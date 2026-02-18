Principal
Enjuician a médico por presunta mala praxis
Julio César Hernández Magaña, acusado del delito de homicidio culposo por presunta mala praxis, es enjuiciado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
La acusación fiscal detalla que Hernández Magaña realizó un procedimiento quirúrgico inadecuado el 24 de junio del 2022, en su clínica ubicada en colonia Escalón, San Salvador Centro.
«La mujer habría sido sometida a tres cirugías en un lapso de seis horas en el quirófano; posteriormente se le dio el alta y no habría recibido la vigilancia médica requerida después de las intervenciones», explicó el ministerio público.
La víctima falleció seis días después de las cirugías, el 30 de junio 2022 en su casa de habitación ubicada en Lourdes Colón, La Libertad Oeste.
Durante el juicio, la Fiscalía asegura que presentará suficiente prueba documental, pericial, testimonial que determinan la responsabilidad del imputado y ha pedido al tribunal que se haga justicia y que le aplique la pena máxima de cárcel por ese delito y también una condena civil.
Temperaturas de hasta 39° Celsius para este miércoles en El Salvador
Para este miércoles, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que se tendrán temperaturas bastante calurosas, con máximas entre los 38 y 39 grados Celsius, especialmente en zonas de San Miguel, Nueva Concepción y La Unión.
«Por la tarde y las primeras horas de la noche, se espera un cielo parcialmente nublado en la cordillera volcánica. Sin lluvias», indicó la institución.
El meteorólogo Amides Figueroa agregó que los vientos tendrán velocidades promedio entre los 10 y 20 km/h y ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas.
«Ambiente fresco por la noche y madrugada. Flujo del este sobre la región y brisa marina favorecen el cielo parcialmente nublado en el país», reportaron.
Jetset
Bad Bunny hace historia y domina el «Hot Latin Songs» de Billboard
El puertorriqueño Bad Bunny sigue siendo un fenómeno imparable en la industria de la música, esta vez, al lograr un hito histórico: ser el primer artista en dominar casi en su totalidad el «Hot Latin Songs» de Billboard.
Benito Ocasio, nombre real del artista, tiene presencia en 29 casillas de un listado de 31, teniendo también otro detalle clave: mantiene el primer lugar de este popular listado con «DtMF», ostentando ya por 47 semanas consecutivas este puesto.
Todo esto, según detalló Billboard, le asegura el primer puesto en la lista Billboard «Hot 100» de todos los géneros a escala mundial, ampliando aún más su radio de éxito a partir de su Show de Medio Tiempo del Súper Bowl.
Precisamente, la versión para Billboard de este show, que dura aproximadamente 14 minutos, se mantiene dentro de este listado, certificando el éxito de dicha actuación por parte del reggaetonero y artista urbano.
Primer concierto en Asia
Pero las novedades en cuanto a la carrera de Bad Bunny no se quedan ahí, ya que ayer mismo confirmó su primer concierto en el continente asiático, al formar parte del «Spotify Billions Club Live», el cual se realizará en Tokio, capital de Japón, el próximo 7 de marzo.
En dicho escenario, Bad Bunny presentará el álbum «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» y todo el repertorio de sus más grandes éxitos. Esta será la primera vez que Bad Bunny llegue al continente asiático, marcando un punto histórico para su carrera.
El «Conejo Malo» no solo formará parte del show, sino que será la cabeza del espectáculo principal, por lo que su presencia en Asia adquiere un valor aún mayor, llevando su carrera a nuevos niveles en la industria musica
Internacionales
Takaichi es confirmada como primera ministra de Japón tras victoria en las elecciones
La Cámara Baja de Japón confirmó formalmente a Sanae Takaichi en sus funciones como primera ministra este miércoles, diez días después de su victoria en las elecciones.
La gobernante ha manifestado su intención de reforzar el ejército japonés, lo que probablemente tensará aún más las relaciones con China, y se encuentra bajo presión para impulsar la débil economía.
En noviembre sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentaba atacar a Taiwán.
Eso enfureció a China, que considera a esa isla de gobierno democrático como parte de su territorio y no descarta tomarla por la fuerza, si fuera necesario.
La disputa entre los dos países provocó una fuerte caída del turismo chino a Japón, que se redujo 60,7% en enero comparado con el mismo mes del año pasado, según la Organización Nacional de Turismo japonesa.
Una de las causas citadas es la advertencia del gobierno chino de no viajar a Japón debido al diferendo.
El gobierno de Takaichi también prevé impulsar una ley para crear una Agencia Nacional de Inteligencia y comenzar discusiones para una ley antiespionaje, según medios locales.
Asimismo, la primera ministra prometió reforzar las leyes migratorias, pese a que la segunda mayor economía de Asia lucha con la falta de mano de obra y el declive poblacional.
En un discurso de políticas previsto para el viernes próximo, Takaichi insistirá en su promesa de campaña de suspender por dos años el impuesto al consumo para alimentos para aliviar la presión inflacionaria sobre los hogares, indicaron los medios.
Esta promesa generó temores en los mercados por la enorme deuda japonesa, y llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a advertir que provocaría que los pagos de intereses sobre esa deuda se dupliquen entre 2025 y 2031.
Para aliviar esos temores, Takaichi insistirá en su mantra de tener una política fiscal «responsable, proactiva», y fijar una meta de reducción de la deuda pública, según los medios.
En su discurso del viernes, la primera ministra anunciará la creación de un «consejo nacional» con representación de todos los partidos para discutir la tributación y cómo financiar la seguridad social en una población que envejece.
Pero su primera tarea será conseguir la aprobación del presupuesto nacional para el año fiscal que inicia el 1 de abril, luego de que el proceso fue aplazado por la elección.
La coalición gobernante también quiere acelerar el debate sobre cambios constitucionales y la revisión de las reglas que rigen a la familia imperial para aliviar una posible crisis de sucesión.
Takaichi y muchos en su Partido Liberal Democrático (PLD) rechazan permitir que una mujer asuma como emperatriz, pero las reglas podrían ser modificadas para «adoptar» nuevos miembros masculinos.
La primera ministra tiene previsto dar una conferencia de prensa posteriormente el miércoles.