Google celebra su 27º aniversario con un Doodle nostálgico

Google conmemora este 27 de septiembre su 27.º aniversario con un Doodle que rememora su primer logotipo, diseñado por Ruth Kedar en 1998. La imagen, sencilla y colorida, refleja los inicios lúdicos de la compañía y su compromiso constante con la innovación y la accesibilidad de la información.

Aunque la fundación oficial de Google data del 4 de septiembre de 1998, la empresa ha elegido el 27 de septiembre como su fecha anual de celebración, destacando así su evolución tecnológica y cultural en las últimas dos décadas y media.

El nombre «Google» deriva de “googol”, un término matemático que representa el número 1 seguido de 100 ceros, reflejando la misión de la empresa de organizar información de manera masiva y accesible para todos.

Desde sus inicios, la compañía ha expandido su alcance hacia la inteligencia artificial, la computación en la nube y los dispositivos móviles, consolidándose como un referente mundial en innovación tecnológica.

