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El Salvador se posiciona como pionero en inteligencia artificial soberana en la SovAI Summit
Más de 550 personas, entre empresarios, estudiantes, funcionarios públicos y desarrolladores de tecnología, se dieron cita ayer en el Palacio Nacional para participar en la primera jornada de la SovAI Summit, un evento que posiciona a El Salvador como uno de los países que buscan liderar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) desde un enfoque soberano.
Durante la inauguración, la directora de la Oficina Nacional del Bitcoin y organizadora del evento, Stacy Herbert, aseguró que el país no solo está adoptando nuevas tecnologías, sino que las está desplegando a gran escala. «El Salvador despliega. No somos un sandbox de ideas, somos un laboratorio de implementación real», afirmó.
Herbert subrayó que esta estrategia responde a una visión de país basada en la rapidez de ejecución y la soberanía tecnológica. «Mientras otros países se quedan atrapados en la burocracia, nosotros nos movemos a la velocidad de la IA», indicó.
La funcionaria también destacó avances concretos, como el despliegue del primer clúster soberano de chips NVIDIA B300 —considerados de los más potentes para computación de IA—, así como el desarrollo de iniciativas como Doctor SV, una aplicación de telemedicina asistida por inteligencia artificial a escala nacional.
Además, adelantó que el país trabaja en la implementación de un tutor educativo personalizado con inteligencia artificial, en colaboración con empresas tecnológicas como xAI, lo que permitiría brindar apoyo académico individualizado a estudiantes salvadoreños.
IA, productividad y nueva infraestructura
En la jornada también participó Gabriel Alvarado, representante de Google, quien explicó que diversas instituciones públicas salvadoreñas ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos y mejorar la eficiencia.
«Estamos viendo cómo ministerios están usando agentes de IA para automatizar flujos de trabajo, permitiendo que los funcionarios se enfoquen en tareas de mayor valor», señaló.
Alvarado agregó que la IA está reduciendo significativamente los tiempos de desarrollo de proyectos, lo que impacta directamente en la productividad. «Hoy puedes crear prototipos en semanas, cuando antes tomaba meses», afirmó.
Por su parte, Aaron Ginn, CEO de Hydra Host, destacó que el acceso a infraestructura computacional es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, y aseguró que El Salvador está dando pasos importantes en ese sentido.
«La computación se está democratizando. Antes estaba concentrada en grandes empresas, ahora los países pueden tener su propia infraestructura», explicó. «El Salvador está pasando de ser solo una nación bitcoin a convertirse también en una nación de inteligencia artificial», añadió.
Ginn señaló que la instalación de estos sistemas permite que el país desarrolle soluciones propias en sectores como educación, salud y movilidad, sin depender de infraestructuras externas.
A lo largo del día, la agenda incluyó paneles y ponencias sobre temas como la soberanía en infraestructura de IA, la relación entre capacidad computacional y crecimiento económico, y el desarrollo de sistemas inteligentes aplicados a distintos sectores.
Entre las empresas participantes y patrocinadoras destacaron firmas como Dell, Hydra Host, NVIDIA y xAI, que forman parte del ecosistema tecnológico que impulsa estos desarrollos en el país.
El evento continuará este martes con más ponencias y discusiones enfocadas en la implementación de inteligencia artificial soberana y su impacto en el desarrollo económico de El Salvador.
Internacionales
Dictador Daniel Ortega arremete contra Trump tras sanciones a sus hijos
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió contra el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien calificó de “desquiciado mental”, en respuesta a las recientes sanciones impuestas por Washington contra sus hijos y su entorno cercano.
Durante un acto oficial por el recién inventado Día Nacional de la Paz, Ortega acusó a Trump —sin mencionarlo directamente— de aplicar “políticas terroristas” y le exigió que detenga las guerras y sanciones internacionales.
“No está en sus cinco sentidos”, afirmó el gobernante, de 80 años, quien se mantiene en el poder a fuerza y fraude desde 2007.
Ortega aplicó a Trump el mismo calificativo que en marzo de 2023 le infirió el papa Francisco, quien tildó al dictador nicaragüense de “dictador grosero” y “desequilibrado”.
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A partir de las protestas sociales de abril de 2018, organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentaron un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Los informes atribuyen al aparato estatal, bajo el mando de Ortega y su esposa y coautora Rosario Murillo, la comisión de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra opositores y manifestantes.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó que altos funcionarios del régimen habrían cometido crímenes de lesa humanidad durante la represión de 2018.
Aquella brutal represión dejó al menos 355 muertos, miles de heridos y una ola masiva de exilio.
Los reportes también describen la consolidación de un modelo de control político que analistas califican como una dictadura dinástica.
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Presidente Bukele sigue con alta aprobación internacional
Durante este año, el presidente de la república Nayib Bukele ha estado en el top de los resultados de estudios de opinión de diferentes casas encuestadoras internacionales, con altos porcentajes de reconocimiento por su gestión e imagen. Los resultados hacia su trabajo al frente del Ejecutivo son objeto de análisis, pues sigue obteniendo alta aprobación, no solo de los salvadoreños, sino también en otras naciones.
Esa preferencia hacia Bukele, reflejada en estudios de opinión pública, lo ha posicionado nuevamente como el mejor evaluado en el ranking de líderes mundiales elaborado por el sitio especializado en estadísticas globales World of Statistics, cuyos resultados fueron revelados el pasado domingo.
