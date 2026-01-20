Internacionales
El asesinato de tres mujeres incrementa el luto en Guatemala
La violencia volvió a sacudir a Guatemala durante la madrugada de este martes 20 de enero, tras el asesinato de tres mujeres en la vía pública de la colonia Nueva Jerusalén, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con información de RBC Noticias GT, las víctimas fueron identificadas como Astrid Abigail Marroquín Barrios, de 25 años; Dinora Marroquín Choy, de 15; y Jennifer Lucero Alonso Aquino, de 16 años, quien tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo.
Según reportes de Azteca Noticias Guatemala, vecinos del sector 3 de la colonia alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, producto de un ataque armado ocurrido en el lugar.
Los Bomberos Municipales informaron que recibieron varios llamados de auxilio alrededor de las 3:23 de la madrugada. Al arribar a la escena, los socorristas localizaron los cuerpos de las tres mujeres, quienes ya no presentaban signos vitales.
Este triple homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados en el país durante los últimos días. El domingo pasado, 10 agentes de la Policía Nacional Civil murieron en ataques atribuidos a pandillas: ocho ese mismo día y dos más posteriormente, elevando la alarma por la escalada criminal.
Los asesinatos ocurren en el contexto del estado de sitio por 30 días, decretado el domingo por el presidente Bernardo Arévalo como una medida urgente para combatir a los grupos criminales que operan en distintas regiones del país
Internacionales
España inicia tres días de luto por el accidente ferroviario que dejó al menos 41 muertos
En un nuevo balance difundido a primera hora de la mañana, el gobierno regional andaluz informó que se había hallado un nuevo cadáver entre los restos de uno de los trenes, con lo que el saldo de fallecidos subió a 41.
«La cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones» del tren de la compañía Iryo, informó el gobierno andaluz sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, en un balance que aún podría aumentar porque siguen en curso las tareas de búsqueda.
Además, «en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños. En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos», añadieron las autoridades.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aventuró este martes que la cifra definitiva de fallecidos podría acabar asemejándose a las denuncias de desaparecidos, 43.
«Lo que hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente», explicó en la radio Onda Cero.
Internacionales
Australia registra el cuarto ataque de tiburón en dos días
El hombre surfeaba en la zona de Mid North Coast, en el noreste de Nueva Gales del Sur, cuando fue mordido por lo que las autoridades creen que fue un tiburón toro.
Logró escapar con heridas «menores», indicó el servicio de salvavidas de Nueva Gales del Sur.
«Un surfista reportó haber visto un tiburón y emergió del agua con heridas en la parte baja del cuerpo. Las heridas fueron reportadas como menores», indicaron los socorristas en un comunicado.
Se trata de la cuarta persona atacada por un tiburón en las últimos 48 horas en Nueva Gales del Sur.
Dos personas fueron atacadas el lunes cuando surfeaban en playas del norte de Sídney y uno de ellos quedó en condición crítica.
Horas antes, un niño de 11 años logró escapar ileso cuando un tiburón mordió su tabla de surf.
La tarde del domingo, un menor de 12 años fue herido de gravedad por un tiburón cuando nadaba en una playa del puerto de Sídney y se encuentra hospitalizado en condiciones críticas.
Todas las playas del norte de esa ciudad australiana fueron cerradas hasta nuevo aviso, indicaron las autoridades.
Las fuertes lluvias han enturbiado el agua en la zona, lo que según los salvavidas crea condiciones propicias para la presencia de tiburones toro.
«Mejor vayan a una piscina local porque en este momento estamos avisando que las playas son inseguras», dijeron en su comunicado.
Internacionales
Trump confirma invitación a Putin para integrar su «Consejo de Paz»
La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales que sean parte de esa junta, presidida por el propio Trump, entre ellos el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Los países miembros -representados por su jefe de Estado o de gobierno- podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de 1.000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año, señala el texto fundacional obtenido el lunes por la AFP.
Consultado el lunes por un periodista en Florida sobre si había invitado a Putin a integrar el consejo, Trump respondió: «sí, ha sido invitado».
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, fue igualmente invitado, pero se apresuró a decir que le resulta «muy díficil imaginar» figurar ahí junto a Putin.
China, que no ha condenado la invasión rusa de Ucrania, fue invitada también, tal como confirmó su cancillería sin precisar su respuesta.
– Trump «presidente inaugural»
«El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos», afirma el preámbulo de sus «estatutos».
El texto critica «los muchos enfoques de paz» que «institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante», en una alusión clara a las Naciones Unidas.
Igualmente, considera necesario contar con «una organización de paz internacional más ágil y eficaz».
Trump será «el presidente inaugural del Consejo de Paz», con poderes amplísimos, y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar. Tendrá la última palabra en las votaciones.
Igualmente, podrá revocar la participación de un país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.
Asimismo, tendrá «autoridad exclusiva» para «crear, modificar o disolver entidades subsidiarias» del Consejo de Paz, y será «la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación» de los estatutos fundacionales.
«Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente. Esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta», añade el documento.
Esta junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero su estatuto no parece limitar su función al territorio palestino ocupado.