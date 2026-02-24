Mayoría de denuncias que recibe el Conapina son por negligencia, maltrato y abuso sexual

En 80 meses de gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la Fuerza Naval en coordinación con la Fiscalía y la Policía han logrado incautar, en altamar, un total de 81.8 toneladas de droga que equivalen a $1,937 millones. A través de los operativos, las autoridades también han logrado la captura de decenas de narcotraficantes extranjeros.

Según las estadísticas del Ministerio de Defensa, de los 200 narcotraficantes detenidos entre junio 2019 y febrero de 2026 un total de 87 son ecuatorianos, lo que representa el 44 % de los narcotraficantes capturados en altamar en toda la gestión del actual Gobierno, el resto son mexicanos, colombianos, guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses y panameños.

«Personas que han sido ubicadas desde que empezó a funcionar el Plan Control Territorial en 2019 son 200, y son de las siguientes nacionalidades: mexicanos se han ubicado 30 narcotraficantes; 87 ecuatorianos; 36 colombianos; 22 guatemaltecos; siete nicaragüenses; 16 costarricenses; y dos panameños; esos son los que hemos venido ubicando en el transcurso de estos años que han pasado desde junio de 2019 hasta la fecha», detalló el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.

El funcionario detalló que en lo que va del presente año, además de la captura de 10 extranjeros a bordo del buque FMS Eagle, junto con la Policía Nacional Civil también ha incautado 7.41 toneladas de droga que representan $184.5 millones

«De esta manera la Fuerza de Tarea Naval Tridente sigue mostrando al mundo que cuando hay voluntad de hacer el trabajo se puede hacer, no importan las circunstancias y los obstáculos que estén por la Proa, la Marina Nacional de El Salvador, como parte integral de la Fuerza Armada continuará proporcionando el apoyo que requiere la Policía Nacional Civil para combatir los delitos en este caso del narcotráfico, y obviamente el trabajo que se realiza de manera conjunta con la Fiscalía General de la República es la que nos permite finalmente lograr el éxito en este tipo de operaciones», señaló Merino Monroy.

El ministro felicitó a militares y policías por el trabajo en conjunto para llevar tras las rejas a los narcotraficantes extranjeros, además reiteró que el país seguirá en la lucha para evitar que toneladas de drogas lleguen hasta sus destinos.

«Nuevamente quiero felicitar a los miembros de la Marina Nacional, a los miembros de la Policía que también colaboran con nosotros en este tipo de operaciones, decirles que continuaremos realizando este trabajo y que sepan los narcotraficantes que El Salvador es una muralla en el Pacifico y que vamos a seguir combatiendo, este tipo de flagelos, ya quedo demostrado que tanto en altamar como en nuestra zona costera junto con la Policía Nacional Civil estamos evitando que las aguas del Pacifico sean utilizadas para el narcotráfico», enfatizó Merino Monroy.

Las autoridades afirmaron que todos los detenidos ya han sido o serán acusados por el delito de tráfico internacional de estupefacientes.

