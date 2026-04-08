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Capturan en Sonsonate a peligroso «gatillero» y extorsionista de la MS
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reportó durante la noche del martes la captura de William Joaquín Valenzuela García, alias «Crazy», un peligroso palabrero, gatillero y extorsionista de la pandilla MS-13.
El criminal fue ubicado y arrestado en su lugar de residencia, en Sonsonate Norte. Villatoro destacó que el procedimiento se realizó gracias al trabajo que desarrollan en materia de inteligencia y coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
El ministro explicó que Valenzuela García cuenta con un amplio récord delictivo por delitos de homicidio agravado, posesión y tenencia de droga, privación de Libertad, agrupaciones ilícitas, resistencia, portación o conducción irresponsable de arma de fuego, comercio ilegal y depósito de armas de fuego y conducción peligrosa de vehículo.
«Este nuevo Estado está cumpliendo con su deber de erradicar a los pandilleros de nuestras comunidades y llevarlos directo a prisión por los delitos cometidos. Ahora será procesado por cada uno de los delitos cometidos y pagará con décadas en prisión», enfatizó Villatoro.
Internacionales
Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales entre menores de 15 años
Grecia prohibirá a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a las redes sociales a los niños y adolescentes de menos de 15 años, anunció este miércoles el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en un video en TikTok.
«Hemos decidido dar un paso adelante con una medida difícil pero indispensable: prohibir el acceso a redes sociales a los niños de menos de 15 años», explicó el dirigente.
Según precisó, la medida será votada este verano, y la prohibición entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Australia fue el primer país del mundo en legislar sobre la cuestión, y prohibió en diciembre que los menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de «los algoritmos depredadores» y del ciberacoso.
Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok y Twitch se han conformado a la nueva legislación, con pena de multas de hasta 28 millones de euros.
Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos, otros países como España, Francia, Portugal y Dinamarca, e igualmente India y México, quieren igualmente restringir las redes a adolescentes. La UE en conjunto se plantea una medida similar.
Mitsotakis eligió TikTok para digirirse a los jóvenes y explicarles el motivo de esta iniciativa.
«La ciencia es categórica: cuando un niño pasa horas delante de una pantalla, el cerebro no descansa», apuntó. Y «muchos niños me dicen que están cansados de tanta comparación, de los comentarios, de la presión de estar siempre ahí», añadió.
Dirigiéndose a los padres, Mitsotakis les dijo que la prohibición no es más que «una herramienta, que no reemplazará nunca su presencia».
Principal
Inversión extranjera directa dejó un flujo neto de $474.8 millones en el país en 2025
El Salvador continúa registrando signos de confianza para los inversionistas internacionales. Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que el país recibió $474.8 millones en concepto de flujo neto de inversión extranjera di recta (IED) en 2025. Según el BCR, la mayoría de los países que en 2024 registraron inversión extranjera directa en El Salvador la mantuvieron en 2025.
En ese sentido, entre los más importantes que mantienen sus operaciones en el territorio nacional se encuentran Estados Unidos, Panamá, Honduras, México, Colombia, Bermudas, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza y Perú.
El informe detalla que 53 % de los países que poseen IED aumentó sus flujos netos en 2025. Entre estos destacan Panamá, con $101.2 millones más que en 2024 (+117 %); el Reino Unido, con $69.3 millones (+1,396 %); Honduras, con $26.1 millones (+55 %); Corea del Sur, con $22.5 millones; Colombia, con $16.1 millones; mientras que Países Bajos totalizó $16.1 millones.
En este escenario, 2025 destacó por un nuevo máximo histórico en los beneficios de las em presas de IED por un monto de $1,642.8 millones, con un alza de 16.8 % respecto a 2024, que equivalen a una tasa de rentabilidad de 13.2 %, siendo también la más alta en los registros de esta estadística en los últimos cinco años.
«Los resultados respecto de la rentabilidad de estas inversiones constituyen un éxito para las empresas con capital extranjero en El Salvador y un signo de la confianza que el país ofrece para realizar negocios; asimismo, evidencia la consolidación y madurez de las inversiones y la existencia de un entorno económico propicio para la rentabilidad del capital», indicó el banco central.
