Realizan limpieza de ninfas y otros desechos en el lago de Suchitlán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, concluyeron este viernes en Anchorage, Alaska, una cumbre que calificaron de “extremadamente productiva”, aunque sin anunciar pasos concretos para poner fin a la guerra en Ucrania.

En una conferencia de prensa conjunta, Putin habló primero, resaltando que las conversaciones se desarrollaron en una “atmósfera constructiva de respeto mutuo” y asegurando que se alcanzaron acuerdos, sin dar detalles.

Añadió que lo conversado podría ser el punto de partida para la solución del conflicto y para retomar negocios entre ambas naciones.

El encuentro duró solo tres horas, menos de lo previsto inicialmente. El líder ruso reiteró que las “raíces primarias” del conflicto deben ser eliminadas, frase que ha usado antes para justificar la invasión de 2022.

Trump coincidió en que hubo “muchos puntos” en los que se lograron consensos, aunque reconoció que “todavía no estamos allí” para un acuerdo de paz. Reiteró: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo” y adelantó que llamará al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y a líderes de la OTAN para informarles sobre lo discutido.

El mandatario estadounidense dijo esperar que el próximo paso sea un encuentro cara a cara entre Zelenskyy y Putin, aunque no aclaró si se alcanzó algún avance concreto para que esa reunión se lleve a cabo.