Bukele se mantiene en primer lugar, con 94 % en el índice de aprobación, seguido por su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con 72 %; mientras que Donald Trump, de Estados Unidos, obtuvo un 38 % y se ubicó en la posición 17 de un listado de 26 gobernantes.
Esta es la tercera ocasión de manera consecutiva en la que Bukele obtiene un resultado aplastante y favorable en estudios elaborados por dicho sitio; incluso, aumentó dos puntos con relación al informe presentado el 5 de febrero anterior, cuando obtuvo 92 % de aprobación, y anteriormente, el 15 de diciembre de 2025, resultó con 91 % de preferencia.
En todas las encuestas elaboradas por World of Statistics, el presidente Bukele encabeza la simpatía de los consultados.
Otros resultados de la reciente encuesta son: Narendra Modi (India) obtuvo 70 %; Lee Jae-myung (Corea del Sur)
63 %; Andrej Babiš (República Checa) 55 %; Mark Carney (Canadá) 54 %; Sanae Takaichi (Japón) 53 %; Javier Milei (Argentina) 48 %; Guy Parmelin (Suiza) y Claudia Sheinbaum (México) resultaron con 47 %; y Donald Tusk (Polonia)
43 %. En el caso de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Anthony Albanese (Australia) obtuvieron el 40 % y Giorgia Meloni (Italia), 39 %. Mientras que Ulf Kristersson (Suecia) y Pedro Sánchez (España), el 38 %.
Cadem, una firma especializada en estudio de opinión también publicó el domingo anterior los resultados de su más reciente evaluación a líderes mundiales entre los chilenos. Bukele quedó en primera posición con 58 % de preferencia, seguido de Mark Carney que obtuvo 57 % y en tercer lugar se ubicó Giorgia Meloni con 51 %.
El gobernante salvadoreño también lideró con preferencia del 72.6 % el ranking de aprobación elaborado a inicios de este año por la firma argentina CB Consultora Opinión Pública, superando a jefes de Estado como Sheinbaum, Milei, y Daniel Ortega (Nicaragua).
ANALISTAS: BUKELE HA ROTO LOS ESQUEMAS
Ante dichos resultados, analistas consideran que las políticas implementadas en El Salvador han generado impacto positivo en Latinoamérica y otros países a escala global, lo cual se refleja en la opinión favorable hacia Bukele por parte de los ciudadanos.
«La figura del presidente salvadoreño y el modelo Bukele son un fenómeno de política internacional y un paradigma teórico de las ciencias sociales, que rompe los esquemas, contextos teóricos y epistemológicos, razón por la que el modelo de seguridad salvadoreño sirvió de fundamento para la creación del Escudo de las Américas», consideró el politólogo Óscar Martínez Peñate.
Según una encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, retomada por Forbes Centroamérica, Bukele obtuvo el mayor porcentaje de reconocimiento: 65.9 % de los colombianos afirman conocer al mandatario salvadoreño y el 53.8 % expresa una opinión favorable sobre su gestión.
Otra compañía que ha evaluado el nivel de popularidad del presidente Bukele es Equipos Consultores, de Uruguay, indicando que entre los uruguayos tiene un nivel de popularidad del 45 %, el más alto entre los líderes que fueron considerados en el estudio.
Para el sociólogo René Martínez Pineda, estos resultados marcan un hito histórico en política internacional, en la que un jefe de Estado logra mantenerse tras varios años de gestión.
«Sin duda alguna, Nayib Bukele es la cara y el nombre propio de la ruptura de los viejos paradigmas de liderazgo político, y esa aceptación que tiene en los países sudamericanos es mucho más que un simple fenómeno de la política internacional; es una verdadera particularidad histórica, inédita», afirmó.
Ambos analistas concuerdan en que la figura del líder salvadoreño ha roto los esquemas de la política tradicional y que su impacto ha trascendido las fronteras.
El pasado 25 de marzo, la firma CID Gallup publicó los resultados de un sondeo de opinión, el cual otorgó 94 % de respaldo de los salvadoreños a la gestión de Nayib Bukele, considerado por la casa encuestadora como «el máximo nivel de aprobación» en sus gestiones.
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Lluvias y ambiente caluroso para este martes en El Salvador
El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) pronostica lluvias a partir de la tarde partiendo desde la zona occidental con desplazamiento a la zona montañosa norte del país de El Salvador.
Mientras tanto, en la noche, las lluvias se trasladarán al oriente del país y a la zona central del territorio salvadoreño, según detalló el meteorólogo del MARN Roberto González.
Las lluvias y clima nublado se propiciarán debido a un sistema de alta presión y el flujo del este, mientras que estas condiciones también estarán influenciando al país con vientos norestes con velocidades entre los 10 a 20 kilómetros por hora, con ráfagas puntuales de hasta 35 km/h en zonas altas del país.
«No descartamos que durante la madrugada del día de mañana se tengan lluvias sobre el sector de la costa salvadoreña, acompañadas con ráfagas de viento y actividad eléctrica», detalló el meteorólogo.
Pese a las lluvias, este día se pronostica ambiente caluroso con temperaturas máximas de entre 31 a 38 grados Celsius.