Detalló que entre los sectores de la IED que reportaron incrementos destacan servicios, como actividades inmobiliarias, servicios administrativos y de apoyo, restaurantes y hoteles, y otros, que conjuntamente recibieron $267.9 millones, aportando el 56 % del flujo anual, impulsado predominantemente por inversiones in mobiliarias de no residentes y las condiciones favorables actuales y futuras del turismo en el país. Le siguen los servicios financieros y de se guros, con $180.6 millones, que mantuvieron un crecimiento sostenido gracias a la fuerte reinversión de utilidades.
Mientras que transporte incrementó su flujo neto en $106.4 millones, lo cual fue impulsado por las actividades de almacenamiento y de apoyo logístico, que crecieron $10.6 millones (111 %), así como por el transporte aéreo, que obtuvo mejores resultados que en 2024, incrementando su flujo en $94.3 millones.
Además, la construcción experimentó una expansión coherente con el dinamismo del sector inmobiliario al crecer $1.2 millones (49 %) a raíz de la mayor inversión extranjera en obras de ingeniería civil ($1.95 millones).
Jetset
«La reina de la Ketamina» será sentenciada por la muerte de Matthew Perry
Javeen Sangha podría enfrentar hasta seis décadas de cárcel tras haber admitido una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.
Sangha, quien es ciudadana estadounidense y británica, está bajo custodia federal desde agosto de 2024.
La mujer de 42 años es una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del querido actor, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.
Perry fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. La autopsia reveló que tenía altos niveles de ketamina en su organismo.
Su muerte conmocionó a los fans de «Friends» y dio lugar a una investigación policial que desarticuló una red de proveedores y cómplices, entre los cuales figuraban médicos que lucraban con la adicción de Perry, quien era su paciente.
El doctor Salvador Plasencia, quien admitió cuatro cargos por distribuir ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry, fue sentenciado a 30 meses de cárcel el año pasado.
Otro doctor, Mark Chavez, fue condenado a prisión domiciliaria y a cientos de horas de servicio comunitario. Ambos entregaron su licencia para ejercer la medicina.
Plasencia compraba la ketamina de Chavez y se la vendía al actor a precios elevados.
«Me pregunto cuánto pagará este imbécil», le escribió Plasencia a Chavez en un mensaje de texto revelado en el caso.
Los fiscales dijeron que Perry pagaba más de 2.000 dólares por un frasco de ketamina, algo que a sus traficantes les costaba apenas una fracción de ese valor.
Sangha trabajó con un intermediario, Erik Fleming, para venderle 51 frascos de ketamina al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa.
Iwamasa le administró la sustancia a Perry en varias ocasiones, incluyendo el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha, lo cual le provocó la muerte.
Cuando Sangha escuchó las noticias sobre la repentina muerte de Perry, intentó cubrir su rastro.
«Borra todos nuestros mensajes», instruyó a Fleming.
Cuando los investigadores allanaron la casa de Sangha en North Hollywood, encontraron metanfetaminas, ketamina, éxtasis, cocaína y relajantes, así como una máquina para contar dinero, una balanza, y artefactos para detectar señales inalámbricas y cámaras escondidas.
Iwamasa y Fleming deben ser sentenciados este mes.
Sangha se declaró culpable de un cargo por mantener un local relacionado con drogas, tres cargos por distribución de ketamina y un cargo por distribución de ketamina resultante en muerte o lesiones corporales graves.
También reconoció que le vendió cuatro frascos de ketamina a otro hombre, Cody McLaury, de 33 años, en agosto de 2019.
McLaury murió horas después por sobredosis.
«Ella asumió la responsabilidad de sus acciones», dijo anteriormente su abogado Mark Geragos a AFP.
Perry había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión. Sin embargo, los fiscales afirman que se volvió adicto a la sustancia, que también tiene propiedades psicodélicas.
La serie «Friends», que se emitió entre 1994 y 2004 y que seguía la vida de seis jóvenes neoyorquinos, atrajo a una audiencia masiva.
El papel de Perry como el sarcástico e infantil Chandler le llevó a hacer fortuna. Pero el actor ocultaba una oscura lucha contra la adicción a los analgésicos y al alcohol.
En 2018, tuvo que ser operado varias veces tras una perforación de colon relacionada con el consumo de drogas.
En su libro «Amigos, amantes y aquello tan terrible», Perry narró haber pasado decenas de veces por procesos de desintoxicación.
«Me he mantenido mayoritariamente sobrio desde 2001», escribió Perry. «Excepto por unos sesenta o setenta pequeños contratiempos».