Presidente Bukele destaca la guía de Dios para alcanzar la seguridad en El Salvador
El presidente de la república, Nayib Bukele, encabezó ayer el Primer Desayuno Nacional de Oración por El Salvador, que se celebró en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico.
Al evento asistieron miembros de la junta directiva de Próspera Foundation —integrada por senadores y congresistas de Estados Unidos (EE. UU.)—, los tres órganos del Estado salvadoreño e invitados especiales, que se reunieron en un acto que se consolidó como un espacio de unidad espiritual, en el que la fe fue el eje para promover valores que fortalezcan la paz y la visión compartida de un país en transformación.
Durante su intervención, el presidente Bukele recordó la situación de violencia que el país atravesó en 2022, ante lo cual fueron implementadas medidas como el régimen de excepción para enfrentar la escalada de violencia generada por las pandillas el 26 de marzo de ese año.
«No sabíamos qué hacer, y entonces dije: “hagamos una oración”, y oramos, pedimos sabiduría, guía, pero sobre todo pedimos por algo que era mi mayor temor, y era que cuando fuéramos contra ellos, había 70,000 pandilleros, las bajas humanas fueran mínimas», expresó el mandatario.
Afirmó que no se tuvo ninguna baja civil, además de pasar de ser el país más peligroso del mundo a convertirse en el más seguro del hemisferio occidental.
Estos hechos, dijo el mandatario, no tenían explicación más que ser una respuesta a la oración.
«Nuestra guerra contra las pandillas no tuvo ninguna baja civil, al día de hoy; no sé cómo explicarlo, más que fue la mano de Dios. Nadie puede dudarlo, es una prueba fehaciente de que Dios obra cuando se le pide con fe, no hay forma que nadie lo niegue. Si alguien lo quiere negar, yo le digo: “venga y explíqueme”», subrayó el presidente.
Bukele enfatizó la necesidad de construir una sociedad en paz y con valores, invitando a todos los sectores a ser parte de este momento en la historia salvadoreña, en el que la población vive con seguridad y paz en sus comunidades.
A la vez, señaló que como país se está apoyando a naciones en su trabajo en materia de seguridad, como en el caso de Costa Rica, de forma que también puedan lograr una estabilidad en la seguridad pública de sus territorios.
«Faltan muchas cosas que queremos hacer, y ahora hablamos por ellas, no con codicia, ni con avaricia, porque hay que agradecerle a Dios por lo que ya tenemos, pero sí con fe en que Dios pueda obrar aún mucho más en nuestro país, y siempre le vamos a dar la gloria a Él», expresó ante decenas de invitados.
Por su parte, el fundador de Próspera Foundation, Manuel Espina, destacó los logros que ha tenido El Salvador durante la administración del presidente Bukele y resaltó el liderazgo del mandatario.
«Vamos a recordar al presidente Bukele por los tantos éxitos que ha tenido en su administración», afirmó.
Espina también señaló: «En la Escritura [Biblia] dice que si levantamos el nombre de Jesús, todas las cosas serán atraídas a Él. Así que hoy, juntos en El Salvador, en el Primer Desayuno Nacional de Oración en este país, estamos levantando el Nombre que es sobre todo Nombre».
Internacionales
España inicia tres días de luto por el accidente ferroviario que dejó al menos 41 muertos
En un nuevo balance difundido a primera hora de la mañana, el gobierno regional andaluz informó que se había hallado un nuevo cadáver entre los restos de uno de los trenes, con lo que el saldo de fallecidos subió a 41.
«La cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones» del tren de la compañía Iryo, informó el gobierno andaluz sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, en un balance que aún podría aumentar porque siguen en curso las tareas de búsqueda.
Además, «en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños. En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos», añadieron las autoridades.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aventuró este martes que la cifra definitiva de fallecidos podría acabar asemejándose a las denuncias de desaparecidos, 43.
«Lo que hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente», explicó en la radio Onda Cero.
Internacionales
Australia registra el cuarto ataque de tiburón en dos días
El hombre surfeaba en la zona de Mid North Coast, en el noreste de Nueva Gales del Sur, cuando fue mordido por lo que las autoridades creen que fue un tiburón toro.
Logró escapar con heridas «menores», indicó el servicio de salvavidas de Nueva Gales del Sur.
«Un surfista reportó haber visto un tiburón y emergió del agua con heridas en la parte baja del cuerpo. Las heridas fueron reportadas como menores», indicaron los socorristas en un comunicado.
Se trata de la cuarta persona atacada por un tiburón en las últimos 48 horas en Nueva Gales del Sur.
Dos personas fueron atacadas el lunes cuando surfeaban en playas del norte de Sídney y uno de ellos quedó en condición crítica.
Horas antes, un niño de 11 años logró escapar ileso cuando un tiburón mordió su tabla de surf.
La tarde del domingo, un menor de 12 años fue herido de gravedad por un tiburón cuando nadaba en una playa del puerto de Sídney y se encuentra hospitalizado en condiciones críticas.
Todas las playas del norte de esa ciudad australiana fueron cerradas hasta nuevo aviso, indicaron las autoridades.
Las fuertes lluvias han enturbiado el agua en la zona, lo que según los salvavidas crea condiciones propicias para la presencia de tiburones toro.
«Mejor vayan a una piscina local porque en este momento estamos avisando que las playas son inseguras», dijeron en su comunicado.
Internacionales
Trump confirma invitación a Putin para integrar su «Consejo de Paz»
La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales que sean parte de esa junta, presidida por el propio Trump, entre ellos el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Los países miembros -representados por su jefe de Estado o de gobierno- podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de 1.000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año, señala el texto fundacional obtenido el lunes por la AFP.
Consultado el lunes por un periodista en Florida sobre si había invitado a Putin a integrar el consejo, Trump respondió: «sí, ha sido invitado».
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, fue igualmente invitado, pero se apresuró a decir que le resulta «muy díficil imaginar» figurar ahí junto a Putin.
China, que no ha condenado la invasión rusa de Ucrania, fue invitada también, tal como confirmó su cancillería sin precisar su respuesta.
– Trump «presidente inaugural»
«El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos», afirma el preámbulo de sus «estatutos».
El texto critica «los muchos enfoques de paz» que «institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante», en una alusión clara a las Naciones Unidas.
Igualmente, considera necesario contar con «una organización de paz internacional más ágil y eficaz».
Trump será «el presidente inaugural del Consejo de Paz», con poderes amplísimos, y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar. Tendrá la última palabra en las votaciones.
Igualmente, podrá revocar la participación de un país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.
Asimismo, tendrá «autoridad exclusiva» para «crear, modificar o disolver entidades subsidiarias» del Consejo de Paz, y será «la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación» de los estatutos fundacionales.
«Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente. Esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta», añade el documento.
Esta junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero su estatuto no parece limitar su función al territorio palestino ocupado.