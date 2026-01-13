Hospital Chivo Pets recibe a diario de 30 a 60 gatos con panleucopenia felina

La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos (EE. UU.), Naomi Fellows, dijo ayer que las relaciones entre su país y El Salvador siguen siendo «muy cercanas» y que se trabaja conjuntamente en diferentes áreas de interés común.

Durante una conferencia de prensa, Fellows resaltó la amistad entre ambos países y los logros alcanzados a través de acuerdos bilaterales.

«En términos de nuestras relaciones con El Salvador, continúan siendo muy estrechas, muy cercanas. Somos colegas en temas de seguridad, de desarrollo económico; colegas en términos de migración, y en tantos temas», expresó.

También dijo que esta relación se mantiene fortalecida y que continuará siendo muy cercana entre ambas naciones por medio de diferentes acciones.

En materia de seguridad, el Gobierno del presidente Donald Trump ha resaltado los resultados de las medidas que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado en el territorio.

Altos funcionarios estadounidenses han visitado El Salvador para constatar la efectividad de la estrategia Plan Control Territorial, incluso han hecho recorridos por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Fellows también señaló ayer que existen lazos en el ámbito personal entre los dos países, en términos familiares y de amistad.

«Creo que también hay lazos personales. Tenemos tantos lazos entre El Salvador y Estados Unidos a escala personal: familia, amigos, viajes que todos han hecho de turismo a Estados Unidos, y eso crea una relación que continúa y que siempre será fuerte», manifestó.

Sobre el tema migratorio, resaltó que Estados Unidos mantiene un diálogo constante con el Gobierno de El Salvador respecto al abordaje de este.

Enfatizó que su país ejecuta una política de fronteras cerradas para la migración ilegal y señaló que la presencia de salvadoreños en la frontera ha disminuido en cuanto a la migración irregular.

«En términos del número de salvadoreños que se están presentando en la frontera de Estados Unidos, ha bajado drásticamente entre 2024 y 2025. Los números finales evidentemente no están listos, pero sí hemos visto un cambio drástico en los dos años y no creo que eso vaya a cambiar», aseguró la encargada de Negocios.

