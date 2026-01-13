Principal
El Onasevi reporta 64 detenidos por conducción peligrosa en 2026
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial (Onasevi), 64 personas han sido detenidas por conducción peligrosa en los primeros 12 días del año. Esto representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo periodo del 2025, que se registraron 60 detenidos.
Recientemente, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Jimmy Ronald Ochoa Lara, de 43 años, quien fue intervenido por los agentes conduciendo en estado de ebriedad en Chalatenango Norte.
El reporte policial indicó que Ochoa Lara ocasionó un accidente de tránsito sobre el kilómetro 88 de la carretera Troncal del Norte, en San Ignacio. La prueba de alcotest dio positiva con 255 grados de alcohol en aire espirado.
Por el delito de conducción peligrosa, también, fueron detenidos Sigfredo Josué Díaz Romero, con 118° de alcohol. La PNC indicó que manejaba sobre el kilómetro 185 de la carretera Ruta de Paz, en Osicala, Morazán.
Asimismo, Álvaro Ernesto Perdomo González, con 301° de alcohol, quien conducía sobre la 8ª calle poniente de la colonia Ciudad Pacífica 4, en San Miguel.
En promedio, cinco personas son detenidas por conducción peligrosa al día, según los registros del Onasevi. En ese sentido, la PNC, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) desarrollan controles vehiculares a escala nacional para reducir los índices de siniestralidad y verificar que los conductores cumplan con la normativa de tránsito.
Internacionales -deportes
«Si quisiera ser «Mou» fracasaría», dice Arbeloa al presentarse con el Real Madrid
En su primera comparecencia ante la prensa, el nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que dirigió este martes su primer entrenamiento, aseguró que no tiene miedo al fracaso y rechazó ser como el técnico José Mourinho, pese a confesarse fiel seguidor del entrenador portugués.
«Para mí fue un privilegio ser entrenado por él (Mourinho), una persona que influyó mucho en mí», afirmó Arbeloa en su primera rueda de prensa al frente del club blanco, previa a los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, de segunda división.
«Voy a ser Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mou fracasaría estrepitosamente», prosiguió el nuevo preparador madridista, que sustituyó a Xabi Alonso, cesado el lunes por los malos resultados.
«Todos parten de cero»
Mourinho fue técnico del Real Madrid del 2010 al 2013 y protagonizó episodios polémicos que pusieron en contra incluso a una buena parte de la afición merengue.
En referencia a los jugadores, Arbeloa subrayó que «todos parten de cero». «Es un nuevo comienzo para todos, empezando por el partido ante el Albacete. Todos los jugadores están con muchas ganas, me han mostrado esa ilusión», explicó.
Cuestionado sobre la situación del brasileño Vinícius, que expresó sus diferencias con Xabi Alonso, dijo que espera ver a un jugador que disfrute, ría y baile dentro del terreno de juego.
Sobre su relación con Alonso, con quien coincidió como jugador en el Liverpool y el Real Madrid, reveló que han hablado y que le ha deseado lo mejor.
«Tenemos una amistad que está por encima de todas las cosas. Me deseó lo mejor. Le va a ir muy bien y estaremos siempre juntos», recalcó.
Además, dejó claro que no le preocupan los egos del vestuario: «Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores».
Arbeloa, que llega tras dirigir desde junio al filial en la tercera división, aseguró que permanecerá en el club hasta que el Real Madrid lo quiera. «Esta es mi casa, así lo siento», abundó.
Álvaro Arbeloa admitió este martes que «es un día especial», un cargo que asume «consciente de la responsabilidad» que supone.
«Para mí es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia para mí ha sido especial», precisó.
«Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima, muchísima ilusión», añadió.
Asimismo, el de Salamanca manifestó que se siente preparado para las críticas y que sabe lo que representa ser entrenador madridista.
«En 123 años de historia del Real Madrid es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien. Sabemos la exigencia. Aquí ha habido entrenadores que han ganado tres Champions y era porque regaban el jardín de su casa», ironizó.
«Se donde estoy, la exigencia desde fuera, pero tengo muy claro lo que es jugar bien y lo que el aficionado quiere en su equipo. Aquí hay una cosa muy importante que es ganar», incidió.
Su debut será el miércoles ante el Albacete, pero se sentará por primera vez en el banquillo del Bernabéu el sábado frente al Levante.
«Este club es ganar, ganar y volver a ganar. Esa exigencia, mostrar el ADN de lo que nos ha llevado hasta aquí, tener ese palmarés y las vitrinas repletas de trofeos, es nuestra guía», concluyó.
