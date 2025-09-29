Capturan a mujer por agredir con una lima de afilar a un hombre en Santa Ana

La Fiscalía General de la República (FGR) informa que a 30 años de cárcel fueron condenados pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que le quitaron la vida a una víctima.

Según las investigaciones, los condenados se encontraban departiendo con la víctima cuando uno de ellos sacó su arma de fuego y le disparó, acción que lo hizo perder el equilibrio y caer al suelo.

Los demás, aprovechándose de la situación, también sacaron sus armas para dispararle hasta quitarle la vida.

El crimen ocurrió en noviembre de 2021 en Concepción de Ataco, Ahuachapán Centro.

La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, detalló la fuente fiscal.

