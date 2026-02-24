Principal
Más de 6,000 personas serán beneficiadas con el nuevo puente sobre el río Guastena
Este martes, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez y el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, supervisaron las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Guastena, en Chalatenango. Esta nueva vía se construye mediante una inversión de $4.33 millones.
El nuevo puente que conectará a los distritos de Concepción Quezaltepeque con Comalapa, en Chalatenango, beneficiará al paso de cerca de 1,964 vehículos y un tránsito promedio diario de 1,081 conductores en la zona.
Las autoridades informaron que el puente cuenta con un 58.06 % de avance y que la estructura será una moderna estructura de dos claros de 32.5 metros cada uno, con apoyo central. Su superestructura estará conformada por vigas de concreto postensado y contará con una subestructura de concreto reforzado, diseñada para brindar mayor seguridad, durabilidad y protección a las fundaciones.
«Para mí es una alegría la construcción de este puente, por muchos años yo visitaba a mi familia y tenía el temor que al regreso no pudiera pasar porque el río crecía cuando llovía muy fuerte. Ahora gracias a Dios y a nuestro presidente Bukele ya se está ejecutando este proyecto», expresó Ana de Fuentes, profesora del Centro Escolar Concepción Quezaltepeque.
La construcción del puente sobre el río Guastena también incluye obras complementarias como drenajes laterales, iluminación solar, señalización vertical y horizontal, dispositivos de seguridad vial, ciclovía y la colocación de carpeta asfáltica en caliente, garantizando condiciones óptimas de circulación y mayor seguridad para los usuarios.
El distrito de Concepción Quezaltepeque es reconocido desde hace 145 años como «la cuna de las hamacas», cuya producción ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de El Salvador. Este proyecto fortalece la conectividad y potencial de desarrollo económico, turístico y cultural de la zona. En esta ruta se ubican importantes atractivos como la cascada El Saltón, además de restaurantes, balnearios y el centro escolar del cantón El Pepeto.
Durante la supervisión por parte de las autoridades se desarrolló una de las actividades más importantes del proyecto: el colado de 130 metros cúbicos de concreto en la losa del puente, correspondiente al claro 1 entre el estribo 1 y la pila central.
Las autoridades prevén que, durante la temporada de lluvias, colapsará uno de los estribos del antiguo puente, afectando la conectividad de la zona. Sin embargo, en el lugar se ha edificado una estructura provisional compuesta por una bóveda metálica doble tipo super-span y un puente metálico de un solo carril, lo que ha permitido mantener el paso vehicular mientras se desarrolla la obra definitiva.
«Vamos a garantizar que en este invierno no se generen las afectaciones anteriores, tendrá una mayor área hidráulica», detalló el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Guadalajara, golpeada por la violencia narco a casi 100 días del Mundial 2026
El gobierno de Jalisco, estado del oeste del país, se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y comienza el 11 de junio.
Pero a 109 días del inicio de la competición, el domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia en varios puntos del país que golpeó a la ciudad con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta.
Fue su reacción a la muerte de su líder, Nemesio «El Mencho» Oseguera, a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo.
La violencia llevó a suspender dos partidos el domingo en Jalisco y otro en Querétaro, en el centro de México.
Guadalajara, además, albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié.
Mayoría de denuncias que recibe el Conapina son por negligencia, maltrato y abuso sexual
Claudia Hernández, gerente del Conapina, informó que los factores de riesgo que están identificando en casos de vulneración a la niñez y adolescencia se encuentran negligencia en el cuidado, maltrato y abuso sexual. Aseguró que ahora la primera medida no es retirar a los menores del hogar, sino a los agresores.
La gerente técnica del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en la entrevista de «El Urbano News», que las principales razones por cuales reciben denuncias y avisos de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia son negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual.
«Hay varios factores de riesgo, por un lado, las mayores razones por las cuales llegan casos a las Juntas de Protección tienen que ver con negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual. Estos son los mayores factores de riesgo por los cuales estamos captando casos y restituyendo derechos», comunicó.
Indicó que también registran nuevas amenazas en el entorno de la niñez y adolescencia vinculadas a drogas, adicciones, salud mental y el mundo virtual.
