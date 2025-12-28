Principal
Fallece otro motociclista tras chocar contra cabezal en Sonsonate
Autoridades policiales informaron sobre el fallecimiento de un motociclista del sexo masculino de 56 años de edad, quien chocó contra un cabezal en la entrada del Obelisco, en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste.
Según el reporte oficial, la motocicleta se incendió inmediatamente tras chocar contra el cabezal, como consecuencia del impacto.
El conductor del cabezal se quedó en el lugar del accidente, sin embargo, las autoridades confirmaron que el peritaje determinó que el responsable del siniestro fue el cotociclista, por lo que el conductor del cabezal no posee culpa en el hecho.
El paso se encuentra restringido en la zona, por lo que se recomienda precaución al transitar por la arteria.
Principal
Atienden incendio en vivienda construida con lamina y madera en San Vicente
Elementos de Bomberos de El Salvador atendieron un incendio registrado en una humilde vivienda ubicada en cantón 2 quebradas, departamento de San Vicente.
De acuerdo con los primeros indicios, el siniestro ocurrió en el área de cocina de la vivienda.
“Liquidamos incendio en vivienda construida con lámina y madera; ejecutamos labores de control y extinción que permitieron eliminar el riesgo de propagación”, reportó Bomberos.
Afortunadamente, no se reportaron personas con quemaduras o afectadas por las llamas.
Principal
A prisión por agarrar a machetazos a su compañera de vida en la madrugada de navidad
La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de un sujeto, quien tras una pelea mientras departía con su compañera de vida, la atacó con un corvo en horas de la madrugada del pasado jueves 25 de diciembre en el municipio de San Cristóbal, Cuscatlán Sur.
Durante el ataque, la víctima recibió diversas lesiones en varios puntos de su cuerpo, por lo que fue necesario su traslado hacia un centro asistencial cercano. De momento se desconoce el estado de salud y la identidad de la misma.
Por su parte, las autoridades policiales iniciaron la búsqueda del responsable, hasta dar con su paradero en horas de la noche de este viernes 26 de diciembre, mientras intentaba esconderse en el cantón Santa Anita, cerca del río Jiboa.
El responsable del crimen fue identificado como Orlando Mardoqueo Reyes Hernández, quien será remitido por el delito de intento de homicidio.
Internacionales
El liberal Salvador Nasralla culpa a Trump de su derrota y vuelve a denunciar fraude en Honduras
El excandidato presidencial liberal hondureño, Salvador Nasralla, continúa haciendo lo que sabe hacer muy bien: asumir el papel de víctima. Ahora, su tesis es que Donald Trump, el presidente más poderoso del mundo, quien lo calificó de “casi comunista” y lo declaró un político “no confiable”, opinó así porque Juan Orlando Hernández, el exmandatario indultado, pagó a lobbistas para que que hablaran mal de él.
Derrotado nuevamente en las urnas y tras haber roto su alianza con la izquierdista Xiomara Castro y su esposo, Manuel Mel Zelaya, el político de 72 años, continúa gritando que hubo fraude en su contra. Y que por eso, el nacionalista Nasry Asfura ahora es presidente electo y no él.
Nasralla, “outsider” entre liberales (él tenía su propio partido, el Salvador de Honduras, al que renunció para ser candidato presidencial), tiene, aparentemente, una obsesión con llegar al poder.
Los gobiernos más importantes de la región han reconocido a Asfura como el mandatario electo del empobrecido y violento país centroamericano.
Y otra cosa que sabe hacer muy bien es referirse a sí mismo en tercera persona.
“Juan Orlando Hernández, a través de los millones de dólares que acumuló de 2010 a 2022, siendo el capo de la droga de Centroamérica pagó lobbistas para que convencieran el Trump, que si él no salía de la cárcel, el comunismo se quedaba en Honduras, sin entender que había una alternativa de gente buena que encabeza Salvador Nasralla”, escribió el ingeniero de profesión, pero presentador de tv desde hace décadas.
“Pagó también para que los lobbistas hablaran pestes de Salvador Nasralla. Pero la gente sabe qué salvador tiene 58 años en los medios de comunicación, y todo el mundo lo conoce y lo quiere para presidente”, agregó.
Nasralla, quien insiste en asumir el papel de un novio despechacho de telenovela, se ha negado sistemáticamente a reconocer su derrota.
“Es tanto que Asfura ni siquiera va a hacer ceremonia de traspaso de mando en el Estadio Nacional, porque sabe que lo van a silbar”.
Asfura, nacionalista y exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años, anunció en la víspera que su toma de posesión, el 27 de enero, será austera. Sin la algarabía de costumbre. Prefiere, dijo, trabajar intenso desde el primer día de su mandato de 4 años.
Señalamientos, discordias y desconfianzas
Nasralla tiene, se dice, hay extrañas coincidencias con los métodos de los “comunistas” hondureños (Manuel Zelaya, su antiguo aliado). Ambos están empecinados en gritar que hubo fraude, en no reconocer su derrota en las urnas y en tratar de “prenderle fuego” a un país con sus narrativas.
Las desconfianzas son tales, que hasta los mismos liberales le han dado la espalda.
Nasralla rompió la alianza con Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula (la capital industrial de Honduras), el presidente del partido Liberal y quien durante algunas semanas le brindó su apoyo. Ahora, Salvador ha asegurado que se hará con el control del partido. Su esposa, la diputada Iroshka Elvir, reelecta, es de las pocas que lo respaldan.
En los corrillos políticos se dice que es ella quien decide las acciones, las estrategias y hasta la campaña presidencial.
Ella, miss Honduras en su momento, es casi 4 décadas menor que Nasralla.
Nasralla, aunque no lo reconoce, es un político conflictivo. Ha peleado con todos y por todo. Su tiempo político, desupés de 4 elecciones presidenciales fallidas, parece que expiró. Pero él se niega a reconocerlo.