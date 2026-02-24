Internacionales
Esto se sabe sobre la muerte de la salvadoreña Blanca Sarai Palacios en Guatemala
La muerte de Blanca Sarai Palacios Reyes, de 25 años y originaria de San Ignacio, Chalatenango, El Salvador, ha generado consternación tanto en su país como en Guatemala.
Según medios salvadoreños, Blanca Sarai Palacios Reyes salió de El Salvador para celebrar el 14 de febrero en la capital guatemalteca.
Las versiones preliminares apuntan que ese día compartía con su pareja, un ciudadano guatemalteco, y fue vista por última vez abordando un vehículo junto a él. Las autoridades no han confirmado oficialmente las circunstancias del hecho ni posibles responsabilidades.
Cuando su familia perdió comunicación con ella, viajaron de El Salvador a Guatemala y se comunicaron con las autoridades y activaron el 18 de febrero una Alerta Isabel Claudina.
Según la alerta, el día de su desaparición vestía una minifalda blanca, suéter negro y zapatos negros.
Ese mismo 14 de febrero, el Cuerpo Voluntario de Bomberos Voluntarios informó de un ataque armado en el Anillo Periférico y 23 calle, zona 11 capitalina.
Según su reporte, evaluaron a una mujer de aproximadamente 25 años que presentaba múltiples heridas de bala y que ya no contaba con signos vitales en el lugar, por lo que avisaron a la Policía Nacional Civil (PNC) para los trámites correspondientes.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Según la cuenta «Desaparecidos El Salvador,» los familiares realizaron el reconocimiento del cuerpo el 20 de febrero.
La PNC informó que, en seguimiento a la muerte de Palacios Reyes, el 20 de febrero, en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP) ejecutó un allanamiento como parte de las diligencias del caso.
De acuerdo con las investigaciones, el vehículo en el que la joven se conducía entre El Salvador y Guatemala fue localizado a las 22:15 horas en el parqueo 53-3 del sótano del Edificio Altillas, ubicado en la 7a. avenida 3-37, zona 1 de la ciudad.
Según el material, el automóvil con placas salvadoreñas P86 A45, color negro, presentaba daños en la parte frontal del lado izquierdo, aparentemente por un choque reciente.
Las autoridades detallaron que dentro del vehículo fueron localizados varios indicios, entre ellos una tarjeta con posibles huellas táctiles, un recipiente de vidrio de café y latas de cerveza.
El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, según la información oficial proporcionada.
Internacionales
Museos de ciencia y tecnología de China reciben más de 3,5 millones de visitas durante vacaciones por Fiesta de Primavera
Los museos de ciencia y tecnología de China recibieron más de 3,5 millones de visitas durante los nueve días de vacaciones por la Fiesta de la Primavera y presentaron exhibiciones científicas festivas que integran conocimiento, diversión y experiencias culturales al público, informó hoy lunes el Museo de Ciencia y Tecnología de China en Beijing.
El propio museo recibió a más de 200,000 visitantes con eventos temáticos que celebraban el Año del Caballo, mientras que los museos de ciencia y tecnología de todo el país adaptaron sus actividades a las condiciones locales, organizando diversos eventos con temática científica que fusionaron la cultura del zodíaco chino, el patrimonio cultural inmaterial y las tecnologías de vanguardia.
De acuerdo con el Museo de Ciencia y Tecnología de China, este museo liderará a los museos de ciencia y tecnología del país para que sigan innovando en la divulgación científica y ofreciendo mejores servicios en 2026, con el objetivo de reforzar las bases de la autosuficiencia del país en ciencia y tecnología.
Internacionales
La clave tras la muerte de «El Mencho»: una de sus parejas sentimentales
Una novia de Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», el narco mexicano más buscado de los últimos tiempos, que fue abatido por el Ejército mexicano, resultó clave para dar con su paradero en Tapalpa, un pintoresco poblado en el oeste de México.
Oseguera, de 59 años, el poderoso líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), resultó herido en un choque el domingo con militares que pretendían detenerlo. Murió durante su traslado vía aérea a un hospital.
El operativo se activó cuando la inteligencia militar mexicana, con ayuda del Comando Norte de Estados Unidos, supo que una mujer se reuniría el viernes 20 de febrero con el capo en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.
El secretario de defensa mexicano, Ricardo Trevilla, narró el lunes en conferencia que un hombre de confianza de «una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’» la llevó a una casa en esa localidad.