«El entorno virtual puede garantizar derechos, nos puede hacer más partícipes de la vida, pero también conlleva ciertos riesgos, como imitar otros patrones, desafíos que ponen en riesgo la vida de los adolescentes, filtrar información», detalló.
En ese sentido, Hernández explicó que con base a la Ley Crecer Juntos, el Conapina mantiene diversas medidas para brindar atención a los casos de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia.
Por ejemplo, cuenta con 16 juntas de protección, ubicada una en cada departamento del país y tres solo en San Salvador. También mantienen activada 24/7 la línea 119, en la cual reciben denuncias y avisos no solo de adultos, sino también de los mismos niños.
«Contamos con manuales, protocolos, planes, mecanismos, a través de los cuales la población puede alertarnos de situaciones para activar mecanismos. Uno de ellos son las juntas de protección. Estas son instancias administrativas de protección inmediata», explicó.
Por otro lado, informó que la institución está en proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia y de conformar comités locales de derechos en todos los municipios del país.
«Estamos en un proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y la adolescencia que están en la defensa de los derechos y en las cuales van a formar parte las mismas niñas, niños y adolescentes. Son células en cada comunidad. Luego tenemos los comités locales de derechos que están en cada municipio, estamos constituyéndolo y la meta es formar este año los 44 comités locales de derechos», añadió.
Cuatro de cada diez narcotraficantes capturados en altamar son ecuatorianos
En 80 meses de gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la Fuerza Naval en coordinación con la Fiscalía y la Policía han logrado incautar, en altamar, un total de 81.8 toneladas de droga que equivalen a $1,937 millones. A través de los operativos, las autoridades también han logrado la captura de decenas de narcotraficantes extranjeros.
Según las estadísticas del Ministerio de Defensa, de los 200 narcotraficantes detenidos entre junio 2019 y febrero de 2026 un total de 87 son ecuatorianos, lo que representa el 44 % de los narcotraficantes capturados en altamar en toda la gestión del actual Gobierno, el resto son mexicanos, colombianos, guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses y panameños.
«Personas que han sido ubicadas desde que empezó a funcionar el Plan Control Territorial en 2019 son 200, y son de las siguientes nacionalidades: mexicanos se han ubicado 30 narcotraficantes; 87 ecuatorianos; 36 colombianos; 22 guatemaltecos; siete nicaragüenses; 16 costarricenses; y dos panameños; esos son los que hemos venido ubicando en el transcurso de estos años que han pasado desde junio de 2019 hasta la fecha», detalló el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
El funcionario detalló que en lo que va del presente año, además de la captura de 10 extranjeros a bordo del buque FMS Eagle, junto con la Policía Nacional Civil también ha incautado 7.41 toneladas de droga que representan $184.5 millones
«De esta manera la Fuerza de Tarea Naval Tridente sigue mostrando al mundo que cuando hay voluntad de hacer el trabajo se puede hacer, no importan las circunstancias y los obstáculos que estén por la Proa, la Marina Nacional de El Salvador, como parte integral de la Fuerza Armada continuará proporcionando el apoyo que requiere la Policía Nacional Civil para combatir los delitos en este caso del narcotráfico, y obviamente el trabajo que se realiza de manera conjunta con la Fiscalía General de la República es la que nos permite finalmente lograr el éxito en este tipo de operaciones», señaló Merino Monroy.
El ministro felicitó a militares y policías por el trabajo en conjunto para llevar tras las rejas a los narcotraficantes extranjeros, además reiteró que el país seguirá en la lucha para evitar que toneladas de drogas lleguen hasta sus destinos.
«Nuevamente quiero felicitar a los miembros de la Marina Nacional, a los miembros de la Policía que también colaboran con nosotros en este tipo de operaciones, decirles que continuaremos realizando este trabajo y que sepan los narcotraficantes que El Salvador es una muralla en el Pacifico y que vamos a seguir combatiendo, este tipo de flagelos, ya quedo demostrado que tanto en altamar como en nuestra zona costera junto con la Policía Nacional Civil estamos evitando que las aguas del Pacifico sean utilizadas para el narcotráfico», enfatizó Merino Monroy.
Las autoridades afirmaron que todos los detenidos ya han sido o serán acusados por el delito de tráfico internacional de estupefacientes.