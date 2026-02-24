Jorge Hernández enfrenta juicio por evasión de impuestos

En el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador es enjuiciado el expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, a quien la Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de evasión de impuestos.

Según los alegatos iniciales presentados por el ministerio público al tribunal, Hernández Meléndez defraudó al fisco con un monto de $278,814.99; supuestamente declaró información falsa en el Ministerio de Hacienda en el 2014.

La vista pública fue instalada con la exposición de esos datos y la pretensión de los fiscales de una condena por el delito atribuido. El juicio se reanudará el próximo 2 de marzo a las 9:00 de la mañana.

Este expediente lleva varios años en los tribunales, comenzó en el Juzgado Octavo de Paz y posteriormente al extinto Juzgado Octavo de Instrucción, terminando en el Tribunal Quinto de Sentencia, sede que deberá definir si condena o absuelve al imputado.

El expresentador de televisión en varias ocasiones buscó una salida alterna, por ejemplo, el 29 de septiembre del 2022, se comprometió ante el entonces Juzgado Octavo de Instrucción de la capital a pagar en un plazo de 15 días el monto que evadió al fisco, pero al incumplir ese acuerdo el proceso penal fue reactivado y la Fiscalía logró que el proceso se elevara a juicio.

A Hernández Meléndez, la Fiscalía en su momento le impuso medidas cautelares a sus bienes tras un proceso de extinción de dominio para que pasen al Estado.

El imputado está en arresto domiciliar y bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) por resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019 cuando fue la primera audiencia del proceso.

La Fiscalía señala que, en el 2014, Hernández, evadió los impuestos sobre la renta en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...