La mujer se fue del lugar el sábado, pero Oseguera permaneció allí rodeado de un círculo de seguridad.
La Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional diseñó entonces el operativo con acciones por tierra y aire del domingo.
Los milites se acercaron a la zona, sin entrar a Jalisco «para conservar el secreto y con ello, obtener la sorpresa», explicó. Al corroborar su presencia, decidieron «efectuar la detención» de Oseguera por por delincuencia organizada y posesión de armas.
«Realmente fue un ataque muy violento», reconoció Trevilla, quien dijo que las autoridades hallaron un arsenal que incluía armas largas y dos lanzacohetes, uno tipo RPG.
Los hombres del capo, que siempre se caracterizó por desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad, ya habían utilizado ese tipo de lanzacohetes. En 2015 derribaron un helicóptero militar con este tipo de arma que participaba en un operativo para detenerlo.
El domingo, «El Mencho» no tuvo la misma suerte. En su fuga él y su círculo cercano de seguridad se internaron en una zona boscosa.
Nuevamente fue cercado por los militares, que lo encontraron oculto entre la maleza, contó el titular del ejército mexicano.
Los responsables de su seguridad dispararon contra un helicóptero militar, que tuvo que aterrizar de emergencia en una instalación cercana.
En medio del cruento enfrentamiento, los uniformados hirieron al capo y a dos de sus escoltas. «Estaban muy graves», aseguró Trevilla. Los tres fueron trasladados vía aérea a un hospital de Guadalajara, pero fallecieron en el camino, precisó.
Los cadáveres fueron trasladados en un avión a la capital mexicana y entregados a la Fiscalía General.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que los restos de Oseguera fueron identificados genéticamente para ser entregados a sus familiares.
Las autoridades también informaron de la muerte el domingo del hombre de más confianza de «El Mencho». Hugo H., alias «El Tuli», fue ubicado en El Grullo, otra localidad de Jalisco, desde donde coordinaba la ola de violencia que sacudió a varios estados del país en reacción a la operación contra el líder narco: bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y ataques a instalaciones militares.
«El Tuli» también murió cuando intentaba huir. Portaba un arma larga, una pistola y cerca de un millón y medio de dólares.
La muerte del líder del CJNG desató una ola de cientos de bloqueos y quema de vehículos en 20 de los 32 estados mexicanos.
El gobierno desplegó a casi 10.000 militares el lunes para contener la violencia desatada en la víspera.
En algunos puntos de Jalisco los bloqueos de carreteras por parte de narcos continuaban y el miedo seguía instalado entre los habitantes de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México con más de cinco millones de habitantes.
En Aguililla, el remoto pueblo natal del El Mencho en las montañas de Michoacán, estos disturbios se mantienen, mientras permanece la incógnita de donde será enterrado.
Internacionales
Exembajador británico en EE. UU. arrestado tras revelaciones de caso Epstein
La policía de Londres arrestó al exembajador británico en Reino Unido Peter Mandelson por acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein que muestran sus vínculos con el fallecido delincuente.
«Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública», informó la policía metropolitana de Londres en un comunicado, tras los registros previos en el domicilio de Mandelson y después de que dos cadenas británica mostraran al exfuncionario saliendo de su residencia escoltado.
«Fue llevado a comisaría para ser interrogado», agregó.
La BBC y SkyNews difundieron imágenes de Peter Mandelson dejando su domicilio, en Londres, junto a dos policías vestidos de civil que lo escoltaron hasta un vehículo camuflado.
La detención del que fuera un barón del partido Laborista se produjo cuatro días después del arresto del expríncipe Andrés, otro sospechoso a raíz del caso Epstein.
El hermano del rey Carlos III es sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense cuando era representante especial del Reino Unido para el comercio, de 2001 a 2011.
La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson, por unos documentos de los archivos de Epstein, divulgados a finales de enero por las autoridades de Washington.
Según esos archivos, el exembajador habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados al financiero estadounidense, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown (2008-2010).
Tres días después, la policía afirmó que había allanado dos residencias suyas, en el distrito londinense de Candem y en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.
Unos sucesos que debilitaron al gobierno laborista de Keir Starmer, acusado de haber nombrado a finales de 2024 a Peter Mandelson embajador en Washington, pese a que sabía que éste no se había distanciado de Epstein tras su condena por delitos sexuales.
Tanto el jefe de gabinete de Starmer como su director de comunicación dimitieron a raíz de este escándalo.