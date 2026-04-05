Internacionales
Estudio muestra que un medicamento cubano alivia las secuelas dolorosas del virus chikungunya
Los ensayos clínicos fase 2 del medicamento cubano Jusvinza demostraron su eficacia para aliviar los síntomas de dolor e inflamación en articulaciones secundarias en pacientes convalecientes del virus chikungunya, confirmado recientemente Julio Baldomero, director de Investigaciones Clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) durante el encuentro de esta semana sobre temas de salud con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
El especialista sostuvo que los datos finales cumplieron la hipótesis planteada por los investigadores, afirmando que «resolvieron la sintomatología dolorosa e inflamatoria de las articulaciones secundarias, producidas por este virus», cuya transmisión por mosquitos ha afectado a regiones tropicales del planeta.
Los dos ensayos clínicos comenzaron a principios de diciembre del 2025 con el objetivo de comprobar el efecto terapéutico y la seguridad del producto en este tipo de pacientes.
El primero se realizó en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Diez de Octubre de La Habana e incluyó a 174 personas en etapa posaguda; Mientras que el segundo se ejecutó en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, de la provincia occidental de Matanzas, con 120 individuos en etapa crónica de la enfermedad.
En ambos estudios, «el 70 por ciento de los pacientes cumplió con los resultados previstos y se demostró que estábamos ante un medicamento seguro y altamente eficaz para este tipo de patología», subrayó Baldomero.
El especialista se enfatizó que, con el uso de este medicamento, los investigadores han comprobado que el medicamento no solo es eficaz para aliviar la sintomatología articular, sino que sus efectos se mantienen en el tiempo, evitando que los pacientes desarrollen la forma crónica de la enfermedad. Jusvinza es un producto terapéutico innovador desarrollado por el CIGB, cuyo principio activo es un péptido diseñado originalmente para tratar la artritis reumatoide.
Durante la pandemia de la COVID-19, el medicamento se incorporó al protocolo nacional cubano para pacientes en estado grave, contribuyendo a reducir la mortalidad en la isla caribeña antes de la llegada de las vacunas. Cuba se convirtió en la biotecnología en una prioridad estatal desde la década de 1980 y apuesta por este tipo de desarrollos científicos como sello de su sistema de salud pública.
Con una industria biotecnológica propia que produce vacunas, fármacos innovadores y equipos médicos, la nación caribeña busca ofrecer alternativas terapéuticas tanto a su población como a los mercados internacionales.
Internacionales
Medios de Estados Unidos afirman que comandos penetraron profundamente en Irán para rescatar a un aviador derribado
Comandos estadounidenses se desplegaron en lo profundo del territorio iraní para rescatar a un aviador derribado, informaron el domingo medios de Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el militar había sido recuperado.
Aunque el mandatario dijo inicialmente que el militar está «sano y salvo», el presidente posteó luego que se encuentra «gravemente herido».
Teherán afirmó esta semana que había derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio de la guerra. Washington no ha confirmado los detalles de cómo fue derribado el caza.
Trump declaró a primera hora del domingo que el ejército había «llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación —quien, además, resulta ser un coronel sumamente respetado— y de quien me entusiasma comunicarles que ya se encuentra SANO y SALVO».
En un mensaje posterior describió la misión de rescate —así como otra operación para recoger al piloto— como «¡una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!».
«Daré una rueda de prensa, junto con los militares, en el Despacho Oval, el lunes a las 13H00 (17H00 GMT)», añadió.
Los comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL recibieron la misión de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque lanzaban bombas y abrían fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos a distancia, informó The New York Times, citando a un funcionario no identificado.
Aunque resultó herido, el aviador, un oficial de sistemas de armas, podía caminar y logró evadir la captura en las montañas durante más de un día, según el medio de noticias Axios, que citó a un funcionario estadounidense.
El piloto no identificado estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones seguras para coordinarse con los rescatistas, señaló The New York Times.
Los comandos estadounidenses que convergían hacia el oficial dispararon sus armas para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, agregó.
El piloto «sufrió heridas, pero estará perfectamente bien», escribió Trump. Sin embargo, su segunda publicación afirmaba que el aviador había resultado «gravemente herido», sin ofrecer más detalles.
Una operación compleja
Dos de los aviones destinados a trasladar al aviador y a sus rescatistas a un lugar seguro quedaron inmovilizados en una base remota en Irán y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el New York Times y CBS.
Las fuerzas estadounidenses utilizaron entonces otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatistas de Irán.
El ejército iraní afirmó el domingo que la operación estadounidense para rescatar al aviador había utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia meridional de Isfahán.
Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central de las fuerzas armadas iraníes, declaró que dos aviones de transporte militar estadounidenses C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos.
Según informes, la CIA difundió una campaña de engaños dentro de Irán con la noticia de que las fuerzas estadounidenses estaban sacando al aviador del país por vía terrestre.
En su publicación inicial del domingo, Trump confirmó también el «exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer», añadiendo que la información no se hizo pública para evitar poner en peligro la segunda misión de rescate.
La AFP contactó a la Casa Blanca para solicitar más comentarios. El Pentágono remitió a la AFP a la publicación de Trump en las redes sociales en la que anunciaba el rescate.
