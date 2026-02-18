Principal
Exalcalde de Rosario de Mora utilizó fondos públicos para pagar dietas
Al reanudarse el juicio del exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, la Fiscalía General de la República presentó, este miércoles, la declaración de dos contadoras públicas que auditaron la gestión municipal del imputado.
Una de las peritas, dijo que cuando ella fue auditora gubernamental, junto a una colega fueron citadas al extinto Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador para elaborar una pericia financiera contable de la administración de Miranda y su concejo municipal.
En el examen realizado, las expertas encontraron varias irregularidades, uno de los hallazgos fue la utilización de fondos públicos de forma ilegal. A pregunta de uno de los fiscales, la contadora dijo a la jueza de la causa, que en 2009, el concejo municipal presidido por Juan Miranda Pérez, no aprobó ningún acuerdo de presupuesto para ese año, pese a que la ley establece que es obligación.
Al no tener un acuerdo de aprobación se incurrió en un incumplimiento del Código Municipal, citó la exauditora gubernamental.
El principal hallazgo en la gestión municipal iniciada el 1 de mayo de 2009 y finalizada el 30 de abril de 2012, fue que parte del dinero asignado como parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador (Fodes), fue utilizado para el pago de dietas por un monto de $18,772.
«Ese pago es ilegal porque el Fodes establece que es para realizar proyectos y programas de desarrollo municipal» dijo la perita.
La vista pública comenzó el pasado 11 de febrero y entró en receso para continuar hoy, en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, en contra del imputado acusado por los delitos de peculado [apropiarse de bienes del Estado] y malversación, en perjuicio de la administración pública y de la Alcaldía de Rosario de Mora.
Según el ministerio público, durante la administración municipal del imputado se destinaron fondos de la municipalidad y del Fodes para fines distintos, ajenos al municipio, lo que causó un perjuicio económico de $130,000.
Esa acusación fue reforzada con el peritaje que fue defendido por las dos expertas que se encargaron de elaborarlo.
El defensor del exalcalde, en sus alegatos iniciales dijo al tribunal que no se ha configurado el delito de peculado ya que Miranda Pérez no tuvo ningún beneficio personal y que en todo caso lo que podría haberse dado es una malversación.
Joven de 22 años detenido tras prender fuego a su padrastro en defensa de su madre en caserío de Sonsonate
Un joven de 22 años fue capturado por las autoridades tras un violento incidente ocurrido en el caserío Chiquileca, ubicado entre los distritos de Santa Isabel Ishuatán y Teotepeque, en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con información difundida por el periodista local Gerardo Noticias a través de su medio, el hecho se registró cuando el joven llegó a su vivienda y encontró a su padrastro agrediendo físicamente a su madre. En un intento por defenderla, se produjo una fuerte confrontación entre ambos hombres.
Durante el altercado, el joven habría utilizado combustible extraído de una motocicleta, lo que provocó un incendio que causó múltiples quemaduras graves al padrastro.
La víctima, un hombre de aproximadamente 59 años según reportes relacionados, fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud se reporta como grave.
Las autoridades confirmaron la detención inmediata del joven, quien será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para enfrentar el proceso legal conforme al debido proceso.
El caso podría calificarse como lesiones graves o incluso intento de homicidio, dependiendo de los resultados de la investigación y el parte médico.
Fuentes cercanas al entorno familiar indicaron que la mujer habría sido víctima de agresiones constantes por parte de su pareja, aunque hasta el momento no se registraban denuncias formales previas ante las autoridades. Este aspecto ha generado un amplio debate en la comunidad sobre la necesidad de denunciar oportunamente los casos de violencia intrafamiliar y el ciclo de abuso que muchas veces permanece oculto.
El incidente ha provocado diversas reacciones entre los habitantes de la zona rural, quienes expresan solidaridad con la familia afectada mientras exigen una investigación exhaustiva.
Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el avance de las diligencias, las cuales continúan en curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
Este suceso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia doméstica en El Salvador y la importancia de mecanismos de protección y denuncia efectiva para prevenir tragedias similares.
Entregan renovación de 17 Kilómetros de la carretera Panamericana entre San Martín y Cojutepeque
Este día, se entregó la renovación de la carretera Panamericana en el tramo que conecta San Martín con Cojutepeque, como parte de los proyectos enfocados en fortalecer la conectividad vial a nivel nacional.
La obra fue presentada por el titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Herrera, junto al director ejecutivo del FOVIAL, Alexander Beltrán.
Los trabajos comprendieron la rehabilitación de 17 kilómetros de vía, incluyendo el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada y su sustitución por una nueva capa de 7.5 centímetros de espesor, la intervención de cuatro carriles en ambos sentidos y la colocación de señalización horizontal y medidas de seguridad vial.
Estas acciones forman parte de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno para mejorar la infraestructura vial y garantizar una circulación más segura para los usuarios de esta importante arteria del país.
Cuba en crisis: falta de combustible, alimentos y turistas paraliza la vida en la isla
La vida cotidiana en Cuba enfrenta una situación de extrema dificultad debido a una profunda crisis económica que ha dejado al país sin suficiente combustible, afectando no solo la producción de energía y transporte, sino también el abastecimiento de alimentos y servicios básicos. La escasez ha provocado apagones prolongados, reducción de actividades productivas, cierre parcial de hoteles y cancelación de vuelos, mientras la población lidia con una calidad de vida deteriorada.
El déficit de combustible —ligado en gran parte a sanciones internacionales y a una fuerte reducción de los suministros de petróleo— ha provocado que sectores claves de la economía como el turismo se estanquen, generando la suspensión de vuelos por la falta de queroseno y la clausura temporal de instalaciones turísticas. Esto, a su vez, reduce ingresos y agrava las limitaciones para importar alimentos y bienes esenciales.
Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han emitido advertencias sobre las condiciones dentro de la isla y aconsejado precaución a ciudadanos que planeen viajar a Cuba. La acumulación de basura en las calles, la reducción del transporte y la interrupción de servicios públicos reflejan el impacto del desabastecimiento en la vida diaria de los residentes, mientras las autoridades buscan soluciones y apoyos internacionales para enfrentar la emergencia.