ignacio, Chalatenango, El Salvador, ha generado consternación tanto en su país como en Guatemala.
Según medios salvadoreños, Blanca Sarai Palacios Reyes salió de El Salvador para celebrar el 14 de febrero en la capital guatemalteca.
Las versiones preliminares apuntan que ese día compartía con su pareja, un ciudadano guatemalteco, y fue vista por última vez abordando un vehículo junto a él. Las autoridades no han confirmado oficialmente las circunstancias del hecho ni posibles responsabilidades.
Cuando su familia perdió comunicación con ella, viajaron de El Salvador a Guatemala y se comunicaron con las autoridades y activaron el 18 de febrero una Alerta Isabel Claudina.
Según la alerta, el día de su desaparición vestía una minifalda blanca, suéter negro y zapatos negros.
Ese mismo 14 de febrero, el Cuerpo Voluntario de Bomberos Voluntarios informó de un ataque armado en el Anillo Periférico y 23 calle, zona 11 capitalina.
Según su reporte, evaluaron a una mujer de aproximadamente 25 años que presentaba múltiples heridas de bala y que ya no contaba con signos vitales en el lugar, por lo que avisaron a la Policía Nacional Civil (PNC) para los trámites correspondientes.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Según la cuenta «Desaparecidos El Salvador,» los familiares realizaron el reconocimiento del cuerpo el 20 de febrero.
La PNC informó que, en seguimiento a la muerte de Palacios Reyes, el 20 de febrero, en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP) ejecutó un allanamiento como parte de las diligencias del caso.
De acuerdo con las investigaciones, el vehículo en el que la joven se conducía entre El Salvador y Guatemala fue localizado a las 22:15 horas en el parqueo 53-3 del sótano del Edificio Altillas, ubicado en la 7a. avenida 3-37, zona 1 de la ciudad.
Según el material, el automóvil con placas salvadoreñas P86 A45, color negro, presentaba daños en la parte frontal del lado izquierdo, aparentemente por un choque reciente.
Las autoridades detallaron que dentro del vehículo fueron localizados varios indicios, entre ellos una tarjeta con posibles huellas táctiles, un recipiente de vidrio de café y latas de cerveza.
El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, según la información oficial proporcionada.