Principal
FGR desarticula red de estafas y de uso de documentos falsos
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó durante la madrugada un operativo a nivel nacional que permitió girar múltiples órdenes de captura contra personas acusadas de estafa y uso de documentos falsos, informaron autoridades.
Según la FGR, los presuntos responsables habrían estafado a sus víctimas mediante la venta de vehículos e inmuebles utilizando documentación falsa. Algunos de los casos se registraron entre miembros de una misma familia. Hasta el momento, las autoridades reportan la resolución de más de 20 casos de estafa.
Entre las víctimas figura una persona de la tercera edad, a quien presuntamente le falsificaron la firma para vender un inmueble de su propiedad. Asimismo, entre los detenidos se encuentra un docente, señalado de presentar incapacidades médicas falsas en reiteradas ocasiones para justificar ausencias laborales.
Las personas detenidas son:
Blanca Estela Murcia Herrera
Rosa Dolores Alonso Herrera
José Ernesto Ortega Beltrán
José Reynaldo Salgado Andrade
Williams Roberto Flores Herrera
Walter Enrique Ortiz Escobar
Óscar Armando Abrego Fuentes
Aida Marcela Castañeda de Peñate
Marisol Elizabeth Martínez Cristales
Estela del Pilar De La Cruz Espinoza
Néstor Antonio Ayala Valles, quien fue arrestado en su casa en el casco urbano de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana Oeste (sujeto vestido de camisa gris)
Wilber Iván Rivas Hernández
Hugo Ernesto Guerrero Linares
Victoria Isabel Rosales Canales
Ana Silvia Rosales de Linares
José Sebastián Alfaro Marroquín
La FGR detalló que, gracias al trabajo conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), varios de los imputados ya se encuentran en prisión cumpliendo condenas por otros delitos y serán notificados de las nuevas acusaciones que se les atribuyen. El proceso continúa bajo investigación judicial.
Internacionales
El asesinato de tres mujeres incrementa el luto en Guatemala
La violencia volvió a sacudir a Guatemala durante la madrugada de este martes 20 de enero, tras el asesinato de tres mujeres en la vía pública de la colonia Nueva Jerusalén, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con información de RBC Noticias GT, las víctimas fueron identificadas como Astrid Abigail Marroquín Barrios, de 25 años; Dinora Marroquín Choy, de 15; y Jennifer Lucero Alonso Aquino, de 16 años, quien tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo.
Según reportes de Azteca Noticias Guatemala, vecinos del sector 3 de la colonia alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, producto de un ataque armado ocurrido en el lugar.
Los Bomberos Municipales informaron que recibieron varios llamados de auxilio alrededor de las 3:23 de la madrugada. Al arribar a la escena, los socorristas localizaron los cuerpos de las tres mujeres, quienes ya no presentaban signos vitales.
Este triple homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados en el país durante los últimos días. El domingo pasado, 10 agentes de la Policía Nacional Civil murieron en ataques atribuidos a pandillas: ocho ese mismo día y dos más posteriormente, elevando la alarma por la escalada criminal.
Los asesinatos ocurren en el contexto del estado de sitio por 30 días, decretado el domingo por el presidente Bernardo Arévalo como una medida urgente para combatir a los grupos criminales que operan en distintas regiones del país
Principal
Hospital El Salvador realiza jornada de cirugías cardíacas con especialista italiano
El Hospital El Salvador marcará un precedente en la atención médica especializada al realizar, por primera vez, una jornada quirúrgica en cardiología del 19 al 23 de enero, enfocada en pacientes con enfermedades del corazón.
La actividad contará con la participación del cardiólogo y cirujano italiano Paolo Magagna, especialista en intervenciones cardíacas de alta complejidad, quien trabajará junto a cirujanos cardiovasculares salvadoreños.
Durante su visita se realizarán cuatro cirugías en el Hospital El Salvador y una más en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como parte de una colaboración entre instituciones de salud.
«El procedimiento a realizar se denomina Bentall y De Bonno, el cual es un reemplazo de la válvula aórtica con una distinción, inversión de la aorta ascendente y el implante de ambas arterias coronarias al injerto, lo que permite tres cirugías en una, mejorando significativamente la calidad y esperanza de vida de los pacientes», detallan las autoridades del hospital en un comunicado de prensa.
Esta patología, poco frecuente en el país, será tratada con insumos de alta calidad donados por el especialista italiano. Además del beneficio directo a los pacientes, la jornada permitirá el intercambio de conocimientos entre médicos nacionales y el experto internacional.
Principal
La UES comienza su proceso de inscripción
La Universidad de El Salvador (UES) invita a todos los estudiantes regulares y a los de nuevo ingreso a que se acerquen a las oficinas de las 12 facultades para tramitar y gestionar las matrículas e inscripciones del ciclo I-2026.
En las facultades les darán las indicaciones que seguirán en línea. Para los aspirantes de nuevo ingreso, el portal principal para inscripción es https://eel.ues.edu.sv/ingreso y para estudiantes ya inscritos, es decir, alumnos regulares, la sección de “Expediente en Línea”.
Los pasos para nuevos ingresos incluyen registro, prueba de aptitudes, selección de carrera y curso de refuerzo, mientras que los estudiantes regulares se inscriben en línea seleccionando materias y horarios, validando con el comprobante de pago.
La universidad hace la aclaración que las fechas de inscripción y pruebas varían, así que hay que revisar siempre el portal oficial de la UES. Mientras que, para dudas, contactar a la Unidad de Ingreso Universitario: ingreso.universitario@ues.edu.sv; ingreso.universitario@ues.edu.sv o llama al 2511-2012.