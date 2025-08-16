Internacionales
Finaliza cumbre entre Trump y Putin con acuerdos “productivos”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, concluyeron este viernes en Anchorage, Alaska, una cumbre que calificaron de “extremadamente productiva”, aunque sin anunciar pasos concretos para poner fin a la guerra en Ucrania.
En una conferencia de prensa conjunta, Putin habló primero, resaltando que las conversaciones se desarrollaron en una “atmósfera constructiva de respeto mutuo” y asegurando que se alcanzaron acuerdos, sin dar detalles.
Añadió que lo conversado podría ser el punto de partida para la solución del conflicto y para retomar negocios entre ambas naciones.
El encuentro duró solo tres horas, menos de lo previsto inicialmente. El líder ruso reiteró que las “raíces primarias” del conflicto deben ser eliminadas, frase que ha usado antes para justificar la invasión de 2022.
Trump coincidió en que hubo “muchos puntos” en los que se lograron consensos, aunque reconoció que “todavía no estamos allí” para un acuerdo de paz. Reiteró: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo” y adelantó que llamará al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y a líderes de la OTAN para informarles sobre lo discutido.
El mandatario estadounidense dijo esperar que el próximo paso sea un encuentro cara a cara entre Zelenskyy y Putin, aunque no aclaró si se alcanzó algún avance concreto para que esa reunión se lleve a cabo.
Internacionales
Al menos 50 muertos por lluvias monzónicas en el norte de Pakistán
Fuertes lluvias monzónicas provocaron deslizamientos de tierra, derrumbes de viviendas e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán, dejando al menos 50 personas muertas y varias atrapadas en las últimas 24 horas, informaron autoridades este viernes.
La mayoría de los decesos (43, incluidos ocho niños y dos mujeres) se registraron en la provincia montañosa de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, mientras que otras siete víctimas murieron en Cachemira. Las autoridades indicaron que muchos fallecieron al derrumbarse sus casas o cuando sus vehículos quedaron atrapados en deslizamientos de tierra.
En el distrito de Bajaur, lluvias torrenciales destruyeron varias viviendas, dejando más de 20 personas atrapadas; en Lower Dir, el colapso de tejados provocó 15 muertes, y en Mansehra, un vehículo cayó por un barranco causando dos decesos. Hasta el momento, se han recuperado 18 cadáveres.
Desde el inicio del monzón de verano a finales de junio, más de 350 personas han muerto en Pakistán, la mitad niños. La provincia de Punjab registró en julio un 73% más de precipitaciones que el año anterior, y las autoridades califican la temporada de lluvias como “inusual”.
Se prevé que las precipitaciones se intensifiquen hacia mediados de septiembre, cuando finaliza el monzón, que aporta entre 70% y 80% de las lluvias anuales en el sur de Asia y es crucial para la agricultura en la región.
Internacionales
España en alerta por ola de calor y riesgo extremo de incendios
Toda España permanece este viernes bajo alerta por la ola de calor que afecta al país desde comienzos de mes, informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La península vive su decimotercer día consecutivo de temperaturas elevadas, y se prevé que la región cantábrica del noroeste alcance picos superiores a los 40 grados.
La Aemet advirtió que el riesgo de incendios continuará en niveles muy altos o extremos durante el fin de semana y el lunes. Hasta la fecha, 157.501 hectáreas han sido afectadas por el fuego este año, aunque la cifra aún está lejos de las 306.000 hectáreas quemadas en 2022.
Los incendios ya han causado tres muertes, entre ellas dos jóvenes voluntarios que fallecieron intentando apagar el fuego en Castilla y León. Ante la situación, España recibió refuerzos de dos aviones Canadair enviados por Francia, y la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido movilizada para apoyar a las regiones más afectadas.
El manejo de los incendios se ha convertido en tema de debate político, con el PSOE y el PP discutiendo sobre la gestión en un país donde la competencia recae principalmente en las comunidades autónomas, mientras el Gobierno central interviene en situaciones de mayor magnitud.
Internacionales
Solo el 19% del sector de alimentos y bebidas posee una gestión madura de riesgos
En América Latina, los conflictos geopolíticos, el cambio climático, la presión regulatoria y los riesgos cibernéticos figuran entre los desafíos más críticos que enfrenta este tipo de empresas, según el informe global de WTW.
La industria de Alimentos y Bebidas enfrenta un panorama global cada vez más complejo, en el que solo el 19% de las empresas cuenta con una gestión de riesgos plenamente integrada en su estrategia corporativa. Así lo revela el Global Food, Beverage and Agriculture Risk Report 2024, elaborado por WTW Corredores de Seguros con base en una encuesta a 400 altos ejecutivos de empresas líderes del sector en América, Europa y Asia-Pacífico.
Los resultados fueron presentados en un webinar especializado para líderes de la industria en Centroamérica, en el que se destacó cómo estas amenazas también afectan directamente a las empresas en América Latina, dada su exposición a conflictos geopolíticos, fenómenos climáticos extremos, cambios regulatorios y presiones sobre la cadena de suministro.
Entre los principales hallazgos del estudio global se destacan:
- 48% de las empresas identifica la interrupción del negocio como su principal riesgo interno, mientras que los problemas en la cadena de suministro ocupan el segundo lugar con un 40%.
- 53% de las empresas considera la sostenibilidad y la salud como prioridades estratégicas para los próximos dos años, mientras que el cambio climático es señalado como el principal riesgo ambiental por el 71%.
- 52% enfrenta desafíos por factores económicos externos, y 48% por eventos geopolíticos como un componente crítico de su cartera de riesgos.
Mientras, para la región de América Latina, algunos de los factores de riesgo más destacados son:
- 51% considera los conflictos geopolíticos globales como una amenaza clave para la cadena de suministro, mientras que el cambio climático representa un desafío crítico, afectando la producción agrícola debido a fenómenos como sequías e inundaciones.
- 50% señala los cambios regulatorios y restricciones comerciales como factores críticos para su operación.
- 43% mencionó la incorporación de nuevas tecnologías como una oportunidad estratégica, aunque también ha incrementado los riesgos cibernéticos.
- Solo 19% tiene procesos de gestión de riesgos plenamente integrados en su planificación estratégica.
Frente a este entorno de riesgos crecientes, WTW recomienda a las empresas del sector en América Latina fortalecer sus sistemas de gestión de riesgos, adoptar tecnologías emergentes con protocolos robustos de ciberseguridad, optimizar la cadena de suministro mediante monitoreo en tiempo real y proveedores más cercanos, acelerar la sostenibilidad respondiendo a la demanda global de prácticas responsables, y promover la resiliencia climática incorporando modelos como Climate Quantified para anticipar y mitigar los efectos de eventos extremos.
“En WTW ayudamos a las empresas del sector a anticiparse a los riesgos, tomar mejores decisiones y proteger su negocio ante un entorno que se vuelve cada vez más incierto. Contar con un enfoque de resiliencia es hoy una necesidad estratégica, no una opción”, señaló Charlene Kelly, P&C Manager para Centroamérica de WTW.
WTW atiende a más de 1,750 empresas de los sectores de Agricultura, Alimentos y Bebidas a nivel global, incluyendo al 88% de las compañías del sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco que forman parte del índice Fortune 500. Esta experiencia, combinada con su capacidad analítica, conocimiento técnico y alcance regional, convierte a la firma en un aliado clave para la protección y sostenibilidad del negocio.