Jetset
Warner Bros Discovery resta importancia a demanda de Paramount Skydance
Warner Bros. Discovery (WBD) restó importancia a la demanda presentada en su contra por Paramount Skydance (PSKY), en la que esa empresa le exige información sobre la oferta de compra que le hizo Netflix carece de fundamento.
WBD ha dicho que PSKY «busca distraer con una demanda sin fundamento y ataques a una junta directiva que ha generado un valor para los accionistas sin precedentes».
Paramount Skydance presentó una demanda en Estados Unidos contra Warner Bros Discovery (WBD) para obligar al grupo de cine y televisión a revelar información a los accionistas que considera necesaria para evaluar su oferta de compra.
«A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix», explica.
Paramount Skydance presentó la demanda ante el Tribunal de Equidad del estado de Delaware, especializado en asuntos empresariales y financieros.
Esta acción legal se emprende antes de la junta de accionistas de WBD, donde se les pedirá que voten sobre la propuesta de adquisición por parte de Netflix en una fecha aún por determinar.
Paramount Skydance valora la totalidad de WBD en 108,000 millones de dólares, mientras que Netflix valora a WBD, excluyendo Global Networks, en 82,700 millones de dólares, en ambos casos con deuda incluida.
Internacionales -deportes
El sorprendente anuncio de Neymar sobre Messi que causó furor en Brasil
El Mundial de Naciones de la Kings League en Brasil ha despertado un notable interés, no solo por el propio campeonato, sino por el inesperado entusiasmo de figuras estelares del fútbol, entre ellas Neymar. El delantero no solo ha seguido de cerca la actuación de la selección brasileña, sino que ha avivado los rumores sobre una posible aparición de Lionel Messi en la fase final del torneo. Según explicó Neymar durante una retransmisión en directo, el astro argentino contempla asistir “en semifinales o en la final”, una posibilidad que despierta expectativa en la comunidad futbolística.
Uno de los elementos que podría influir en la decisión de Messi es el desempeño de Argentina en la competición. La selección, que se clasificó para el ‘last chance’ tras finalizar como uno de los mejores terceros, debe superar a Francia para asegurar un lugar en la final, prevista para el 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo. Por su parte, Brasil se ganó el pase a la ronda decisiva tras vencer con autoridad a Qatar y golear a Perú, hecho que animó tanto a Neymar como a Vitor Roque, delantero del Palmeiras, quienes se mostraron entusiasmados por el rendimiento de su equipo.
La posibilidad de ver a Messi en la Kings League surgió durante un directo en el que Neymar compartía comentarios con el creador de contenido Cris Guedes, quien es su socio en la presidencia de Furia. Según relató el propio Neymar, la iniciativa partió de Messi: “Me escribió él, y me dijo si podía venir. Yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena”. El comentario sorprendió incluso a los participantes de la retransmisión, que bromearon sobre la identidad del potencial invitado, preguntando si realmente se referían a “el bajito”
El ambiente festivo se ha consolidado en el Trident Arena, donde, además de Neymar, han estado presentes otras figuras como Kaká. Vitor Roque, quien se sumó a la celebración tras la victoria frente a Perú, confesó al medio Sport ser un gran seguidor de la Kings League, condición que lo llevó a participar junto a Neymar durante la jornada, aunque no pudo asistir al encuentro frente a Qatar. Ambos celebraron la victoria, fortaleciendo una atmósfera de compañerismo en torno al campeonato impulsado por Gerard Piqué, excompañero de Messi y fundador de la liga.
Entre los factores que pueden sumar atractivo a la posible participación de Messi está la presencia de Sergio “Kun” Agüero. El exjugador del Manchester City y Barcelona, presidente del equipo Kunisports, es uno de los protagonistas recurrentes en el certamen de Gerard Piqué y estaba incluido en la lista de la selección argentina para este Mundial de Naciones. A pesar de ello, aún no se ha dejado ver por Brasil.
La confirmación de la asistencia de Messi, aunque todavía pendiente de oficialización, podría depender tanto del éxito de Argentina en el torneo como del rol de sus amigos más cercanos en el entorno organizativo y deportivo de la Kings League. La expectación permanece: “Puede que Messi venga”, reiteró Neymar ante la audiencia, abriendo el escenario a una posible aparición del ‘10’ en la fase decisiva del innovador torneo de fútbol creado por Piqué.