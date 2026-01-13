Encargada de Negocios de la Embajada de EE. UU. afirma que relaciones con El Salvador son «muy cercanas»

El director del hospital veterinario Chivo Pets, Melvyn Rogel, confirmó ayer en el programa radial Buenos Días El Salvador, que hay un alza de casos del virus panleucopenia felina registrados en ese centro de atención animal.

Rogel aseguró que hay un brote de la enfermedad focalizado en San Salvador y que el hospital Chivo Pets está recibiendo entre 30 a 60 gatos diarios con el virus.

«Un brote es cuando hay muchos casos de la enfermedad, que se da en un lugar específico. En este momento tenemos un brote en San Salvador, de algo que, desde que yo tengo memoria y estudié la carrera como médico, nunca se habían dado tantos casos», aseguró.

Indicó que desde mediados de diciembre registraron un incremento de pacientes felinos infectados ingresando al Hospital Chivo Pets. El 100 % de los casos recibidos se encontraban en estado grave, afirmó Rogel.

«Esto no es un rumor, es algo cierto que se empezó a ver e incrementó a mitad de diciembre de 2025, por el 20 de diciembre se comenzó a ver casos más complejos. Hablando del hospital [Chivo Pets] hay días donde tenemos menos pacientes y otros días hay más pacientes felinos. El 100 % de los que llegan, llegan en condiciones críticas», dijo.

De acuerdo con Rogel, este virus provoca un índice de mortalidad alta en los gatos que no tienen su esquema de vacunación al día.

«Lo que llevó a que esté este brote, lastimosamente y voy a tocar algo bien sensible, es por descuido de los mismos propietarios de tener dos, tres, cuatro, cinco, seis gatos o más sin cumplir su esquema de vacunas. Puedes tener hasta veinte, pero todos deben tener el esquema de vacunas», expresó.

Sin embargo, detalló que, este brote se debe al incremento de la población felina sin hogar, ni responsables a su cargo en el país; asimismo, por el descuido de algunos propietarios con sus mascotas.

En ese sentido, el director del hospital Chivo Pets exhortó a la población a vacunar a sus gatos con la vacuna Triple Felina, a brindarles las condiciones higiénicas idóneas en el hogar y a acudir al veterinario en caso de observar a sus gatos con síntomas como vómitos, diarrea y falta de apetito.

