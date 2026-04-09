Fedecrédito reafirma su apoyo al desarrollo del fútbol salvadoreño

Banco Cuscatlán y SISA Seguros entregaron un nuevo donativo a la Cruz Roja Salvadoreña para fortalecer el “Plan Semana Santa 2026”, operativo que busca atender emergencias derivadas de accidentes en playas, balnearios, actos religiosos y carreteras durante las festividades.

FOTOS: Diario Digital Cronio

Este esfuerzo conjunto, que se mantiene por sexto año consecutivo, tiene como objetivo principal reforzar la capacidad de respuesta de los socorristas y guardavidas ante el aumento de la movilidad y los riesgos típicos de esta temporada.

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La donación incluye equipos esenciales para los voluntarios: maletines para botiquines y suministros médicos de primeros auxilios, canopis para los puestos de socorro, hieleras para mantener los insumos de hidratación a la temperatura adecuada, y bolsas taqueras para facilitar el transporte de materiales. Todo ello busca garantizar una atención rápida y de calidad en situaciones de emergencia.

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“En Banco Cuscatlán reconocemos que esta es una época especialmente significativa para las familias salvadoreñas, por lo que reafirmamos nuestro compromiso de respaldar las acciones impulsadas por la Cruz Roja Salvadoreña. A través de este aporte, nos sumamos a los esfuerzos por promover espacios de recreación seguros, facilitando insumos de salvamento que contribuyen a la prevención de incidentes en entornos acuáticos y terrestres, y fortalecen la capacidad de respuesta oportuna de sus voluntarios en la protección de la vida”, expresó Evelyn Pozas, Coordinadora de Relaciones Corporativas y RSE del Banco Cuscatlán.

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Por su parte, Roxana Zúniga, Gerente de Comunicaciones y Mercadeo de SISA Seguros, señaló: “En SISA Seguros reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de los salvadoreños al sumarnos junto a Banco Cuscatlán al valioso trabajo de Cruz Roja Salvadoreña. A través de este donativo, contribuimos al fortalecimiento del equipo de guardavidas y socorristas durante el período de Semana Santa, mediante la entrega de equipos e implementos médicos para brindar las asistencias, y el Plan de Guardacostas, convencidos de que respaldar esta labor es también una forma de cuidar a las familias que disfrutan de estas vacaciones”.

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El “Plan Semana Santa 2026” de la Cruz Roja Salvadoreña contempla el despliegue de 9 puestos de socorro acuáticos en las playas y balnearios de mayor afluencia, 10 puestos terrestres en las principales carreteras del país y la activación de 60 seccionales que funcionarán como puestos de socorro adicionales. En total, cerca de 1,500 voluntarios participarán en el operativo a nivel nacional.

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Fernando Márquez, Primer Director del Consejo Ejecutivo de Cruz Roja Salvadoreña, agradeció el apoyo sostenido de ambas empresas: “Agradecemos profundamente el respaldo constante de Banco Cuscatlán y SISA Seguros, aliados que han demostrado su compromiso con nuestra labor a lo largo de los años. Su contribución permite que nuestros socorristas y guardavidas cuenten con el equipamiento necesario para responder de manera oportuna durante la temporada de Semana Santa, un período en el que aumentan los riesgos y la demanda de atención en emergencias”.

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El plan busca orientar y asistir a la población con medidas de prevención, protección, atención de primeros auxilios, seguridad y salvamento acuático, garantizando un servicio eficaz y eficiente durante las vacaciones.

#bancocuscatlan #SISA #cruzrojasalvadoreña ♬ sonido original – Diario Digital Cronio @diario_digital_cronio Este esfuerzo conjunto entre Banco CUSCATLAN y SISA Seguros busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y brindar atención inmediata a quienes más lo necesiten durante este periodo de alta movilidad y mayor riesgo. Esta donación permitirá el abastecimiento de equipos a los socorristas de Cruz Roja Salvadoreña, como maletines para botiquines y suministros médicos para la atención de primeros auxilios; canopis que servirán en los puestos de socorro; hieleras para mantener los insumos de hidratación a la temperatura adecuada; y bolsas taqueras para facilitar el transporte de materiales esenciales, todo con el fin de garantizar una atención de calidad durante situaciones de emergencia. #Cronio

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