Hospital Chivo Pets recibe a diario de 30 a 60 gatos con panleucopenia felina
El director del hospital veterinario Chivo Pets, Melvyn Rogel, confirmó ayer en el programa radial Buenos Días El Salvador, que hay un alza de casos del virus panleucopenia felina registrados en ese centro de atención animal.
Rogel aseguró que hay un brote de la enfermedad focalizado en San Salvador y que el hospital Chivo Pets está recibiendo entre 30 a 60 gatos diarios con el virus.
«Un brote es cuando hay muchos casos de la enfermedad, que se da en un lugar específico. En este momento tenemos un brote en San Salvador, de algo que, desde que yo tengo memoria y estudié la carrera como médico, nunca se habían dado tantos casos», aseguró.
Indicó que desde mediados de diciembre registraron un incremento de pacientes felinos infectados ingresando al Hospital Chivo Pets. El 100 % de los casos recibidos se encontraban en estado grave, afirmó Rogel.
«Esto no es un rumor, es algo cierto que se empezó a ver e incrementó a mitad de diciembre de 2025, por el 20 de diciembre se comenzó a ver casos más complejos. Hablando del hospital [Chivo Pets] hay días donde tenemos menos pacientes y otros días hay más pacientes felinos. El 100 % de los que llegan, llegan en condiciones críticas», dijo.
De acuerdo con Rogel, este virus provoca un índice de mortalidad alta en los gatos que no tienen su esquema de vacunación al día.
«Lo que llevó a que esté este brote, lastimosamente y voy a tocar algo bien sensible, es por descuido de los mismos propietarios de tener dos, tres, cuatro, cinco, seis gatos o más sin cumplir su esquema de vacunas. Puedes tener hasta veinte, pero todos deben tener el esquema de vacunas», expresó.
Sin embargo, detalló que, este brote se debe al incremento de la población felina sin hogar, ni responsables a su cargo en el país; asimismo, por el descuido de algunos propietarios con sus mascotas.
En ese sentido, el director del hospital Chivo Pets exhortó a la población a vacunar a sus gatos con la vacuna Triple Felina, a brindarles las condiciones higiénicas idóneas en el hogar y a acudir al veterinario en caso de observar a sus gatos con síntomas como vómitos, diarrea y falta de apetito.
Los decesos superan los nacimientos en Francia por primera vez desde 1944
El saldo natural, que corresponde a la diferencia entre los nacimientos y los decesos, fue por su parte negativo: -6.000. Esta situación se debe a dos factores: el retroceso de la natalidad y un alza de los fallecimientos.
«Lo sorprendente es hasta qué punto, en pocos años, el saldo natural ha disminuido por la rápida caída de los nacimientos», subrayó Sylvie Le Minez, jefa de la unidad de estudios demográficos y sociales del Insee, en rueda de prensa.
Unos 645.000 bebés nacieron en 2025, un 2,1% menos que el año anterior, lo que corresponde al menor número desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por cuarto año consecutivo. La caída es más pronunciada respecto a 2010: un 24% menos.
En paralelo, 651.000 personas fallecieron, en alza de un 1,5% respecto a 2024 debido, en particular, a la epidemia de gripe invernal, según el Insee. También se debe a la llegada a edades de riesgo de la generación del «baby boom».
La preocupación sobre los nacimientos planea desde hace años. En 2024, el presidente Emmanuel Macron, de centroderecha, abogó por un «rearme demográfico» basado en impulsar la natalidad, mejorando el permiso parental y combatiendo la infertilidad.
Para los demógrafos, entre las dificultades para tener hijos figuran encontrar un trabajo estable, acceder a una vivienda y la incertidumbre sobre el cambio climático o la conciliación de la vida profesional y familiar.
En 2023, Francia era el segundo país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de fecundidad: 1,66 hijos por mujer, sólo por detrás de Bulgaria (1,81), según datos de la oficina europea de estadística Eurostat.
El Insee fijó este índice en 1,56 hijos por mujer en 2025 en Francia, confirmando la tendencia a la baja desde 2010, cuando se situaba en 2,02, y marcando su nivel más bajo desde el fin de la Primera Guerra Mundial.
Encargada de Negocios de la Embajada de EE. UU. afirma que relaciones con El Salvador son «muy cercanas»
La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos (EE. UU.), Naomi Fellows, dijo ayer que las relaciones entre su país y El Salvador siguen siendo «muy cercanas» y que se trabaja conjuntamente en diferentes áreas de interés común.
Durante una conferencia de prensa, Fellows resaltó la amistad entre ambos países y los logros alcanzados a través de acuerdos bilaterales.
«En términos de nuestras relaciones con El Salvador, continúan siendo muy estrechas, muy cercanas. Somos colegas en temas de seguridad, de desarrollo económico; colegas en términos de migración, y en tantos temas», expresó.
También dijo que esta relación se mantiene fortalecida y que continuará siendo muy cercana entre ambas naciones por medio de diferentes acciones.
En materia de seguridad, el Gobierno del presidente Donald Trump ha resaltado los resultados de las medidas que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado en el territorio.
Altos funcionarios estadounidenses han visitado El Salvador para constatar la efectividad de la estrategia Plan Control Territorial, incluso han hecho recorridos por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Fellows también señaló ayer que existen lazos en el ámbito personal entre los dos países, en términos familiares y de amistad.
«Creo que también hay lazos personales. Tenemos tantos lazos entre El Salvador y Estados Unidos a escala personal: familia, amigos, viajes que todos han hecho de turismo a Estados Unidos, y eso crea una relación que continúa y que siempre será fuerte», manifestó.
Sobre el tema migratorio, resaltó que Estados Unidos mantiene un diálogo constante con el Gobierno de El Salvador respecto al abordaje de este.
Enfatizó que su país ejecuta una política de fronteras cerradas para la migración ilegal y señaló que la presencia de salvadoreños en la frontera ha disminuido en cuanto a la migración irregular.
«En términos del número de salvadoreños que se están presentando en la frontera de Estados Unidos, ha bajado drásticamente entre 2024 y 2025. Los números finales evidentemente no están listos, pero sí hemos visto un cambio drástico en los dos años y no creo que eso vaya a cambiar», aseguró la encargada de Negocios.
El Onasevi reporta 64 detenidos por conducción peligrosa en 2026
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial (Onasevi), 64 personas han sido detenidas por conducción peligrosa en los primeros 12 días del año. Esto representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo periodo del 2025, que se registraron 60 detenidos.
Recientemente, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Jimmy Ronald Ochoa Lara, de 43 años, quien fue intervenido por los agentes conduciendo en estado de ebriedad en Chalatenango Norte.
El reporte policial indicó que Ochoa Lara ocasionó un accidente de tránsito sobre el kilómetro 88 de la carretera Troncal del Norte, en San Ignacio. La prueba de alcotest dio positiva con 255 grados de alcohol en aire espirado.
Por el delito de conducción peligrosa, también, fueron detenidos Sigfredo Josué Díaz Romero, con 118° de alcohol. La PNC indicó que manejaba sobre el kilómetro 185 de la carretera Ruta de Paz, en Osicala, Morazán.
Asimismo, Álvaro Ernesto Perdomo González, con 301° de alcohol, quien conducía sobre la 8ª calle poniente de la colonia Ciudad Pacífica 4, en San Miguel.
En promedio, cinco personas son detenidas por conducción peligrosa al día, según los registros del Onasevi. En ese sentido, la PNC, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) desarrollan controles vehiculares a escala nacional para reducir los índices de siniestralidad y verificar que los conductores cumplan con la normativa de tránsito.