FGR desarticula red de estafas y de uso de documentos falsos

La violencia volvió a sacudir a Guatemala durante la madrugada de este martes 20 de enero, tras el asesinato de tres mujeres en la vía pública de la colonia Nueva Jerusalén, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con información de RBC Noticias GT, las víctimas fueron identificadas como Astrid Abigail Marroquín Barrios, de 25 años; Dinora Marroquín Choy, de 15; y Jennifer Lucero Alonso Aquino, de 16 años, quien tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo.

Según reportes de Azteca Noticias Guatemala, vecinos del sector 3 de la colonia alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, producto de un ataque armado ocurrido en el lugar.

Los Bomberos Municipales informaron que recibieron varios llamados de auxilio alrededor de las 3:23 de la madrugada. Al arribar a la escena, los socorristas localizaron los cuerpos de las tres mujeres, quienes ya no presentaban signos vitales.

Este triple homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados en el país durante los últimos días. El domingo pasado, 10 agentes de la Policía Nacional Civil murieron en ataques atribuidos a pandillas: ocho ese mismo día y dos más posteriormente, elevando la alarma por la escalada criminal.

Los asesinatos ocurren en el contexto del estado de sitio por 30 días, decretado el domingo por el presidente Bernardo Arévalo como una medida urgente para combatir a los grupos criminales que operan en distintas regiones del país