Internacionales
Más de 70 desaparecidos tras un naufragio en el Mediterráneo, según oenegés
Más de 70 personas fueron declaradas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación con migrantes en el Mediterráneo central, que causó al menos dos muertos, indicaron este domingo en X las oenegés Mediterranea Saving Humans y Sea-Watch.
Treinta y dos personas fueron rescatadas tras el naufragio del barco, que había salido el sábado por la tarde de Libia con unas 105 personas a bordo, según Mediterranea Saving Humans.
«Trágico naufragio de Pascua. 32 supervivientes, dos cuerpos recuperados, más de 70 personas desaparecidas», escribió en X la oenegé, que precisó que la embarcación, de madera, había zozobrado en una zona de búsqueda y rescate controlada por Libia.
Según Sea-Watch, los supervivientes fueron rescatados por dos buques mercantes y este domingo temprano desembarcaron en la isla italiana de Lampedusa.
En un video publicado en X por Sea-Watch, y que parece haber sido grabado desde el avión de vigilancia Sea-Bird 2, se ve a hombres aferrándose al casco del barco, a la deriva, y cómo se acerca después un buque mercante.
«Este último naufragio no es un trágico accidente sino, más bien, la consecuencia de las políticas de los gobiernos europeos que rechazan abrir vías de acceso seguras y legales», señaló Mediterranea Saving Humans.
En lo que va de año, 683 personas migrantes murieron o fueron declaradas desaparecidas en el Mediterráneo central, según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).
A las costas italianas llegaron 6,175 migrantes en ese mismo periodo, según las últimas cifras del Ministerio italiano del Interior, actualizadas el 3 de abril.
Internacionales
Triciclos eléctricos alivian el caos del transporte en Cuba ante la escasez de combustible
Eduardo Herrera solía caminar largos kilómetros por las calles de la capital cubana debido a la falta de transporte público, pero ahora aguarda un triciclo eléctrico que le brinda una opción viable en una ruta que comenzó a operar a finales de enero.
En la misma parada, Adrianys Hernández, cocinera en una casa particular en el municipio habanero de Marianao, coincide en que los triciclos se han vuelto esenciales para llegar a su trabajo desde el municipio de Playa, también en la capital cubana.
«No hay otro transporte», sentencia Hernández, quien afirma que estos vehículos eléctricos circulan con regularidad en los horarios de la mañana y la tarde.
Personas viajan a bordo de un triciclo eléctrico en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba, el 3 de abril de 2026.
Para esta trabajadora cubana los triciclos son una buena opción porque permiten moverse con más rapidez ante la escasez de combustible, una situación que se agravó en la nación caribeña por el recrudecimiento del bloqueo que impone Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 60 años.
Por su parte, Raúl Jiménez, conductor de un triciclo eléctrico, aseguró a Xinhua que desde enero el flujo de pasajeros que opta por este medio de transporte ha aumentado entre un 70 y un 80 por ciento.
«Con la situación de combustible que tenemos hoy en el país, nosotros somos una ayuda más para esta población», afirmó Jiménez, quien lleva un mes y medio trabajando en esa ruta y destacó que la cantidad de triciclos que optan por la transportación de pasajeros ha crecido un 100 por ciento.
Mujeres viajan a bordo de un triciclo eléctrico en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba.
Maikel Estévez, otro conductor de triciclos eléctricos que opera en el municipio Cerro, pero en el transporte de cargas, comentó que desde que empezó a trabajar con su vehículo eléctrico se liberó de la escasez de gasolina y los precios altísimos del combustible.
«Solo necesito corriente eléctrica para seguir cargando mercancía», explicó Estévez, quien ha observado un incremento de la demanda desde enero y actualmente realiza hasta tres viajes más al día que en diciembre, principalmente para pequeñas empresas que venden electrodomésticos.
Según informó el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez, en el programa Mesa Redonda, desde principios de febrero y ante el déficit de combustible derivado del bloqueo de Estados Unidos, se reorganizó el uso de los triciclos eléctricos y se involucró a todos los actores económicos.
Un hombre camina frente a dos triciclos eléctricos en una calle en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba.
La cartera ha implementado alternativas como la incorporación de 25 ambulancias eléctricas, 15 vehículos fúnebres en La Habana, 25 ómnibus de combustión y nueve microbuses eléctricos para el traslado de personal médico, además de 64 vehículos mixtos para transportaciones sociales en distintas provincias.
También se otorgaron licencias temporales de operación para triciclos y motocicletas eléctricas o de combustión sin matrícula, con el fin de facilitar la movilidad en los territorios, en un contexto en el que la generación eléctrica del país depende en gran medida de centrales termoeléctricas obsoletas con más de 40 años de explotación.
A pesar de la compleja situación, el Estado cubano apuesta por mejorar el transporte mediante estas medidas innovadoras, mientras que los pasajeros como Eduardo Herrera señalan que el bloqueo estadounidense es el principal obstáculo y golpea con dureza la vida cotidiana: «si no hubiera bloqueo, no estuviéramos en esta situación», lamenta.
Desde enero, la crisis energética se ha agravado tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenaza con imponer aranceles a países que comercialicen petróleo con Cuba, lo que ha intensificado la escasez de combustible en la isla y refuerza la necesidad de soluciones de movilidad eléctrica para los cubanos.