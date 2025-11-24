Principal
Gabriela de Bukele celebra los avances y sueños de los estudiantes de la Escuela Nacional de Música
La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, reconoció este sábado el trabajo y esfuerzo de los estudiantes de la Escuela Nacional de Música, quienes se presentaron en un concierto de aniversario. Más de 2,000 niños, jóvenes y adultos demostraron en el escenario los avances alcanzados durante el año.
“Verlos en el escenario es la mejor prueba de que, cuando se apuesta por el arte y se crean oportunidades, los sueños empiezan a cumplirse”, escribió la primera dama en sus redes sociales.
Gabriela de Bukele también celebró el Día del Músico, destacando la labor de los estudiantes, maestros y familias que acompañan a los jóvenes en su formación musical. “El Salvador está viviendo la música: suena en los corazones de las nuevas generaciones que se van llenando de esperanza y en cada persona que descubre la alegría en la música que interpretan. En El Salvador, los sueños sí se cumplen. ¡Feliz Día del Músico!”, agregó.
El evento reafirma el compromiso de l administración Bukele con la cultura y la educación artística, impulsando espacios donde la música se convierte en una herramienta de transformación social.
Principal
Peatón pierde la vida tras ser arrollado por un auto que se salió de la vía por otro que invadió carril
Un peatón perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil que se salió de la vía a raíz de otro que invadió carril, la noche del domingo, en el departamento de San Salvador.
Según el reporte de Comandos de Salvamento (CS), un vehículo invadió el carril contrario y provocó que otro automotor se desviara e impactara contra un peatón quien esperaba el autobús.
El suceso tuvo lugar sobre la carretera a Comalapa, a la altura de la entrada a la Terminal del Sur.
Voluntarios de CS auxiliaron a la víctima y la trasladaron hacia el hospital Zacamil, donde perdió la vida poco tiempo después de llegar debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Asimismo, dos personas más resultaron afectadas: una mujer que sufrió un shock neurogénico al ayudar a liberar a la víctima, y que fue llevada al mismo hospital; y una joven embarazada que viajaba en el vehículo involucrado, quien fue atendida en el lugar.
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar y comenzaron a indagar lo ocurrido para deducir responsabilidades.
Principal
Auto queda reducido a chatarra tras incendiarse en San Vicente
Un vehículo tipo sedán quedó reducido a chatarra tras incendiarse repentinamente, esta madrugada de lunes, en el departamento de San Vicente, reportó el Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES).
“Ejecutamos ataque inicial y supresión del fuego, realizando maniobras de enfriamiento para evitar la reignición”, detalló el CBES.
La emergencia tuvo lugar en el distrito San Cayetano Istepeque, del municipio de San Vicente Sur.
“Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas”, detalló el CBES tras atender la emergencia.
Principal
Policías capturan a joven ebrio tras provocar un siniestro vial en Mejicanos
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un joven ebrio tras provocar un siniestro vial, la noche del domingo, en el departamento de San Salvador.
Se trata de José Edenilson Torres Henríquez, de 24 años de edad, cuyo antidoping arrojó un resultado de ¡332 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado!
El hecho sucedió sobre la segunda calle Oriente del distrito de Mejicanos, en el municipio de San Salvador Centro.
“Henríquez provocó un siniestro vial que dejó daños materiales”, detalló la PNC tras inspeccionar la escena.
Oficiales agregaron que el sujeto será remitido en los próximos días por el delito de conducción peligrosa.