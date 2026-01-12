Internacionales
Encontraron cinco cabezas humanas colgadas de un cartel en una playa turística
La Policía de Ecuador encontró este domingo cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un cartel de advertencia en una playa turística de pescadores en el sudoeste del país.
El hallazgo ocurrió en la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí, un popular destino turístico para el avistamiento de ballenas.
Leé también: Tras las amenazas de Trump, Cuba activó maniobras militares y se prepara para defenderse de EE.UU.
Además, es una zona inmersa en una violencia irrefrenable. El último fin de semana de diciembre murieron al menos nueve personas, incluida una bebé, en varios ataques armados que las autoridades atribuyen a disputas entre bandas locales.
Los enfrentamientos armados y masacres son habituales en el país, que cerró 2025 con su tasa de homicidios récord de unos 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.
Cómo fue el hallazgo de cinco cabezas humanas
Los investigadores realizaron “la verificación de cinco piezas anatómicas (cabezas) que estaban colgadas” en un paseo marítimo frente a la playa, en las cercanías de un hotel, según un informe policial.
Las imágenes que circularon en redes sociales muestran las cinco cabezas atadas con cuerdas a dos postes de madera, frente al mar y en medio de la arena.
Además, había un mensaje escrito sobre una tabla de madera: “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”.
En Ecuador se conoce como “vacunas” a las extorsiones que cobran los grupos criminales a comerciantes y pobladores a cambio de protección.
Las autoridades no encontraron los cuerpos completos de las víctimas.
Leé también: Por primera vez en meses, el chavismo permitió visitas para los presos que están en la misma cárcel de Gallo
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defiende una política de mano dura contra el crimen organizado, al estilo de su par salvadoreño Nayib Bukele. En ese sentido, declaró al país en conflicto armado interno contra las mafias. Pero la violencia no cesa.
Ecuador es un nodo crucial de la cadena internacional de narcotráfico por su ubicación estratégica, como puerta de salida de la cocaína colombiana y peruana que se vende en los mercados negros de Europa y Estados Unidos.
Internacionales
Papa León XIX recibe a María Corina Machado en medio de tensiones en Venezuela
l papa León XIV mantuvo conversaciones este lunes con la líder opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de forma privada en las instalaciones del Palacio Apostólico, así lo informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Pese a la relevancia de la figura política, la institución religiosa no emitió comunicados adicionales ni ofreció detalles sobre los temas específicos abordados durante la reunión, la cual se produce en un contexto de seguimiento constante por parte de la Iglesia a la crisis política en Venezuela, informó EFE.
Supuesta mediación del Vaticano para otorgar asilo a Maduro
La visita de Machado coincide con informaciones publicadas recientemente sobre el papel del Vaticano en el escenario venezolano. El pasado 9 de enero se reveló que el Estado pontificio habría gestionado una oferta de asilo en Rusia para Nicolás Maduro, de acuerdo con el Washington Post.
El medio estadounidense detalló la existencia de contactos entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch. El punto central de dicha comunicación fue una presunta propuesta de las autoridades rusas para otorgar refugio al exjefe del régimen venezolano.
La postura del papa León XIV fue expuesta recientemente durante su intervención ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano. Durante su discurso del pasado viernes, el pontífice hizo un llamado directo sobre la situación del país sudamericano.
En ese acto, el papa pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.
Internacionales
Muere a los 90 años Erich von Däniken, impulsor de la arqueología alienígena
Erich von Däniken, uno de los escritores más polémicos del siglo XX en el ámbito de la divulgación histórica alternativa, murió el sábado en un hospital del centro de Suiza. La noticia fue confirmada por su familia y por sus representantes a través de su sitio web oficial.
Convertido en un fenómeno editorial desde finales de los años sesenta, von Däniken alcanzó fama internacional con la publicación de «Recuerdos del Futuro», una obra que proponía que civilizaciones antiguas como la egipcia o la maya habrían recibido ayuda tecnológica de visitantes de otros planetas.
El éxito fue inmediato y marcó el inicio de una extensa producción literaria, más de veinte títulos traducidos a decenas de idiomas y con ventas globales que rondaron los 60 millones de ejemplares.
Sus textos dieron forma a un género híbrido entre divulgación, especulación y fantasía, que encontró un público fiel pero también un rechazo entre arqueólogos e historiadores.
La comunidad científica cuestionó de manera constante sus planteamientos, señalando la ausencia de pruebas verificables y el uso selectivo de fuentes históricas, pero pese a ello, von Däniken defendió sus teorías hasta el final y se mantuvo activo como ponente y divulgador durante décadas.
Internacionales
El papa reza por el diálogo y la paz en Irán y en Siria
El papa León XIV lanzó el domingo un llamamiento al diálogo y a la paz en Irán y en Siria y dirigió sus oraciones a los ucranianos, tras los ataques rusos contra las instalaciones energéticas, durante el rezo del Ángelus.
«Mis pensamientos se dirigen a lo que ocurre estos días en Oriente Medio, en particular en Irán y en Siria, donde tensiones persistentes causan la muerte de muchas personas. Espero y rezo por la paciente construcción del diálogo y de la paz, para el bien común de toda la sociedad», declaró desde el Vaticano.
El papa también dirigió sus oraciones al pueblo de Ucrania, tras los recientes ataques rusos «particularmente graves» que tuvieron como objetivo las infraestructuras energéticas.
Estos ataques «han golpeado duramente a la población civil, mientras el frío se intensifica», declaró el líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo.
«Rezo por quienes sufren y renuevo mi llamamiento al fin de la violencia y a la intensificación de los esfuerzos para lograr la paz», añadió.