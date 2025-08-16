Principal
Realizan limpieza de ninfas y otros desechos en el lago de Suchitlán
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), en coordinación con Recolectores de El Salvador, ejecutó una jornada de limpieza en el lago de Suchitlán, ubicado en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, con el objetivo de retirar grandes cantidades de ninfa y desechos flotantes acumulados a raíz de las recientes lluvias.
Según las autoridades, la presencia de esta planta acuática representa un serio problema para el ecosistema, ya que su expansión sobre la superficie del agua limita el paso de la luz solar, lo que provoca una disminución en el oxígeno disponible y afecta directamente la vida acuática.
Además, su proliferación descontrolada genera condiciones para la acumulación de desechos, empeorando la contaminación.
Las cuadrillas del MOP y del equipo de recolección trabajaron con maquinaria especializada y lanchas adaptadas para el corte y extracción de la ninfa, además de redes para la recolección de basura, incluyendo plásticos, botellas y otros desechos que flotaban en la zona.
Inauguran el Desafío STEAM
inauguran con enorme entusiasmo el Desafío STEAM, Mujeres en Ciencia, un espacio que reúne a más de 400 jóvenes mujeres de bachillerato de forma presencial y conecta de manera simultánea a más de 7,000 estudiantes desde sus centros de estudio en todo el país.
Este encuentro no solo representa un momento de aprendizaje, sino también un paso firme hacia la transformación educativa que El Salvador necesita: abrir oportunidades, reducir brechas y motivar a más mujeres a explorar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas.
Las estadísticas globales nos muestran un desafío: según UNESCO, menos del 30% de quienes se dedican a la investigación científica en el mundo son mujeres. En El Salvador, esta cifra refleja una oportunidad histórica de potenciar el talento femenino y fomentar vocaciones que serán decisivas para la innovación, el desarrollo económico y la sostenibilidad del país.
La energía, creatividad y liderazgo de estas miles de estudiantes son una clara señal de que estamos construyendo una nueva generación de científicas, ingenieras y creadoras salvadoreñas, comprometidas con un futuro más equitativo, competitivo y humano.
Con optimismo y convicción, celebramos este desafío como el inicio de muchas más historias de éxito que inspirarán a nuestro país y a toda Iberoamérica
Finaliza cumbre entre Trump y Putin con acuerdos “productivos”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, concluyeron este viernes en Anchorage, Alaska, una cumbre que calificaron de “extremadamente productiva”, aunque sin anunciar pasos concretos para poner fin a la guerra en Ucrania.
En una conferencia de prensa conjunta, Putin habló primero, resaltando que las conversaciones se desarrollaron en una “atmósfera constructiva de respeto mutuo” y asegurando que se alcanzaron acuerdos, sin dar detalles.
Añadió que lo conversado podría ser el punto de partida para la solución del conflicto y para retomar negocios entre ambas naciones.
El encuentro duró solo tres horas, menos de lo previsto inicialmente. El líder ruso reiteró que las “raíces primarias” del conflicto deben ser eliminadas, frase que ha usado antes para justificar la invasión de 2022.
Trump coincidió en que hubo “muchos puntos” en los que se lograron consensos, aunque reconoció que “todavía no estamos allí” para un acuerdo de paz. Reiteró: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo” y adelantó que llamará al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y a líderes de la OTAN para informarles sobre lo discutido.
El mandatario estadounidense dijo esperar que el próximo paso sea un encuentro cara a cara entre Zelenskyy y Putin, aunque no aclaró si se alcanzó algún avance concreto para que esa reunión se lleve a cabo.
Ministra Trigueros verifica necesidades del Centro Escolar Colonia Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera
La Ministra de Educación, Karla Trigueros , continuó este jueves su recorrido por el oriente del país, marcando su estilo de gestión basado en la presencia en el terreno, la escucha directa y la toma de decisiones inmediatas para solventar las necesidades de los centros escolares.
En Ciudad Barrios, San Miguel, la funcionaria inspeccionó el Centro Escolar Colonia Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera, junto al director departamental, la directora del plantel y docentes, evaluando el estado actual de las instalaciones que pronto serán renovadas dentro del programa #DosEscuelasXDía.
La Ministra Trigueros reafirmó que su gestión estará enfocada en garantizar espacios educativos seguros y de calidad, respondiendo directamente a las necesidades que plantean las comunidades educativas.