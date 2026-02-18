Principal
El Salvador desplegará casi 4,000 elementos para el IRONMAN 70.3 San Salvador
El Gobierno de El Salvador implementará un amplio dispositivo de seguridad y logística para el desarrollo del IRONMAN 70.3 San Salvador, que incluirá el despliegue de casi 4,000 elementos de distintas instituciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas, el orden vial y el normal desarrollo de la competencia.
El titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes, destacó que el evento representa un hito para el país, tanto a nivel deportivo como turístico.
«Esta es una competencia sumamente grande, es la primera vez que se desarrolla en el país. Son las condiciones de seguridad las que han permitido que se realice acá», expresó el funcionario en la entrevista que brindó a Radio YSKL.
Según Reyes, el dispositivo estará integrado por personal de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, gestores de tránsito y otras instituciones de apoyo.
«Son casi 4 mil elementos los que se van a desplegar para el evento. Colaborarán 2,000 efectivos de la Fuerza Armada, 1,000 de la PNC, y todo el equipo de gestores del Viceministerio de Transporte, y otras instituciones», detalló.
El funcionario detalló que la competencia iniciará en el lago de Ilopango con la etapa de natación. Posteriormente, los participantes realizarán la transición hacia el ciclismo, recorriendo el bulevar del Ejército y la carretera Panamericana hasta Cojutepeque.
El evento finalizará en el Centro Histórico de San Salvador.
Las autoridades señalaron que la competencia también tendrá un impacto positivo en el turismo y la economía nacional, debido a la llegada de atletas y visitantes extranjeros.
«Los participantes vienen de otros países no solo a la competencia, sino también a generar turismo que le hace bien a nuestro país, porque genera dinamización», afirmó Reyes.
El IRONMAN 70.3 San Salvador posiciona a El Salvador como sede de eventos deportivos internacionales. El evento deportivo será el próximo domingo 22 de febrero.
Exalcalde de Rosario de Mora utilizó fondos públicos para pagar dietas
Al reanudarse el juicio del exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, la Fiscalía General de la República presentó, este miércoles, la declaración de dos contadoras públicas que auditaron la gestión municipal del imputado.
Una de las peritas, dijo que cuando ella fue auditora gubernamental, junto a una colega fueron citadas al extinto Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador para elaborar una pericia financiera contable de la administración de Miranda y su concejo municipal.
En el examen realizado, las expertas encontraron varias irregularidades, uno de los hallazgos fue la utilización de fondos públicos de forma ilegal. A pregunta de uno de los fiscales, la contadora dijo a la jueza de la causa, que en 2009, el concejo municipal presidido por Juan Miranda Pérez, no aprobó ningún acuerdo de presupuesto para ese año, pese a que la ley establece que es obligación.
Al no tener un acuerdo de aprobación se incurrió en un incumplimiento del Código Municipal, citó la exauditora gubernamental.
El principal hallazgo en la gestión municipal iniciada el 1 de mayo de 2009 y finalizada el 30 de abril de 2012, fue que parte del dinero asignado como parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador (Fodes), fue utilizado para el pago de dietas por un monto de $18,772.
«Ese pago es ilegal porque el Fodes establece que es para realizar proyectos y programas de desarrollo municipal» dijo la perita.
La vista pública comenzó el pasado 11 de febrero y entró en receso para continuar hoy, en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, en contra del imputado acusado por los delitos de peculado [apropiarse de bienes del Estado] y malversación, en perjuicio de la administración pública y de la Alcaldía de Rosario de Mora.
Según el ministerio público, durante la administración municipal del imputado se destinaron fondos de la municipalidad y del Fodes para fines distintos, ajenos al municipio, lo que causó un perjuicio económico de $130,000.
Esa acusación fue reforzada con el peritaje que fue defendido por las dos expertas que se encargaron de elaborarlo.
El defensor del exalcalde, en sus alegatos iniciales dijo al tribunal que no se ha configurado el delito de peculado ya que Miranda Pérez no tuvo ningún beneficio personal y que en todo caso lo que podría haberse dado es una malversación.
Policía mantiene patrullajes en zonas agrícolas y ganaderas
Mientras miles de trabajadores, se dedican a la corta, recolección y traslado de caña de azúcar, la Policía Nacional Civil mantiene intensos patrullajes, que se enmarcan en el Plan Control Territorial. Los agentes policiales también recorren áreas dedicadas a la ganadería y a la agricultura.
«Jornadas seguras tienen los trabajadores de la zafra, en el departamento de La Paz. La Policía Rural se mantiene vigilante de las zonas agrícolas y ganaderas», informó la corporación policial en sus redes sociales, mostrando imágenes de los agentes, en el desarrollo de patrullajes.
En este momento, El Salvador se mantiene en pleno desarrollo de la zafra que inicia en noviembre y culmina usualmente en abril.
«La Policía Rural patrulla por los amplios terrenos previniendo incidentes. Garantizar la seguridad a los salvadoreños es nuestra prioridad, por eso patrullamos en todos los distritos del territorio nacional», destacó la corporación policial en redes sociales junto a imágenes de los agentes del orden cruzando ríos, patrullando a caballo, cruzando veredas y cuidando áreas de cultivo a nivel nacional.
En esta temporada de zafra, la Policía ha incluido su atención en esta área productiva que está generando miles de empleos. De acuerdo a la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES) , para la zafra 2025 y 2026 esperan procesar 6.5 millones de toneladas de caña y producir 720,000 toneladas métricas de azúcar. Estas cifras representan un incremento respecto al ciclo anterior, que cerró con 6 millones de toneladas de caña y 687,157 toneladas de azúcar, según la AAES. «La seguridad se mantiene activa en todo momento, protegiendo a los productores y habitantes del sector», informó la Policía.
Acusados de robos en La Libertad seguirán en detención
El Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad ordenó que sigan en la cárcel, Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca, ambos de 22 años, quienes según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República, se dedicaban a robar pertenencias de los peatones del barrio El Calvario, distrito de La Libertad, La Libertad Costa.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los capturó el 1 de febrero de 2026, de forma infraganti cuando se conducían en una motocicleta que no portaba placas.
Una de sus víctimas alertó a un equipo de agentes policiales para que los ubicara y arrestara, al momento de la captura les decomisaron un celular, una navaja de empuñadura y 95 dólares.
Enfrentan la causa penal mediante un proceso sumario, al finalizar la audiencia inicial, el juzgado otorgó 60 días para la fase de investigación, en ese plazo la Fiscalía deberá recopilar nuevos elementos para que en la próxima audiencia se defina la situación jurídica de los dos acusados.